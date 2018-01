Suomen varusmiehet saavat huippuluokan simulaattorikoulutusta – tankkisotapeliä, jolla on tarkoitus

Lähes kaikki varusmiehet harjoittelevat ainakin jossain vaiheessa simulaattorien avulla. He pääsevät myös kehittämään simulaattoriohjelmia.

Panssariprikaatin koulutustiloissa ohjusjoukkueen vaunumiehet käyvät taistelua tietokoneiden ääressä. Pelkästä pelaamisesta ei kuitenkaan ole kyse, vaan se on merkittävä osa koulutusta, sanoo Puolustusvoimien virtuaalikoulutusympäristön pääkäyttäjä, insinöörimajuri Lasse Lahdenmaa.

– Tällä pyritään kouluttamaan meidän varusmiehiämme kriisiajan tilanteisiin ja tehtäviin. Yritämme tehdä heille kaikenlaisia tilanteita, mitä vain eteen voi tulla.

Insinöörimajuri Lasse Lahdenmaa toimii Puolustusvoimien virtuuaalikoulutusympäristön pääkäyttäjänä. Hän uskoo, että Suomen Puolustusvoimat on simulaattorien käytössä maailman kärkeä. Ville Välimäki / Yle

– Pelaamiseen verrattuna meillä on tarkat säännöt ja tavoitteet. Täällä ei voi sooloilla, vaan täällä tehdään sitä, mitä kouluttaja sanoo.

Simulaattorit elävöittävät ja motivoittavat koulutusta, mutta se ei yksinään riitä, myöntää insinöörimajuri Lasse Lahdenmaa.

– Simulaattorit edesauttavat koulutusta huomattavan paljon, mutta ampumaan pitää päästä myös oikeilla aseilla. Hyvää on kai sekin, että täällä kukaan ei pääse nukkumaan niin kuin tavallisessa luokkaopetuksessa usein käy.

Pelisalista maastoon

Lahdenmaa on toiminut virtuaalikouluttajana kymmenen vuotta. Hän on huomannut, että ensimmäinen tunti pojilla menee vähän leikkiessä, mutta toiminta vakavoituu pian.

– Jos motivaatio on ollut heikossa, pienellä ulkolenkillä se kyllä palautuu.

Simulaattoriharjoittelusta saadut opit otetaan käyttöön maastoharjoituksissa. Ville Välimäki / Yle

Simulaattoreissa käytettävät 3D-mallit maastoista, ajoneuvoista ja aseista on tehty itse räätälöiden. Kun maisemat ovat oikeista harjoitusmaastoista, voidaan mielikuvaharjoittelu siirtää käytäntöön ulkona aidossa maastossa.

– Tämäkin joukko lähtee tekemään tämän saman harjoituksen livenä oikeilla ampumatarvikkeilla.

Käytössä kaikissa varuskunnissa

Panssariprikaati Hattulan Parolannummella toimii edelläkävijänä simulaattorikoulutuksessa. Panssariprikaatissa on käytössä kaikkiaan 35 erilaista simulaattorijärjestelmää.

Viime vuonna viimeisetkin varuskunnat saivat virtuaalisimulaattorinsa. Koko maassa Puolustusvoimissa on jo 35 simulaattoriluokkaa ja niissä on käytössä 1 300 tietokonetta.

Virtuaalisimulaattorien lisäksi varusmieskoulutuksessa käytetään live- eli taistelusimulaattoreita. Niitä riittää 2 000 miehelle.

– Taistelijoille puetaan liivit päälle ja rynnäkkökivääriin asennetaan laser-lähetin. Liivissä on puolestaan GPS-laite, jolla seurataan sotilaan liikkeitä reaaliaikaisesti, kuten kilpailijoita seurataan suunnistuskisoissa. Lisäksi panssarivaunuihin ja erityyppisiin aseisiin on omat täsmäsimulaattorinsa, esittelee Lahdenmaa.

Turha säätäminen vähenee

Panssarijääkärikomppanian ohjusjoukkueen virtuaaliharjoituksessa on mukana 18 miestä. Heidän edessä on mallinnettuna Hätilän harjoitusalue, jolla harjoitellaan vaunujen sijoittumista ja ammuntoja. Jokainen mies harjoittelee omalla koneella juuri omaa tehtäväänsä.

