Energiajuomat vieneet nuoria sairaalaan – koululaiset vetävät yli kymmenen tölkin "kännejä"

Energiajuomien väärinkäyttö on yleistä nuorten keskuudessa.

Mistä on kyse? Energiajuomat ovat olleet yhteydessä useisiin kuolemantapauksiin

Suomessakin lapsia ja nuoria on joutunut niiden vuoksi sairaalahoitoon

Nuoret juovat energiajuomaa usein huomattavan suuria määriä

Energiajuomien liiallinen käyttö on pahimmillaan vienyt nuoria sairaalaan Suomessa. Kouvolassa sijaitsevan Pohjois-Kymen sairaalan vastaanotolla on hoidettu nuoria, joilla on ollut korkea syke, levottomuutta ja tuntemuksia sydämessä.

– On juotu energia- ja kolajuomia ja pelattu tietokoneella. Samalla menee juomia niin, ettei huomaakaan. Oireille ei ole löytynyt muuta syytä kuin se, että kofeiinia sisältäviä juomia menee viikonloppuisin paljon, kertoo lastenlääkäri Timo Sillanpää.

Sillanpään mukaan potilaat ovat käyttäneet energiajuomia pitkäaikaisesti tai jaksottaisesti.

– Hoitona on ollut yksinkertaisesti kofeiinia sisältävien juomien käytön vähentäminen. Mielestäni lasten ei pitäisi juoda energiajuomia lainkaan.

Sairaalahoitoon johtaneita tapauksia ei tilastoida valtakunnallisesti eikä niiden määrästä ole olemassa koko maata kattavia tietoja. Myrkytystietokeskukseen tulee kuitenkin vuosittain kymmeniä soittoja huolestuneilta vanhemmilta, joiden lapset ovat juoneet energiajuomia.

Useita kuolemantapauksia

Energiajuomien runsas käyttö on vaarallista niiden korkean kofeiinipitoisuuden vuoksi. Suuri kofeiinimäärä voi aiheuttaa rytmihäiriön ja johtaa sydänkohtaukseen, pahimmillaan kuolemaan.

– Ihmiset ovat rytmihäiriöille eri tavalla herkkiä. Jollekin rytmihäiriö voi olla se, joka vie hengen, sanoo THL:n ravitsemusalan asiantuntija Heli Kuusipalo.

Juulia Tillaeus / Yle

Suomessa kukaan ei tiettävästi ole kuollut energiajuomiin, mutta ulkomailla ne on liitetty useisiin nuorten kuolemantapauksiin. Yhdysvalloissa 16-vuotiaan nuoren sydän pysähtyi hänen juotuaan useita energiajuomia. (siirryt toiseen palveluun) Toinen yhdysvaltalaisnuori kuoli kofeiinin aiheuttamiin sydänoireisiin (siirryt toiseen palveluun) juotuaan lyhyen ajan sisällä energiajuomaa, kahvia ja virvoitusjuomaa. Kanadassa kolme nuorta kuoli juotuaan energiajuomia. (siirryt toiseen palveluun)

Myös Ruotsissa energiajuoman on epäilty olleen osallisena kolmen ihmisen kuolemaan. Menehtyneistä kaksi oli sekoittanut energiajuomaa alkoholiin ja yksi nauttinut runsaasti energiajuomaa urheilusuorituksen jälkeen. 13-vuotias ruotsalaistyttö (siirryt toiseen palveluun) joutui hiljattain sairaalaan säännöllisen energiajuomien käytön vuoksi.

Eiväthän kaikki pilvenpoltostakaan heti siirry ekstaasiin Heli Kuusipalo

Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan eniten energiajuomia juovat kymenlaaksolaiset nuoret. Kymenlaaksossa juomien käyttö on niin runsasta, että ne on kielletty lähes kaikissa alueen nuorisotiloissa. Nuoret käyttävät energiajuomia alkoholin tapaan.

– Usein he kippaavat energiajuomaa ulkopuolella ennen kuin tulevat nuorisotiloihin. Se on hyvin tavallista. Joskus energiajuomaa juoneet nuoret oksentavat, koska heille tulee siitä niin huono olo, kertoo nuoriso-ohjaaja Niina Soisalo Kouvolan kaupungilta.

