Yleisöltä kätkettyyn Elannon entiseen pääkonttoriin pääsee pian vaikka lounaalle – ovet auki keväällä

Seitsenkerroksiseen rakennukseen on tulossa pääosin toimistotiloja mutta myös ainakin kaksi ravintolaa.

Osuuskauppa Elannon pääkonttorina pitkään toiminut rakennus Helsingin Hämeentiellä on avautumassa yleisölle.

Kiinteistön edellinen päävuokralainen eli Helsingin kaupungin Opetusvirasto muutti tiloista pois vuosi sitten joulukuussa, ja uusi omistaja, kiinteistösijoitusyhtiö Genesta (siirryt toiseen palveluun) on sen jälkeen remontoinut tiloja kauttaaltaan.

Seitsemänkerroksiseen rakennukseen on tulossa noin 800 työntekijää, heistä valtaosa toimistotiloihin. Yleisöä varten rakennukseen ollaan kuitenkin avaamassa myös ainakin kahta ravintolaa ja esimerkiksi kuntokeskusta, kertoo Väinö Kallio -yhtiön perustajajäsen, tapahtumista vastaava Matti Vilhunen.

Väinö Kallio on yksi kiinteistöön muuttavista yrityksistä. Kyseessä on "tapahtumatila, ravinteli ja illanviettopaikka", yhtiö kuvailee nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun). Samoja tekijöitä on myös suositun Ruplan (siirryt toiseen palveluun) takana.

Väinö Kallio avaa ovensa rakennuksen kolmannessa kerroksessa huhtikuun puolivälissä.

– Sinne tulee tapahtumia: häistä hautajaisiin ja keikkoihin ja klubeihin. Sekä kaikille avoimia että yksityisiä tapahtumia. Arkisin toimimme myös ravintolana, Vilhunen sanoo.

Myös kolmanteen kerrokseen aukeaa vuokrattavaa toimistotilaa.

Hissi matkustajineen. Jan Alanco / Helsingin kaupunginmuseo

Rakennus on arkkitehti Väinö Vähäkallion käsialaa

Rakennus on valmistunut vuonna 1928. Se oli pitkään Elannon pääkonttori. Jan Alanco / Helsingin kaupunginmuseo

Elannon entisenä pääkonttorina tunnettu rakennus sijaitsee Hämeentie 11:ssä, omistaja Genestan mukaan (siirryt toiseen palveluun) Sörnäisten kaupunginosassa.

Rakennus on valmistunut vuonna 1928, ja sitä on laajennettu ja korotettu vuonna 1942, Finna.fi-sivusto (siirryt toiseen palveluun) kertoo. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Väinö Vähäkallio avustajanaan Ragnar Wessman.

Finnan mukaan rakennuksen koristelussa on käytetty korkeatasoisia materiaaleja: julkisivussa fasaditiiltä ja graniittia sekä sisätiloissa koristemaalauksia, lehtikultausta ja marmoria.

Väinö Kallion Matti Vilhunen uskoo avautuvan rakennuksen houkuttelevan myös arkkitehtuurista kiinnostuneita.

– Se on sisältä paljon yksityiskohtaisempi kuin ulkopuolelta.

– Julkisessa käytössä ei ole varmaankaan montaa art deco -arkkitehtuurin edustajaa. Se on jo sinällään harvinaista, hän sanoo.