Lapissa siirtoyhtiöt puhdistavat sähkölinjoja pahimman varalta

Rovaniemi

Keski-Lapin sähkönsiirrosta vastaavalla Rovakaira Oy:llä on yhteensä noin 6000 km ilmajohtoja joita parhaillaan tarkastetaan niin maasta kuin ilmasta käsin helikopterilla. Toisin kuin Kainuussa, Lapissa suurin ongelma ei ole sähkölinjojen päälle kaatuvat tykkypuut, koska puut ovat lyhyempiä.

Lapissa talvi on ollut normaali ja viikonlopun runsaat saateet toivat vain muutamia vikoja, jotka on saatu korjattua normaalityönä. Työvoimaa on riittänyt myös naapurimaakuntiin.

- Me ollaan käyty omalla miehistöllä korjaamassa myös tuolla Koillis-Lapin alueella, ja meillä oli apuna miehiä myös Kainuussa, Rovakairan Verkonrakennus Oy:n toimitusjohtaja Hannu Lehtinen kertoo.

Lumi ja pakkanen aiheuttavat yleisimmin talviset sähkökatkot Lapissa sillä huurtuvat ilmajohdot alkavat hiljalleen kerätä lunta ympärilleen. Lumen painosta johdot voivat roikkua jopa maassa saakka.

- Joskus on kelkkajälki mennyt maassa makaavan sähköjohdon yli, Lehtinen sanoo.

Huurreongelmia on usein ja yleensä ne ajoittuvat joulukuulta helmikuun loppuun. Tällä hetkellä ongelmaa ei ole huurteen kanssa ollut.

- Käytännössä nyt vaan partioimme linjat läpi. Puhdistamme lumia ja raippapuita sekä tarkastamme linja-alueen vierimetsää, kuvailee tämän hetken töitä Rovakairan Verkonrakennus Oy:n alue-esimies Tuomas Takala.

Huurrelumi on yksi sähkökatkosten aiheuttajista. Verkkoyhtiön partio puhdistaa lumet johtimista. Raimo Torikka / Yle

Yhtiö valmistautuu tulevaisuuteen

Sähkömarkkinalaki edellyttää, että kymmenen vuoden kuluttua sähkön toimitusvarmuus on lähes aukoton. Se tarkoittaa sitä, että syrjemmässäkään asuva ei saa joutua olemaan ilman sähköä pidempään kuin 36 tuntia.

Rovakairan verkonrakennus Oy:n toimitusjohtajan Hannu Lehtisen mukaan tähän valmistaudutaan myös Rovakairan jakelualueella kovaa vauhtia. Yhtiö siirtää parhaillaan asemakaava-alueilla sähköt maakaapeliin, joiden toimintavarmuus on eriluokkaa kuin säiden armoilla olevissa ilmajohdoissa.

- Pari vuotta kun kaapeloidaan niin kaapelityöt on tehty.

Myös avojohtolinjoja siirretään metsien keskeltä avoimemmille teiden varsille.

- Ilmaverkkotöitä on tehty nyt 2013 vuodesta lähtien ja noin 70-80 km vuodessa rakennetaan uutta avojohtolinjaa tuonne tien varsille ja siirretään pois metsistä.

Runkolinjoja lukuunottamatta avolinjat siirretään teiden varsille. Antti Mikkola / Yle

Helppo saavutettavuus riittää

Toimitusvarmuuden parantamiseksi tehtävät työt pitäisi valmistua vuoden 2028 loppuun mennessä.

Lapissa koetaan, että avolinjojen siirto teiden varsille on riittävä toimenpide huolimatta siitä, että on arvioita, joiden mukaan tulevaisuudessa Suomessa sataa yhä enemmän lunta ja myrskyää.

- Rovakairan alueella tämä antaa riittävän turvan ja takuun siitä, että pitkäaikaisia sähkökatkoksia ei synny, toimitusjohtaja Hannu Lehtinen sanoo.