Nuoriso-ohjaajat ovat tavanneet nuoria, jotka kertovat juovansa jopa 12 energiajuomaa päivässä. Soisalon mukaan runsas energiajuomien käyttö näyttää olevan yleistä etenkin niillä nuorilla, jotka pelaavat paljon.

– Todella monet sanovat juovansa energiajuomia pysyäkseen hereillä, koska pitää pelata koko ilta tai yö. Käyttö voi olla hyvinkin suurta.

Energiajuomaa voidaan vetää kuin kaljaa

Seiskaluokkalainen Vilho Nikula juo keskimäärin kaksi energiajuomaa päivässä.

– Aloitin energiajuomien käytön yläasteella, jotta jaksan paremmin koulussa ja vapaa-ajalla, Nikula kertoo.

Energiajuomia juovat myös yhä pienemmät lapset. Niina Soisalo on törmännyt moniin alakouluikäisiin, jotka käyttävät energiajuomia virvoitusjuomana.

– Se voi olla monelle vähän kuin limsaa. Kyselyidemme perusteella monen mielestä energiajuoma on parempaa kuin limsa ja siitä tulee virkeä tai hassu olo.

Energiajuomatölkki on äärimmäisen helppo vaihtaa kaljatölkkiin Niina Soisalo

Vilho Nikula on huomannut saman ilmiön.

– Se on jollain tavalla alakouluikäisten trendi. Vietän aika paljon aikaa keskustassa ja olen nähnyt nelosluokkalaisia ostamassa energiajuomia.

Niina Soisalo on huolissaan siitä, että energiajuomat ovat yhä nuoremmilla portti alkoholinkäyttöön.

– Juomakulttuuri voidaan oppia jo alakouluikäisenä; että aina pitää olla jokin juoma, kun viettää aikaa muiden kanssa. Energiajuomatölkki on äärimmäisen helppo vaihtaa kaljatölkkiin, Soisalo toteaa.

Yksi lasten ja nuorten keskuuteen pesiytynyt ilmiö ovat niinsanotut pärinäbileet. Nuoret kutsuvat runsaan energiajuomien käytön aiheuttamaa levotonta olotilaa “pärinäksi”.

– Pärinäbileiden järjestäminen on hyvin yleistä. Biletetään vähän kuin aikuiset. On paljon energiajuomaa ja sitä juodaan kymmenen tölkkiä. Koetaan, että se on siistiä, ‘’mä juon vähän kuin kaljaa’’, nuoriso-ohjaaja Niina Soisalo kertoo.

Vanhempainliitto huolestui jo vuonna 2011 siitä, että alaikäiset nuoret olivat syömättä ja bilettivät juomalla pelkkää energiajuomaa. Moni nuori ei tiedä, mitä energiajuomat sisältävät. Myös niiden vaaroihin suhtaudutaan Niina Soisalon mukaan huolettomasti.

– Jos menee pitämään kuudesluokkalaisille oppituntia ja kysyy, mitä tulee mieleen sanasta pärinä, heitä alkaa naurattaa kauheasti. Se on heidän mielestään vain jännittävää.

Jo yksi tölkki voi johtaa myrkytykseen

Nuoret jäävät energiajuomiin herkästi koukkuun. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan alle 18-vuotiaiden päivittäisen kofeiininsaannin tulisi olla alle 50 milligrammaa, jotta riippuvuudelta vältyttäisiin. Puolen litran energiajuomatölkki pitää kofeiinia sisällään 160 milligramman edestä.

Pienikokoisella lapsella tai nuorella saantisuositus paukkuu rajusti jo yhdestä puolen litran juomasta, joka voi johtaa kofeiinimyrkytykseen. Myrkytys voi ilmetä kouristuksina, vapinana, sydämentykytyksenä, pahoinvointina, hermostuneisuutena ja levottomuutena.

THL on asettanut energiajuomien myynnille 15 vuoden suositusikärajan. Kaikki kauppiaat eivät suositusta kuitenkaan noudata.

