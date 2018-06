Työelämän tutkijan huoli uupuneista: Työelämässä on niin kiire, ettei aikaa riitä edes sen selättämiseen – keskustele

Monilla työpaikoilla on nykyisin niin kiire, ettei aikaa riitä edes kiireen selättämiseen. Useilla kymmenillä työpaikoilla työhyvinvointihankkeita vetänyt tutkija Sirpa Syvänen on huolissaan. Hänen mukaansa kolmen vuosikymmenen aikana on tapahtunut huima muutos.

– Nykyisin juostaan niin karmealla tohinalla, ettei ole aikaa pysähtyä. Ei joudeta kehittämään oman työyhteisön kanssa keinoja kiireen taltuttamiseksi. Tämä on suuri paradoksi.

Suomalaisen työelämän paineita pitkään tutkinut Sirpa Syvänen maalaa nykymenosta muutenkin tummaa kuvaa. Hänen mukaansa juuri nyt työkuormitus on monen kohdalla liiallista.

– Monilla aloilla ihmiset ovat niin piipussa, että kohta laukeaa iso vaihtuvuuden, sairastavuuden tai ennenaikaisen eläköitymisen pommi. Tätä viestiä olen kuullut sekä julkiselta että yksityiseltäkin puolelta.

Työ on ihanaa, ja se on ongelma

Nelikymppinen Henna Kyhä rakastaa työtään. Mitään hän ei vaihtaisi. Usein on kuitenkin tunne, että voisi vetää hikinauhan päähänsä. Niin kiireistä arki on. Porilainen projektipäällikkö on tehnyt määräaikaisia töitä jo 20 vuoden ajan.

– Työ on aivan ihanaa ja se on myös se ongelma. Teen töitä myös vapaa-ajalla, Henna Kyhä myöntää.

Mari Kahila / Yle

Työ Satakunnassa tulevaisuus lapsissa -hankkeen projektipäällikkönä on Kyhän tähänastisen uran kaikkein haastavin. Hallittavat kokonaisuudet ovat valtavia. Niihin kuuluvat kaikki asiat, jotka liittyvät maakunnassa tarjottaviin lapsiperheiden palveluihin. Seitsemän hengen tiimi kokoaa ja jalkauttaa satakuntalaisiin kuntiin tietoa entistä parempien lapsi- ja perhepalveluiden järjestämiseksi.

Kyhän sähköinen kalenteri vilisee palavereja, infotilaisuuksia, maksatusraportteja ministeriölle sekä tapaamisia ja niiden sopimisia. Työlleen omistautuva projektipäällikkö kertoo, että työ on monesti yhtä kaaosta. Aikaa palavereilta ei tahdo jäädä konttoritöille.

– Usein sallin itselleni kesken ruuhkaisen päivän, että hoidan tämän sitten illalla kotona. Tarvitsen aikaa keskittyä. Kotona se onnistuu.

Liikaa töitä - vai onko sittenkään?

Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen ei suostu näkemään kotimaisten työpaikkojen yllä yhtä tummia pilviä kuin työelämätutkija Sirpa Syvänen. Hän pohjaa väitettään työ- ja elinkeinoministeriön tuoreimpaan työolobarometriin, jossa selviää muun muassa, mitä mieltä suomalaiset ovat väitteestä: "Työpaikallani on liian paljon töitä työntekijöiden määrään nähden".

– Vain 16 prosenttia ihmisistä oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä. Etenkin nuorilla kokemukset liian suuresta työmäärästä ovat vähentyneet vuosituhannen alusta.

Vuoden 2016 työolobarometria tarkemmin tutkiessa käy kuitenkin ilmi, että yli puolet suomalaisista kokee työpaikallaan olevan liikaa töitä. Nimittäin 39 prosenttia vastaa työolobarometrissa olevansa väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä.

Työpuhe pois ruokapöydästä

Ylitöistä puhuttaessa Henna Kyhä hieman vaivaantuu. Tarkkaa vastausta siihen, kuinka paljon hän niitä tekee, on vaikea saada. Tai ainakaan siihen, kuinka paljon ylitöistä hän jättää kirjaamatta.

