Vanhanen haluaa tuoda globaalin näkökulman Suomen politiikkaan – katso keskustan presidenttiehdokkaan puhe Ylen vaalitentissä

Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen korosti puheessaan Ylen vaalitentissä globaalia näkökulmaa.

– Toivon, että ihmiset arvioivat osaamista ja kiinnostusta niitä asioita kohtaan, jotka haastavat meitä lähivuosina ja lastemme elinaikana, hän puhutteli äänestäjiä seitsemän minuutin puheessaan TV1:ssä.

– Uskon, että jos minut valitaan, pystyn huolehtimaan lähialueen ja Euroopan suhteista. Haluan tuoda globaalin näkökulman takaisin politiikkaan, Vanhanen sanoi.

Tentissä hän painotti, että presidenttinä hän ottaisi Afrikan agendalle, matkoja myöten.

Hän mainitsi muun muassa ilmastonmuutoksen sekä peltoalan supistumisen maailmalla. Puheessaan hän tähdensi, että Suomea kunnioitetaan, kun hoidamme omat asiamme:

– On hoidettava riittävä energia- ja ruokaomavaraisuus, tietoverkkojen turvallinen toiminta, Vanhanen listasi.

Tärkeäksi seikaksi hän näkee myös kansallisen eheyden.

– Ihmisten on koettava, että Suomi on ehyt, että he ovat mukana. Kun tuntee, että olemme yhdessä tämä yhteiskunta, pysymme päätöksentekokykyisinä, Vanhanen havainnollisti.

Vaalitentissä Vanhanen myönsi, että häntä harmittaa se, että keskustalaiset aikovat mielipidemittausten mukaan äänestää presidentinvaalissa Sauli Niinistöä, oikeistolaista politiikkaa, kuten Vanhanen kuvaili. Niinistön suosion syytä hän ei halunnut ryhtyä arvioimaan.

Seuraavana Ylen vaalitentissä on ensi maanantaina valitsijayhdistyksen ehdokas Sauli Niinistö.

Presidentinvaalin ennakkoäänestys alkaa ensi keskiviikkona 17. tammikuuta. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28. tammikuuta.

Lue myös:

Henkilökuvassa Matti Vanhanen: Keskustan yksinäinen susi ei päästä lähelleen, mutta ymmärtää kavereiden arvon

Missä Niinistö tietää olevansa huono? Kuka on vaikuttanut eniten Huhtasaaren ajatteluun? Presidenttiehdokkaat avaavat elämänsä

Ylen vaalikone (siirryt toiseen palveluun)

Aiemmat vaalitenttipuheet:

Nato-jäsenyyttä kannattava Torvalds: Meillä on velvollisuus puolustaa "hylkysyrjää" – katso Ylen vaalitentissä pidetty puhe

Huhtasaari korosti sananvapautta – katso perussuomalaisten presidenttiehdokkaan koko puhe Ylen vaalitentissä

Väyrynen hyökkäsi jälleen presidentti Niinistöä vastaan – katso ehdokkaan puhe kokonaan