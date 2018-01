Miska Sutela innostui teininä Ninja Warriorista ja aloitti vuosien harjoittelun – kova työ vei miljoonien tv-katsojien eteen

Mistä on kyse? Oululainen Miska Sutela osallistui vuonna 2014 American Ninja Warrior –ohjelmaan.

Sutela harrastaa Japanista lähtöisin olevaa sasukea, joka on sekoitus tasapainoa, jalkojen ja yläkehon käyttöä sekä erityisesti puristusvoiman hallintaa.

Mies on rakentanut takapihalleen ninjaesteradan, joka toimii hänen kuntosalinaan. Esteiden mitat ovat samat kuin kilpailussa.

American Ninja Warrioriin osallistumisen jälkeen Sutela on ollut suunnittelemassa ja testaamassa ratoja Ninja Warrior-ilmiön levitessä Ruotsiin, Tanskaan ja Italiaan.

“Hello, my name is Miska and I’m from Finland”.

Moni hieraisi silmiään, kun näki vaalean oululaisnuorukaisen kisaamassa huippusuositussa jenkkisarjassa. Miska Sutelan, 26, nimi nousi miljoonien tv-katsojien tietoisuuteen, kun hän osallistui vuonna 2014 suosittuun American Ninja Warrior -ohjelmaan.

Tämä ninja ei kuitenkaan pukeudu mustaan. Ainoa yhdistävä tekijä muinaisiin japanilaisiin sotureihin ovat kaksihaaraiset tabi-kengät, jotka soveltuvat hyvin kiipeilyyn. Ja tietysti se, että hän liikkuu sulavasti kuin ninja.

Ninjarata omalla takapihalla

Ninjailu on terminä oikeastaan harhaanjohtava, sillä kyse ei ole larppaamisesta.

Sutela on sasuken, Suomessa vielä suhteellisen tuntemattoman lajin pioneeri. Sutelan tietojen mukaan Suomessa ei ole muita lajin tosiharrastajia.

Miska Sutelan takapihalta Oulun Pikkaralasta löytyy täysimittainen, 35 estettä käsittävä Ninja Warrior -rata. Miska Sutela

Sasukesta on leikki kaukana. Esteratakilpailu on fyysisesti äärimmäisen kuluttava ja useimmille pelkkä radan näkeminen läheltä voi aiheuttaa puistatusreaktion.

Sutelan mukaan lajissa tärkeintä on painovoiman suhde omaan kehoon. Sasuke on sekoitus tasapainoa, jalkojen ja yläkehon käyttöä, erityisesti puristusvoimaa. Sutelan sormien puristusvoima onkin omaa luokkaansa. Hän kykenee muun muassa vetämään yhden käden leuan keskisormellaan.

Ei mitään kahjoja ninjoja

Miska Sutela näki kymmenen vuotta sitten sattumalta televisiosta japanilaisen esterataohjelman. Hän ei heti tiennyt, mitä siitä ajatella. Kääntäjä oli nimittäin ottanut vapaudekseen kääntää Sasuke-ohjelman nimeksi Kahjot Ninjat.

Viestejä on tullut ihmisiltä sekä Suomesta että ulkomailta. Miska Sutela

– Ajattelin ensin, että onko tämä joku komedia, kunnes huomasin, että osa heistä rakensi esteitä ja harjoitteli sitä tosissaan urheiluna, Sutela muistelee.

Ohjelma esitteli tavallisia ihmisiä, julkkiksia ja huippu-urheilijoita kilpailemassa neljätasoisella radalla esteitä vastaan. Sutela alkoi ohjelman nähtyään harjoitella haastavaa ja fyysistä sasukea tosissaan.

– Mietin, kuinka vaikeaa tuo nyt voi olla. Sitä voisi olla kiva kokeilla.

Ja niin hän kokeilikin. Isosti.

Oulun Pikkaralan liepeillä veneilevillä on riittänyt ihmeteltävää joella, josta avautuu näkymä Sutelan perintötalon takapihalle. Siellä nimittäin komeilee 35 estettä käsittävä ninjaesterata.

Viidessä vuodessa hän rakensi vanhempiensa takapihalle omien sanojensa mukaan Euroopan laajimman itse tehdyn ninjaesteradan, joka toimii nuorukaisen henkilökohtaisena kuntosalina. Esteiden mitat ovat prikulleen samat kuin kilpailussa.

Tunnetuksi Japanissa

Sutela kuvasi ja latasi omia harjoitteluvideoitaan nettiin. Hiljalleen ne alkoivat saada näkyvyyttä ja mainetta ympäri maailmaa.

Oululainen esitteli itsensä ja takapihansa maailmalle nimellä Sasuke Finland.

Miska Sutela kertoo olevansa ensimmäinen eurooppalainen sasuke-harrastaja Japanissa. Miska Sutela

Täysimittainen Ninja Warrior-rata on houkuttanut monia lajista innostuneita. Joka vuosi Sutelalta kysellään pääseekö radalle harjoittelemaan.

– Viestejä on tullut ihmisiltä sekä Suomesta että ulkomailta.

Pian tie vei Sutelan lajin syntysijoille Japaniin. Nyt takana on viisi harjoittelureissua Osakaan, Yamagataan, Fujiin, Tochigiin, Saitamaan ja Gunmaan. Reissujen aikana Sutela harjoitteli paikallisten lajilegendojen kanssa. Hän oli ensimmäinen eurooppalainen sasuke-harrastaja Japanissa.