– Kun ei työnantaja mitenkään velvoita ylitöihin. Niitä vaan tulee tehtyä, kun olen luonteeltani hyvin vastuuntuntoinen.

Työasiat pulpahtelevat mieleen kesken illankin. Aviomies tekee osan viikosta reissutyötä, ja perheen ollessa koolla puheet kääntyvät nopeasti molempien työasioihin. Välillä lapset vaativat ruokapöydässä puheenaiheen vaihtoa.

– Lapsethan tästä aikuisten työmäärästä tietenkin eniten kärsivät, projektipäällikkö Henna Kyhä toteaa.

Älypuhelimet toivat työt sänkyynkin

Ei Matti Apusenkaan tarkoitus ole kaunistella työelämän ongelmia. Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja on erityisen huolissaan etenkin esimiesten jaksamisesta. Hänen mielestään pomot uupuvat, sillä heille kaadetaan jatkuvasti lisää töitä.

– Esimiehistä on tullut ongelmien kaatopaikkoja. Heille kannetaan työ- ja yksityisasioita, joihin heillä ei ole mahdollisuutta puuttua. Pomon työpöydästä on muodostunut jonkinlainen terapiadeski, ja sitähän se ei saisi olla.

Esimiehet saavat myös työelämätutkija Sirpa Syväsen sympatiat. Juuri pomoilta hän on kuullut raastavia tarinoita työn uuvuttavuudesta. Ja Syväsen syyttävä sormi osoittaa älylaitteita.

Tiina Jutila / Yle

– Työtä tehdään nykyisin kaikkialla. Työmatkoilla linja-autossa, lomilla ja öisinkin vilkuillaan työsähköposteja. Työstä on tullut rajatonta.

Kuin todistaakseen väitettään Tampereen yliopiston tutkija myöntää itsekin antavansa haastattelua kesken vapaapäivänsä. Työn ja vapaa-ajan rajat ovat hälventyneet myös työelämän tutkijalta.

– Työn hiipimisessä vapaa-ajalle piilee suuri kuormittumisen uhka. Ei ihmistä ole luotu olemaan läsnä työlleen koko ajan.

Vastuu rajojen vedosta kaikilla

Erittäin epäsäännölliset työajat lyövät korville sekä työhyvinvointia että työn tuottavuutta. Tästä muistuttaa työelämän tutkija Sirpa Syvänen.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen ei voisi olla tässä asiassa enempää samaa mieltä. Hän vastuuttaa asiassa kaikkia suomalaisia.

– Jokaisen tulee itse pitää huoli siitä, että elää myös omaa elämäänsä. Se, että työ valuu kaikkialle, ei tee kenellekään hyvää.

Apunen pitää kyllä itsekin vapaa-ajallaan työpuhelimen auki. Mutta lomilla hän reagoi vain erityisen merkittäviin työhön liittyviin viesteihin. Hän on luvannut olla perheelleen läsnä ja tekee kaikkensa pitääkseen lupauksensa.

Monenko tunnin yöunilla voisi pärjätä?

Taulukkoon saa laittaa rastin jokaisen kahdeksan tunnin yöunen jälkeen. Uudenvuodenaattona jääkaapin oveen kiinnitettyyn lappuun kertyi rasteja Henna Kyhän mukaan tuskallisen hitaasti. Puoli vuotta myöhemmin lappu ei ole enää käytössä.

– Kevään mittaan aloin jo uskotella itselleni, että seitsemän tunnin yöunikin olisi ihan riittävä, Kyhä naurahtaa.

Kotona, lasten hereillä ollessa, Henna Kyhä haluaa olla läsnä. Läppäri aukeaa kuitenkin lähes joka arki-ilta jälkikasvun mentyä yöpuulle. Tahti on töissä juuri nyt kova.

– Kyllä välillä miettii, ettei tässä ole mitään järkeä. Mutta sitä tämä projektimaailma vaan on.