Trumpille tehdään presidenttikauden ensimmäinen terveystarkastus – henkistä tilaa ei arvioida

Washington

Donald Trump viedään tänään perjantaina Washingtonin lähellä sijaitsevaan Walter Reedin sotilassairaalaan, jossa hänelle tehdään presidenttikautensa ensimmäinen terveystarkastus.

Rutiininomainen tarkastus kiinnostaa Yhdysvalloissa poliitikkojen ja asiantuntijoiden lisäksi suurta yleisöä, sillä Trumpin fyysinen ja henkinen terveydentila on ollut viime viikkoina keskustelunaiheena.

Tarkastuksen tekee Valkoisen talon oma lääkäriyksikkö lääkäri Ronny Jacksonin johdolla. Trumpille tehdään perustestit, kuten verenpaineen ja -sokerin mittaus.

Valkoisen talon odotetaan julkistavan tulokset. Varmuutta asiasta ei vielä ole.

Liikakilot ongelmana

Presidentinvaalikampanjansa aikana Trump julkaisi henkilökohtaisen lääkärinsä Harold Bornsteinin arvion, jonka mukaan hän olisi ”kaikkien aikojen tervein presidentiksi valittava henkilö”.

Myöhemmin Trump valitteli Tohtori Ozin tv-ohjelmassa olevansa ylipainoinen.

– Haluaisin pudottaa painoa, mutta se on vaikeaa elämäntapani vuoksi, Trump sanoi haastattelussa.

Ohjelmassa kerrottiin, että Trump on 191 senttiä pitkä ja painaa 107 kiloa.

Hän on tunnetusti pikaruuan ja kolajuomien ystävä. Alkoholia hänen kerrotaan välttävän.

Ajatus pätkinyt, suuta kuivannut

Trumpin fyysinen hyvinvointi nousi viime vuoden lopulla keskustelunaiheeksi, kun presidentillä oli julkisissa esiintymisissä vaikeuksia pitää ajatuksiaan kasassa, ja hänen suutaan kuivasi puhuessa.

Eräässä laajalle levinneessä videossa hän kätteli tilaisuuden puhujana itsensä esitellyttä vaimoaan Melania Trumpia kuin vierasta ihmistä.

Hiljattain puheenaiheena on ollut Trumpin henkinen jaksaminen. Kongressissa on keskusteltu mahdollisuudesta käyttää perustuslain 25. lisäystä, jonka nojalla presidentti voidaan väliaikaisesti siirtää syrjään terveydellisistä syistä.

Usealle yhdysvaltalaispoliitikolle oli jo liikaa, kun Trump uhkasi viestipalvelu Twitterissä Pohjois-Koreaa ydinsodalla ja kehuskeli omistavansa suuremman ydinasenappulan kuin Kim Jong-un.

Kongressi on kuullut kahta psykiatria, jotka ovat esittäneet arvioita Trumpista. Edustajainhuoneen demokraattiedustaja Jamie Raskins on esittänyt, että kongressi kokoaisi paneelin arvioimaan Trumpin vakautta.

– En ota kantaa presidentin kykyyn hoitaa tehtäviään, mutta mielestäni perustuslaki velvoittaa meitä kokoamaan ryhmän sen arvioimiseksi, Raskins sanoi CNN:n haastattelussa.

Pitää itseään vakaana, muut epäilevät

Näiden huolien takia Yhdysvalloissa on kummasteltu, miksi myös Trumpin psyykkistä tilaa ei perjantaina tarkasteta.

Kysymys on aiheellinen jo Trumpin iän takia. Hän on 71-vuotias, ja kansallisessa Medicaid-terveydenhuolto-ohjelmassa yli 66-vuotiaiden yhdysvaltalaisten terveystarkastukseen kuuluu myös henkisen tilan arviointi.

Valkoinen talo ei ole perustellut, miksi arviointia ei nyt tehdä. Trump itse tviittasi viime viikonvaihteessa olevansa ”erittäin vakaa nero”.

Yhdysvaltain presidenttien ei lain mukaan tarvitse käydä säännöllisesti terveystarkastuksessa, mutta edelliset presidentit ovat tehneet niin ja lisäksi julkistaneet tarkastusten tulokset.

Esimerkiksi vuoden 2016 alussa Barack Obaman kolesteroli- ja rasva-arvojen kerrottiin kohentuneen edellisestä, vuonna 2014 tehdystä mittauksesta.

