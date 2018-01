Leonard Cohen saa ylistystä Kuopion tanssiviikolla

Kuopion tanssiviikon pääohjelmassa on ensi kesänä kaksi kanadalaista nykytanssiryhmää. Esityksiä on viikon aikana tavallista enemmän, kun musiikkikeskus on remontissa.

Kuopio Tanssii ja Soi -festivaali on julkistanut ensi kesän ohjelmistoaan. Tanssiviikolla vierailee muun muassa kaksi kanadalaista nykytanssiryhmää.

Les Ballets Jazz de Montréal -ryhmän teos Dance Me on ylistys Leonard Cohenille ja hänen musiikilleen. Compagnie Marie Chouinard -ryhmän esitys liittyy hollantilaisen renesanssiajan taidemaalari Hieronymus Boschin kuuluisaan maalaukseen The Garden of Earthly Delights.

Kotimainen kantaesitys tanssiviikolle tulee koreografi Carl Knifiltä. Tanssiviikolle saapuu myös kiinalainen Shanghai Empireast Culture Group. Ryhmän esitys yhdistää rummut, tanssin ja akrobatian.

Tanssiviikon ohjelmassa on yli sata pääesitystä, kurssia ja oheistapahtumaa. Musiikkikeskus ei ole remontin takia käytössä ja pääesitykset ovat kaupunginteatterissa, Kulttuuriareena 44:ssä sekä Alavan kirkossa.

Toiminnanjohtaja Anna Pitkänen on tyytyväinen ohjelmistoon vaikka esiintymistiloja on käytössä normaalia vähemmän. Myös tanssiviikon kurssitarjonta on entisellä tasolla. Kurssiohjelma julkaistaan myöhemmin.

Tanssifestivaalin gaalassa vierailee ensi kesänä intialainen Aditi Mangaldas Dance Company ja ranskalainen Compagnie Didier Théron. Gaalan ohjelmaa täydennetään vielä kevään aikana.

Kuopio Tanssii ja soi ry valitsee lähiviikkoina myös uuden taiteellisen johtajan. Tehtävään tuli viime vuonna 14 hakemusta ympäri maailmaa.

Nykyinen taiteellinen johtaja Jorma Uotinen jättää tehtävänsä kesän 2019 festivaalin jälkeen. Uotinen on ollut Kuopio Tanssi ja Soi -festivaalin vetäjänä vuodesta 2002 lähtien.

Ensi kesänä tanssiviikko alkaa Kuopiossa kesäkuun 13. päivä. Festivaali värittää Kuopion kesää kahdeksan päivää.