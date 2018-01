Kalifornian mutavyöryt rusikoivat autoja ja tuhosivat taloja –teinityttö ja lemmikkikani pelastuivat täpärästi

Sadat pelastustyöntekijät tekevät pitkää päivää raivatessaan äkillisten mutavyöryjen tuhoja. Useita ihmisiä on kuollut ja kymmeniä kateissa.

Montecitossa Santa Barbaran piirikunnassa näky on lohduton, kun 14-vuotiasta yltäpäältä mutaista tyttöä kiskotaan romun alta. Teini pudistelee päätään ja haukkoo henkeä, mutta pystyy kävelemään omin jaloin. Hän on yksi onnekkaista, sillä viimepäivinä sattuneet mutavyöryt ovat rusikoineet jopa autoja ja taloja käyttökelvottomiksi.

Ainakin 17 ihmistä on kuollut ja useita on kateissa, pelastustyöntekijöitä on useita satoja.

Piirikunnan sheriffi Bill Brown kertoo, että kuolonuhrien tunnistaminen vie aikaa.

– Teemme työtä kellon ympäri. Tunnistustyötä ei voi nopeuttaa, koska haluamme tunnistuksen olevan ehdottoman paikkansapitävää.

Mutavyöryjen aiheuttamilta tuhoilta ei välttynyt edes televisiotähti Oprah Winfrey. Hän kertoi tuhon jäljistä talonsa pihalla Montecitossa.

– Jestas, eli tuossa oli aita ja tuo on naapuritalo. Tuhoa ja roskia kaikkialla, kertoo Oprah Winfrey ja osoittaa vyöryn jälkiä.

Ainakin sadan omakotitalon arvioidaan tuhoutuneen mutavyöryissä. Vyöryt iskivät raskaiten juuri Montencitoon ja sen viereiselle asuinalueelle Carpinteriaan. Myös muilla kalifornialaistähdillä, kuten televisio-juontaja Ellen Degeneresillä ja näyttelijä Rob Lowella on kodit Montencitossa.

Vyöry vei Nilla-kanin häkissään

Kalifornialainen Johnsonin perhe kertoo paenneensa vyöryä henkensä edestä. Aikaa paeta oli heidän mukaansa alle minuutti ja he ehtivät ottaa mukaan vain perheen koiran.

– Tilanne oli kuin yllättävä räjähdys, jossa oli sekaisin kiviä, vettä, autoja ja metallisia osia. Kuulimme noin 20 sekuntia ennen hytkyvää junaa muistuttavan äänen ja sitten se iski. Vyöry oli niin voimakas, että vei tieltään kaiken, kuvailee Berkeley Johnson.

Vyöryn jälkeen pelastettiin Nilla-lemmikkikani sekä Mishka-kissa. Kanin koivet ja turkki vaativat pesua, mutta muuten eläimet selvisivät säikähdyksellä.

– Palomiehet löysivät häkin, jonka nostivat auton katolle, luulin jo, että häkissä olisi ollut kuollut kani, mutta uskomatonta kyllä kani oli vain yltäpäältä mudassa, kertoo Karen Johnson helpottuneena.

Lue lisää:

Kalifornian mutavyöryjen uhriluku kasvaa – 17 kuollutta ja kymmeniä kateissa

Aiheesta muualla:

Death toll rises to 17 in Montecito; 100 homes destroyed by mudslides (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: Reuters, AFP