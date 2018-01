Hallituksella ilmiriita tuulivoiman tuesta – 300 miljoonan euron energiapaketti menossa uusiksi

Työt eduskunnan talousvaliokunnassa alkavat täydellä rähinällä, kun kansanedustajat palaavat lomiltaan. Hallitus on jo ajautunut avoimeen riitaan hallitusohjelmaan kuuluvasta noin 300 miljoonan euron uusiutuvan energian tuesta.

Talousvaliokunnan puheenjohtajan Kaj Turusen mukaan suuri energiapaketti ei tule valiokunnassa sellaisenaan etenemään.

Uusiutuvan energian tukipaketin vastuuministerinä on Keskustan energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.).

– Hallituksen esitys, jonka vastuuministeri Tiilikainen on valiokuntaan tuonut, on räätälöity aika pitkälle tuulivoimalle ja näyttäisi siltä, että tämä ei valiokuntaa tyydytä, Turunen sanoo.

– Ei tule tällaisenaan etenemään.

Turunen: Tukipaketti ei ole linjassa hallitusohjelman kanssa

Näkemyserot koskevat sitä, miten uusi tuki huomioisi erilaiset energiantuotantomuodot.

– Nyt siitä on rajattu pois muun muassa vesivoima ja käytännössä myös sekä sähköä että lämpöä tuottavat laitokset, Turunen selventää.

– Nämä eivät pääsisi kilpailuun mukaan.

Turusen mukaan tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että tuulivoima veisi tulevina vuosina 300 miljoonaa euroa.

Turunen sanoo, että jo hallitusohjelmassa sovittiin eri tuotantomuodot huomioivasta teknologianeutraalista tukipaketista.

– Hallitusohjelmassa sovittiin, että tämä on teknologianeutraali. Myös energia- ja ilmastostrategiassa, jonka koko eduskunta on hyväksynyt, edellytettiin, että tuen kilpailutus on teknologianeutraali eli kaikki tuotantomuodot pääsisivät mukaan kilpailuun, Turunen sanoo.

Kokoomuksen Jaskari: Pitäisi huomioida kaikki tuotantomuodot

Niin ikään talousvaliokunnassa istuva kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari on Turusen kanssa samoilla linjoilla.

– Kysymys on siitä, onko tämä malli aidosti teknologianeutraali, Jaskari sanoo.

– Jos tavoite on tehdä puhdasta, hiilidioksidivapaata uutta energiaa niin ehkä silloin pitäisi kaikkien hiilidioksidivapaiden tuotantomuotojen olla mukana.

Talousvaliokunnassa istuvan keskustan kansanedustajan Arto Pirttilahden mielestä paketin päälinjat ovat kunnossa. Pirttilahden mukaan paketin jumiutumiseen vaikutti kiireellinen aikataulu.

– Kyllä näihin päälinjauksiin ollaan oltu tyytyväisiä. Pirttilahti sanoo.

Keskustan Pirttilahti: Vesivoimaa ei ole syytä ottaa mukaan

Pirttilahti ei näe tarpeelliseksi nostaa vesivoimaa uuden tukipaketin piiriin.

– Ei ole syytä nostaa vesivoimaa tuen piiriin, vaan pikemminkin parantaa vesivoiman investointitukijärjestelmää, Pirttilahti sanoo.

Pirttilahden mielestä keskiöön pitäisi nostaa keskustelu sähköntuotannon omavaraisuudesta.

– Ulkomailta tuodaan noin kaksikymmentäkolme prosenttia kulutuksesta, niin siihen omavaraisuuteen pitäisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota, Pirttilahti sanoo.

Toisaalla tukia karsitaan ja toisaalla lisätään - "hölmöläisten hommaa"

Talousvaliokunnan puheenjohtajan Kaj Turusen mukaan valiokunnassa pohditaan nyt tarkasti, miten ja mitä oltaisiin valmiita tukemaan. Sekä Turunen että kokoomuksen Harri Jaskari sanovat oudoksuvansa tilannetta, jossa parlamentaarinen työryhmä pyrkii karsimaan yritystukia ja talousvaliokunta on samaan aikaan rakentamassa massiivista uutta tukea.

– Aika hölmöläisen hommalta tämä vaikuttaa, Turunen sanoo.