Lemminkäinen valitti markkinaoikeuteen Destian työntekijän epäpätevyydestä – "Valitus ei ehkä yleisimmästä päästä"

Destia voitti Viitostien urakan Mikkelistä Juvan Nuutilanmäkeen. Lemminkäisen mukaan yhdellä Destian työnjohtoon kuuluvalla henkilöllä ei ole riittävästi työkokemusta. Lisäksi Lemminkäisen mielestä yksi urakan osa-alueista on alihinnoiteltu.

Lemminkäisen valitus Viitostien remontista markkinaoikeuteen koskee Destian urakalle asettamaa hinnoittelua ja urakan työnjohdossa olevan henkilön työkokemusta.

Liikennevirasto asettaa tämän kaltaisissa tehtävissä toimiville pätevyys- ja kokemusvaatimuksia. Liikenneviraston projektipäällikön Harri Liikasen mukaan urakkaan on pitänyt nimetä yksitoista henkilöä työnjohtoon. Lemminkäisen mielestä yksi näistä henkilöistä ei täytä ehtoja.

Liikasen mukaan valitus tällaisesta aiheesta on melko harvinainen.

– Ei ehkä yleisimmästä päästä.

Destia tulee lakiasiainjohtaja Aki Markkolan mukaan ottamaan virallisessa vastineessaan tarkemmin kantaa valituksessa esitettyihin seikkoihin.

Kiistan taustalla on 23 kilometriä pitkän tien rakennusurakka Mikkelin ja Juvan Nuutilanmäen välillä. Tiestä tulee nelikaistainen ja siinä on keskikaiteet. Liittymät ovat eritasoliittymiä. Urakan arvo on 75 miljoonaa euroa. Urakan olisi määrä valmistua vuonna 2021.

Liikennevirasto neuvottelee Lemminkäisen kanssa

Urakan hinnoittelun osalta Markkola toteaa, että Destia pystyy tämäntyyppisen hankkeen varmasti toteuttamaan.

Liikenneviraston Liikanen tarkentaa, että Lemminkäisen valitus hinnasta koskee yhtä urakan osaa. Tarkemmin Liikanen ei halua yksityiskohtaa avata.

Lemminkäisen viestintäpäällikkö Tiina Kuusisaari ilmoitti Ylelle, ettei yhtiö kommentoi keskeneräistä prosessia.

Eri tahot antavat asiassa nyt lausuntonsa. Liikennevirasto käy lähiviikkoina neuvotteluja valituksesta Lemminkäisen kanssa.

Markkolan mukaan myös Destia vie urakkapäätöksiä joskus oikeuteen edellyttäen, että siihen on Destian mielestä asialliset perusteet.