Neljä kannabissuklaata, kiitos! Marihuanan myynti viihdekäyttöön tuli lailliseksi Kaliforniassa – Eläkeläinen Bill Gibson jonotti "syötävää" futismatsin kotikatsomoon

SACRAMENTO, KALIFORNIA Bill Gibson katsoo silloin tällöin amerikkalaista jalkapalloa ja syö kannabista sisältävää suklaata. Kannabis auttaa rentoutumaan ja nukkumaan paremmin, hän kertoo.

58-vuotias Gibson jäi viime syksynä eläkkeelle työstään Kalifornian suurimmassa sähköyhtiössä.

– Minulla ei ole mitään salattavaa, hän sanoo seistessään pitkässä jonossa.

Kymmenien muiden tapaan hän jonottaa Sacramenton kaupungin itäosassa sijaitsevaan omakotitaloon, jonka etuovessa on puinen rauhanmerkki. Jono kulkee talon viereisellä kujalla, eikä sitä kadulta katsoessa huomaa juuri lainkaan. Kun ihmisiä tulee ovesta ulos, päästetään saman verran sisään.

Paikan nimi on A Therapeutic Alternative, suomeksi Terapeuttinen vaihtoehto. Tammikuun ensimmäisenä päivänä siitä tuli yksi Sacramenton yhdestätoista kannabiskaupasta, jotka saavat myydä kannabista viihdekäyttöön.

Kalifornia oli ensimmäinen Yhdysvaltain osavaltio, joka salli kannabiksen myynnin lääkekäyttöön vuonna 1996. Reseptin hankkiminen on helppoa mutta silti suuri kynnys monelle, myös Bill Gibsonille. Työnsä vuoksi hän ei halunnut tietojaan lääkekannabisrekisteriin.

– Tykkään toimia sääntöjen mukaan, Gibson sanoo.

Bill Gibson käyttää kannabista muutaman kerran viikossa, joskus alkoholin kanssa.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Gibson ostaa kannabista Kaliforniassa. Aikaisemmin hän on käynyt muutaman kerran kannabiskaupassa Washingtonissa, Nevadassa ja Oregonissa.

Kaliforniasta tuli joulukuussa 2016 kuudes osavaltio, joka salli kannabiksen käytön ja kasvattamisen omaan käyttöön. Vuoden 2018 ensimmäisenä päivänä luvan saaneet kaupat saivat alkaa myydä kannabista viihdekäyttöön.

Valtion tilastokeskuksen mukaan kannabiksesta odotetaan Kalifornialle jopa miljardin verotuloja vuosittain. Laillistamisen myötä osavaltio tulee myös säästämään vankilakustannuksissa joka vuosi kymmeniä miljoonia.

Kaikkialla myyntilupia ei kuitenkaan ole myönnetty. Varsinkin monet Pohjois-Kalifornian konservatiivisimmat kunnat ja kaupungit ovat kieltäneet myynnin viihdekäyttöön.

Bill Gibson asuu yhdessä näistä kaupungeista. Koska hänellä oli muita asioita Sacramentoon, hän päätti ostaa samalla reissulla kannabissuklaata. Gibsonilla on astma, joten hän on kiinnostunut vain syötävistä tuotteista.

– Odotan innolla, mitä kaikkea kaupasta löytyy, Gibson sanoo.

Vartija saattaa sisään kauppaan. Ensimmäisenä tullaan odotushuoneeseen, jossa tarkistetaan henkilöllisyystodistus. Kannabista saa myydä vain yli 21-vuotiaille.

Sitten täytetään muutamia lomakkeita, joissa kysytään muun muassa, miksi ostaja käyttää kannabista ja keneen voi ottaa yhteyttä hätätilanteessa. Yhdessä paperissa on pitkä lista sääntöjä, joissa muun muassa kielletään polttaminen viereisessä puistossa ja naapurien häiritseminen.

Ennen kannabiksen ostamista Bill Gibson täyttää lomakkeita, joissa kysytään muun muassa yhteystietoja hätätilanteessa.

Tämä kauppa on siitä erikoinen, että toisella puolella katua on montessorikoulu.

Tavallisesti kannabiskaupalla täytyy olla vähintään 180 metriä välimatkaa lähimpään kouluun. Mutta koska yhdeksän vuotta toiminut A Therapeutic Alternative oli täällä ennen koulua ja uutta lakia, se sai jäädä.

Montessorikoulu ja kannabiskauppa ovat eläneet sopusoinnussa. Koulu on jopa kirjoittanut kaupungille kirjeen (siirryt toiseen palveluun), jossa he kertovat, että kannabiskauppa on "myötätuntoinen ja asiantunteva voimavara naapurustolle".

Mutta tämä oli ennen viihdekäytön laillistamista. Entäs nyt, kun kannabiskaupan vieressä on päivittäin pitkä jono?

– Tunnen paikan omistajan, he ovat mahtavia eivätkä ole aiheuttaneet mitään ongelmia, kommentoi yksi koulun omistajista, joka ei kuitenkaan halua antaa haastattelua nimellään.

Terapeuttinen vaihtoehto -niminen kauppa on yksi Sacramenton yhdestätoista kannabisyrityksestä, jotka saavat myydä tuotteitaan viihdekäyttöön.

Kaksi viikkoa laillistamisen jälkeen Kaliforniassa ei ole tapahtunut kannabikseen liittyviä suurempia onnettomuuksia, mutta vielä on liian aikaista kerätä tilastoja.

Coloradossa kannabiksen aiheuttamat ensiapukäynnit lisääntyivät viihdekäytön laillistamisen jälkeen 35 prosenttia, selviää valtion tutkimuksesta. (siirryt toiseen palveluun) Yleisin syy oli ahdistus.

