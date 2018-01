Herätys: Aktiivimalli voi luoda valetyöllisiä, presidentti Trump terveystarkastukseen, luvassa poutaista pakkassäätä

Hypo: Aktiivimalli voi vääristää työmarkkinoiden tilannetta

Asuntorahoittaja Hypo arvioi, että kiistelty työttömien aktiivimalli kaunistelee tilastoja harhaanjohtavasti ja luo jopa ”valetyöllisiä”. Hypo laskee, että tunnin töissäolo viikossa muuttaa työttömän työlliseksi. Tämä on Hypon mukaan valetyöllistämistä. Hypo arvioi myös, että Suomen talous yllättää kovalla kasvuvauhdillaan.

Kuolinpesien puukauppaa yritetään vauhdittaa

Metsäteollisuuden mielestä kuolinpesät ovat liian passiivisia ja hitaita puukaupoissaan. Vauhtia kuolinpesiin yritetäänkin nyt saada ehdottamalla yksimielisyysvaatimuksen poistamista kuolinpesien päätöksenteosta. Tilalle ehdotetaan enemmistöpäätöstä, mikä nopeuttaisi esimerkiksi puunmyyntisopimusten tekoa.

Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva

Vuorotyö kuormittaa yhä useampaa – 24/7-yhteiskunta hiipii uusille aloille

Vuorotyö näyttäisi työntyvän yhä uusille aloille. Poikkeuksellisina kellonaikoina työskentelevät pyörittävät 24/7 -yhteiskuntaa ja käyttävät toisten vuorotyöläisten tuottamia palveluita. Paineet ilta- yö- ja viikonlopputyön teettämiseen lisääntyvät myös muilla kuin kaupan alalla.

Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Donald Trump ensimmäiseen presidenttikauden terveystarkastukseen

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin on määrä käydä virkakautensa ensimmäisessä lääkärintarkastuksessa. 71-vuotias presidentti tutkitaan Walter Reed Army Medical Centerissä, joka on armeijan hallinnoima huippusairaala Washingtonissa. Presidentin ei ole pakko julkistaa tietoja, mutta Valkoinen talo on vihjannut, että ainakin jonkin verran raportista kerrotaan julki.

Donald Trump Saul Loeb / AFP

Trumpin terveydentilasta esitettiin viime viikolla julkaistussa, Michael Wolffin kirjoittamassa kohukirjassa kriittisiä arvioita.

Poutaista pakkassäätä ja pilvistä

Perjantaina pilvisyys on laajalti runsasta ja sää enimmäkseen poutaista, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi. Paikoin voi olla sumua, ja vain paikoin voi hiutaloida vähän lunta. Todennäköisimmin pilvipeite repeilee Länsi- ja Keski-Lapissa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.