– Eiväthän kaikki pilvenpoltostakaan heti siirry ekstaasiin, mutta on ihmisiä joille jo yksi marisätkä aiheuttaa riippuvuutta ja riippuvuushakuisuutta, THL:n erikoistutkija Heli Kuusipalo sanoo.

Osa kaupoista noudattaa THL:n asettamaa suositusikärajaa, osa ei. Lakiin ikärajoja ei ole kirjattu. Juulia Tillaeus / Yle

Myös energiajuomien sekoittaminen alkoholiin on tavallista. Anniskeluravintolatkin tarjoilevat energiajuoman ja alkoholin sekoituksia. Niissä piilee kuitenkin vaara.

Amerikkalaistutkimuksen mukaan energiajuoman ja alkoholin sekoitus saattaa vaikuttaa aivoihin kokaiinin tapaan. (siirryt toiseen palveluun) Nuorena juotujen energiajuomadrinkkien vaikutukset voivat näkyä aivoissa vielä aikuisenakin.

Lisäksi energiajuomien sisältämä tauriini muuttuu myrkylliseksi alkoholiin yhdistettynä. (siirryt toiseen palveluun) Tauriinia on luonnostaan runsaasti ihmisen aivoissa, jossa sen oletetaan toimivan välittäjäaineena. Hermostossa tauriini suojelee hermosoluja alkoholin ja hapenpuutteen aikaansaamalta tuhoutumiselta.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila paheksuu energiajuomien markkinointia lapsille ja nuorille. Energiajuomien markkinoinnissa käytetään mielikuvia kestävyydestä, voimasta, suorituskyvystä ja lisäenergiasta. Ne ovat kuitenkin verrattavissa tavallisiin virvoitusjuomiin – suurta kofeiinipitoisuutta lukuunottamatta.

Markkinoilla on lukuisten eri energiajuomavalmistajien tuotteita. Juulia Tillaeus / Yle

Myös Kurttilan mukaan energiajuomien ja alkoholin markkinoinnissa on yhtymäkohtia.

– Energiajuomatölkkejä on verrattu tiettyihin alkoholitölkkeihin. Niissä voidaan havaita hyvin paljon yhtäläisyyksiä. Se laittaa miettimään, mitä tavoitellaan tällä energiajuomakulttuurilla, jota lapsille ja nuorille halutaan luoda, Kurttila toteaa.

Energiajuomat ovat elintarvikelainsäädännön alaisia. Markkinointia voidaan rajoittaa vain, jos tuotteista aiheutuvaa terveysvaaraa ei voida ehkäistä muilla keinoin.

''Yhtä tarpeellisia kuin tupakka''

Osa nuorista korvaa energiajuomilla ruokailuja.

– Eräs yläkouluikäinen poika kertoi juoneensa aamupalaksi energiajuoman, koska hänellä oli paha olo koko yön jatkuneen pelaamisen jälkeen. Koulussa hänellä ei ollut nälkä ja hän joi taas energiajuoman. Kotona käydään taas pelaamaan ja illan aikana voi mennä vaikka viisi tölkkiä energiajuomaa, nuoriso-ohjaaja Niina Soisalo kertoo.

Energiajuomat sisältävät paljon sokeria ja energiaa. Puolen litran tölkissä on yli 20 sokeripalaa.

Heli Kuusipalo on huolissaan nuorista, jotka korkkaavat energiajuoman ruokailun sijaan.

– Eihän niistä saa mitään ihmisen tarvitsemia ravintoaineita. Juomien sisältämät hapot ja sokeri kuluttavat hammaskiillettä ja vaikuttavat hammasterveyteen.

Vaikka lapset ja nuoret ovat riskiryhmää, Kuusipalo ei suosittele energiajuomia kenellekään.

– Energiajuomat eivät olleet edes sallittuja Suomessa ennen EU:n liittymistä. Se on puhdas lisäaine, ei mitään muuta kuin lisäainepommi. Energiajuomat ovat täysin tarpeettomia, yhtä tarpeellisia kuin tupakka.