Auto-onnettomuuksiin kannabis ei ole vaikuttanut. American Journal of Public Healthissa julkaistun tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun)auto-onnettomuudet eivät lisääntyneet Washingtonissa tai Coloradossa laillistamisen jälkeen.

Kannabiskaupassa on ruuhkaa. Kun paperit on täytetty, siirrytään seuraavaan huoneeseen, jossa odottaminen jatkuu.

Bill Gibson selailee paksua menua, jossa jokaisen lajikkeen alla luetellaan sen vaikutuksia: lievittää kipua, vähentää ahdistusta, helpottaa tulehduksia, edistää luovuutta.

Gibson kertoo kannabiksen auttaneen häntä vuosi sitten, kun hänen isänsä kuoli.

– Oli helpompaa mennä hakemaan hänen tavaroitaan. Kannabis auttoi rankan ajan yli, hän sanoo.

Richard Miller palvelee kannabistuotteista kiinnostuneita asiakkaita.

Viimein Gibson kutsutaan kassalle, jossa budtenderit auttavat valitsemaan sopivan lajikkeen ja tavan käyttää kannabista, oli se sitten syömällä, polttamalla, höyrystämällä eli vaporisoimalla tai laittamalla kielen alle tippoja. Ammattinimike on sanaleikki baarimikosta eli bartenderistä, ja sen voisi suomentaa vapaasti vaikkapa kukkamikoksi.

Kassalla Gibson saa huonoja uutisia: lähes kaikki syötävät tuotteet ovat suuren kysynnän vuoksi loppuneet. Hän saa kuitenkin ostettua neljä pientä suklaalevyä viiden dollarin kappalehintaan.

– Koska valmistajille annettiin vain kuukausi aikaa muuttaa tuotteiden kannabinoidipitoisuudet ja pakkaukset uuden lain mukaiseksi, meillä on valtava pula tuotteista, kertoo yrityksen koulutus- ja viestintävastaava Richard Miller.

Lain mukaan yksi syötävää kannabista sisältävä pakkaus saa sisältää korkeintaan 100 milligrammaa THC:tä. Pakkauksen sisältö on jaettava selvästi annoksiin, joissa kussakin saa olla THC:tä enintään 10 milligrammaa.

Kannabista myydään asiakkaille muun muassa suklaan joukossa.

Alalla 27 vuotta työskennellyt Miller on omistanut elämänsä kannabikselle. Hän kertoo antavansa tukea ja neuvoja vaikka puhelimessa aamukolmelta, jos asiakas on ottanut "syötäviä" ja ahdistunut.

– Kannabiksesta on liikkeellä paljon vääriä käsityksiä, koska sitä ei osata käyttää oikein. Nyt tärkein tehtävä on meillä asiantuntijoilla, jotka autamme ihmisiä löytämään heille oikean lajikkeen, oikean tavan kuluttaa ja ennen kaikkea oikean annostuksen, Miller sanoo.

Hän pyytää asiakkaita kirjoittamaan ylös, milloin vaikutus alkoi, kauanko se kesti ja toteutuiko se toivotulla tavalla.

– Päiväkirjaa lukemalla löytyy itselle sopiva tapa käyttää kannabista. Tämä on tarkkaa tiedettä.

Kannabiskasvin kaksi pääsukua ovat sativa ja indica.

Jos kannabis aiheuttaa ahdistusta ja vainoharhaisuutta, Millerin mukaan syy saattaa löytyä lajikkeesta.

Kaksi päälajia ovat sativa ja indica. Niistä sativa sisältää paljon THC-kannabinoidia, joka aiheuttaa tajunnantilan muutoksen, piristävän tunteen, pilvessä olemisen. Indicassa on enemmän CBD-kannabinoidia, joka ei aiheuta tajunnantilan muutosta, vaan auttaa kipuihin ja lihaksia rentoutumaan.

Luotettavaa tutkimustietoa kannabiksen vaikutuksista on vaikeaa löytää, koska kyselytutkimuksissa ei välttämättä oteta lajiketta huomioon. Kannabis on monimutkainen kasvi, ja hyvä esimerkki siitä on skitsofrenia: THC saattaa laukaista skitsofrenian, jos sille on perinnöllinen alttius, kun taas CBD:n on havaittu helpottavan skitsofrenian oireita. (siirryt toiseen palveluun)

Miller suosittelee monille siirtymään sativasta indicaan tai lajikkeeseen, jossa on kumpaakin.

Miikka Skaffari

Mutta voiko kannabista tosiaan käyttää päivittäin aivan kuin mitä tahansa reseptilääkettä? Eikö se mene riippuvuuden puolelle?

Miller väittää, että ei.

– Ihminen voi psykologisesti kuvitella tarvitsevansa lisää, mutta kannabiksen käytön voi lopettaa milloin tahansa ilman suuria vieroitusoireita, hän uskoo.

Hän kertoo opettavansa asiakkaille "miniannostelua" korkeiden käyttömäärien sijaan.

– Muuten keho haluaa aina yhtä korkealle pilveen.

Kaikkein tärkeintä Millerin mielestä on tämä:

– Kannabis ei ole ihmelääke eikä se sovi kaikille. Mutta niiden, joille se sopii, pitää saada valita vapaasti.

Asiakas Bill Gibson kävelee kaupasta ulos tyytyväisenä, vaikka olikin toivonut parempaa valikoimaa.

Hän kertoo varaavansa kannabiksen käyttöön aina kokonaisen päivän. Silloin ei vahdita lapsenlapsia, ajeta autoa tai käytetä työkaluja.

– Huomenna on muita hommia, mutta parin päivän päästä alkaa tärkeitä matseja. Silloin istun sohvalle ja avaan suklaan.

