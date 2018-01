Palkittu graafikko Pekka Loiri presidenttiehdokkaiden vaalijulisteista: Poliittinen intohimo puuttuu

Moneen kertaan palkittu graafinen suunnittelija ja julistetaiteilija Pekka Loiri antoi Ylen aamu-TV:ssä tylyn yleisarvion presidenttiehdokkaiden vaalijulisteista. Hänen mukaansa poliittisen julisteen idea on olla selvästi jonkun puolella tai muita vastaan.

– Nämä eivät ole oikein kenenkään puolella. Poliittinen intohimo puuttuu, Loiri tylyttää.

Vasemmistoliiton ehdokkaan Merja Kyllösen julistetta arvioidessaan Pekka Loiri nimeää koko julistekatrasta vaivaavan ongelman. Kyllösen vaalijulisteessa on rintakuva suoran kameraan katsovasta ehdokkaasta.

– Gäginä (jujuna) on tuo kyseinen ihminen. Ja minä luulen, että kaikki äänestysikäiset tuntevat jo nämä ihmiset. Tämäkään juliste ei käytä niitä poliittisen julisteen keinoja. Ne on jätetty pois.

Asiantuntijan kolme suosikkia

Graafikko Pekka Loiri löytää joistakin julisteista myös kehuttavaa.

Vihreiden Pekka Haaviston juliste saa kehuja ehdokkaan takana näkyvän leijona-kuvion symboliikasta. SDP:n Tuula Haataisen kokopunainen juliste tunnustaa Loirin mukaan hyvällä tavalla poliittista väriä.

– Sillä tavalla pidän tätä aika hyvänä. Reilusti se kertoo siitä mistä Haatainen tulee.

Parhaiten Loirin mielestä on onnistunut Sauli Niinistön juliste. Siinä ehdokas on kuvattu sivusta, eikä tämä katso kameraan.

– Tässä on jotakin muuta kuin pelkkä kasvokuva. Siinä on tarinaa. Tämä on ammatti-ihmisten tekemä, tässä on mietitty, Loiri Kehuu.

"Kyllä julisteilla voimaa on"

Pekka Loirin mielestä ehdokkaiden vaalijulisteet tuntuvat hukkaavan poliittisen julisteen mahdollisen voiman.

– Ei presidenttejä valita julisteilla, eikä sotia lopeta julisteilla. Mutta toisaalta kyllä pirun monta sotaa on julisteilla ja propagandalla aloitettu ja ennen kaikkea pidetty yllä. Kyllä niillä voimaa on, Pekka Loiri sanoo.

Loiri viittaa ikonisiin julistekuviin Che Guevarasta ja katsojaa vaativasti sormellaan osoittavasti Setä Samulista Montgomery Flaggin "I want you" -julisteessa.

Poliittinen juliste on Loirin mukaan voinut nykyistä paremmin sota-aikoina ja niiden jälkeen. Hän vaatii lisää vaivannäköä julisteiden suunnitteluun.

– Jos ne kasvot siihen halutaan, niin miksipä ei. Mutta pitää saada jotakin muutakin siihen. Haaviston leijona on loistava esimerkki. Siinä on useampiakin tasoja ja kertomuksia.