Luutnantti Pekka Tirri jakaa komentoja virtuaaliharjoituksessa. Simulaattoriharjoittelu vähentää turhaa "säätämistä" maastossa ja säästää aikaa. Ville Välimäki / Yle

– "Kaksi ryhmää jalkaväkeä – kaksisataa – asemasta – lamauta!", komentaa Panssariprikaatin Panssarijääkärikomppanian luutnantti Pekka Tirri.

Simulaattorikoulutus tekee maastokoulutuksesta sujuvampaa, kun kaikki tietävät, mitä siellä pitää tehdä. Turha säätäminen jää pois, Tirri korostaa.

– Tässä voi parhaiten harjoitella joukkueen yhteistoimintaa, mikä saattaisi olla hankalampaa kommunikaatioyhteyksien takia maastossa. Ne asiat, mitä tänään harjoitellaan virtuaalisena, sidotaan ensi viikolla ampumaharjoituksessa käytäntöön maastossa.

Näkee, mitä muut tekevät

Venäläisvalmisteisessa kuljetuspanssarivaunussa vaununjohtajana toimiva alikersantti Erik Kihn näkee simulaattorikoulutuksessa samankaltaisia hyötyjä kuin Tirri.

Alikersantti Erik Kihn toimii vaununjohtajana. Ville Välimäki / Yle

– Tässä näkee taistelumuotoja – tulppaa ja iskuja – ja miten niihin pitää asemoitua hyvin. Maastossa ei näe niin hyvin, missä muut menevät.

Panssariprikaatin vaunumiehille kertyy kymmenkunta simulaattoriharjoituskertaa. Puolet niistä tapahtuu yhdessä jalkaväkijoukkojen kanssa.

Työtodistuksesta hyötyä siviiliin

Simulaattoreihin on mallinnettu ajoneuvot, aseet ja oikeat maisemat muun muassa varuskunta-alueista. Simulaattoriohjelmia kehittämässä ovat omat joukot. Joka saapumiserästä nelisenkymmentä varusmiestä koodaa ja mallintaa uutta virtuaalimaailmaa.

Panssarihuoltomies Oskari Pahkala on varusmiespalveluksensa aikana mallintanut simulaattoreihin jo venäläisvalmisteisen SU-25lentokoneen ja nyt työn alla on BMP-2:n naamioverkko.

– Minulla oli aikaisempaa kokemusta vastaavasta tekemisestä. Lisäksi tästä saa työtodistuksen ja se voi auttaa siviilissäkin hyviin hommiin.

Vain mielikuvitus rajana

Suomen Puolustusvoimat onkin maailman kärkeä virtuaalisessa sotilaskoulutuksessa, uskoo insinöörimajuri Lasse Lahdenmaa.

– Tällä hetkellä tämä taitaa olla meillä maailman huippua. Meidän kaikki simulaattorijärjestelmät ovat isolla volyymillä käytössä. Näin ei ollut vielä kymmenen vuotta sitten. Simulaattorien kehittämistä on tehty laajalla rintamalla tiimityönä.

Jokaisesta saapumiserästä nelisenkymmentä varusmiestä koodaa ja mallintaa virtuaalista koulutusympäristöä. Ville Välimäki / Yle

Lahdenmaa myöntää, että ulkomaalaiset kollegat ovat kateellisia suomalaisille.

– Meillä on näitä varusmiehiä, jotka ovat valikoituneet kehittämään järjestelmää. Heidän pohjaosaamisensa on huippua. He ovat osanneet ratkaista asioita, joita edes järjestelmän valmistaja ei ole osannut. Muut maat eivät ole hyödyntäneet varusmiehiä ainakaan tässä mittakaavassa.

Simulaattorimaailmassa kehitettävää riittää silti vielä paljon. Vain mielikuvitus on rajana, katsoo Lahdenmaa.

– Mennään vaikka 20 vuotta eteenpäin, niin silloin taistelijat eivät olekaan tällaisessa luokassa, vaan heillä on puoliläpäisevät virtuaalilasit päässään ja heille heijastetaan omiin silmikkoihinsa niitä tilanteita, mitä tässä nyt näkee.