– Kyllä he aluksi ihmettelivät, että kuka tulee Suomesta tänne asti sasuken vuoksi, Sutela naurahtaa.

Ajattelin vain, että nyt jos koskaan on pakko onnistua. Miska Sutela

Reissut tekivät miehestä tunnetun Japanissa. Nousevan auringon maan ihmiset ottivat nöyrän ja intohimoisesti lajiin suhtautuvan oululaisen omakseen. Kilpailemaan hän ei kuitenkaan vielä päässyt, sillä japanilaiset kilpailivat tuohon aikaan vain amerikkalaisia vastaan.

Vegasin kirkkaat valot

Vuonna 2012 Kahjot Ninjat sai oman spin off -sarjan Yhdysvalloissa. Ohjelman nimeksi tuli American Ninja Warrior ja kilpailun pääpalkinnoksi laitettiin muhkeat miljoona dollaria.

Jenkit osasivat tehdä show’n. Konseptin suosio kasvoi nopeasti ja ohjelma muuttui saippuamaisemmaksi. Seuraavaksi oli Euroopan vuoro.

Lajin ideologia, yksilön taistelu esteitä vastaan, oli muuttumassa kaupalliseksi. Nyt esteiden lisäksi oli pärjätäkseen päihitettävä myös kanssakilpailijat.

Kun ohjelmasta otettiin Sutelaan yhteyttä ja kysyttiin, onnistuisiko Skype-puhelu, ei vastausta tarvinnut miettiä kauaa.

Miska Sutela on suunnitellut ja testannut Ninja Warrior -ratoja ympäri Eurooppaa. Miska Sutelan kotialbumi

American Ninja Warrior saa vuosittain noin 40 000 hakemusta ja Yhdysvalloissa on parisensataa pelkästään ohjelmaa varten suunniteltua kuntosalia.

Sutelaa pyydettiin tekemään itsestään esittelyvideo. Ohjelman tekijät olisivat varmasti arvostaneet traagista nyyhkytarinaa, jotta katsojat samaistuisivat kilpailijaan. Hänellä ei kuitenkaan ollut sellaista tarjota. Sutela ei ollut mikään show-mies. Hän vain rakasti sasukea.

– Kerroin, että olen Suomesta ja että olen treenannut ninja warrioria eniten koko Euroopassa. Koska mukana piti olla vähän showta, niin sanoin, että Eurooppa voittaa jenkit!

Täytyy vain odottaa, että joku soittaa ja pyytää kilpailemaan. Miska Sutela

Sutela kertoo allekirjoittaneensa sopimuksen, joka antaa ohjelman tekijöille luvan paisutella ja värittää kilpailijoiden tarinoita.

Hän oli Euroopan joukkueesta ainoa, joka tunsi lajin läpikotaisin. Loput olivat ammattiurheilijoita, kuten kalliokiipeilijöitä ja parkour-tähtiä. Olipa mukana yksi olympiavoimistelijakin.

Las Vegasissa elohopea nousi päivällä 40 asteen tienoille. Tämän vuoksi kisa kuvattiinkin aamuyöllä neljän aikaan.

– Olin harjoitellut kaiken päässäni läpi lukemattomia kertoja. Ajattelin vain, että nyt jos koskaan on pakko onnistua.

Oululaisen suoritus haastavista lähtökohdista tyssäsi lopulta ensimmäiselle tasolle, kun warped wall eli kaareva seinä jäi mieheltä kesken.

– Kokemuksena ohjelma oli kuitenkin hieno. Sanoin kisan jälkeen haastattelussa, että tulen muistamaan tämän lopun ikäni.

Ninja Warrior Finland?

Osallistuminen American Ninja Warrioriin poiki kuitenkin kutsuja muualle. Tämän jälkeen Sutela on ollut suunnittelemassa ja testaamassa ratoja Ninja Warrior -ilmiön levitessä Ruotsiin, Tanskaan ja Italiaan.

Kilpailemaan mies ei kuitenkaan päässyt, koska hän oli suomalainen. Ninja Warrior -ohjelmaan saa osallistua vain järjestävän maan kansalainen. Las Vegasissa järjestetty USA vs. The World -kisa oli tässä suhteessa poikkeustapaus.

Ninja Warrior -tapahtumat kuljettavat Sutelaa ympäri maailmaa. Miska Sutelan kotialbumi

Sutela harmitteleekin, kun lajissa ei ole kilpailujen suhteen olemassa mitään sen suurempaa systeemiä. Kilpailemaan on vaikeaa päästä, sillä sasuke on keskittynyt pääasiassa japanilaisten ja amerikkalaisten välisiin taistoihin.

– Täytyy vain odottaa, että joku soittaa ja pyytää kilpailemaan, Sutela sanoo pokerinaamalla.

– Jos hakisin nyt uudestaan Amerikkaan kilpailemaan, olisin varmasti huonoin mahdollinen valinta, kun tykkään vain treenata lajia ilman sen suurempia tarinoita. Rakkaudesta lajiin -periaatteella tässä mennään.

Ainakin toistaiseksi joudumme vain arvailemaan kuka Suomen aidoin ninja onkaan. Sutelan luulisi olevan ainakin todella vahvoilla.