Presidenttiehdokkaat tentissä Tampereella: Mitä vuoden 1918 tapahtumista voidaan ottaa opiksi?

Kaikki presidenttiehdokkaat astuvat tänään yleisön eteen Tampereella. Ylen ja Aamulehden yhteinen vaalitentti järjestetään kello 18–20 Tampereen yliopistolla. Tilaisuutta voi seurata myös Yle Areenassa.

Tilaisuuden aiheina ovat arvot, luottamus ja Suomen seuraavat sata vuotta. Voimmeko luottaa suomalaiseen yhteiskuntarauhaan ja miten vältämme vastakkainasettelun? Mitkä arvot ovat ehdokkaille kaikkein tärkeimmät? Osaavatko presidenttiehdokkaat kuvitella, millaisessa Suomessa elämme sadan vuoden kuluttua?

– Tampereen tentissä on vahvasti läsnä vuosi 1918, sillä juuri täällä ratkaistiin Suomen kohtaloa sata vuotta sitten. Juuri nyt, kun Suomessa käytetään kovaa kieltä ja kyseenalaistetaan yhteiskunnan instituutioita, on syytä keskustella arvoistamme ja siitä, mitä opittavaa meillä on sata vuotta sitten alkaneesta matkastamme, sanoo tilaisuuden toinen juontaja, Yle Tampereen päällikkö Sinikka Tuomi.

Keskustelemassa ovat kaikki ehdokkaat: Tuula Haatainen (sd.), Pekka Haavisto (vihr.), Laura Huhtasaari (ps.), Merja Kyllönen (vas.), Sauli Niinistö (Niinistön valitsijayhdistys), Nils Torvalds (r.), Matti Vanhanen (kesk.) ja Paavo Väyrynen (Väyrysen valitsijayhdistys).

Juontajina ovat Yle Tampereen päällikkö Sinikka Tuomi ja Aamulehden vt. päätoimittaja Jussi Tuulensuu.

Tilaisuutta voi seurata suorana Yle Areenasta ja Aamulehden sivuilta (siirryt toiseen palveluun). Vaalitentin olennaiset sisällöt kirjoitetaan hetki hetkeltä tähän artikkeliin. Kommentointi somessa tunnisteella #tamperetentti.

Presidentinvaalin ensimmäinen vaalipäivä on 28.1.2018. Ennakkoäänestys alkaa 17. tammikuuta. Vaalissa valitaan Suomen tasavallan presidentti toimikaudelle 2018–2024.

