Lottovoitto särkee ihmissuhteita – Kaikki oikein -elokuva näyttää mallia, miten äkkirikkaan elämä voi mennä pieleen

Lottokupongissa seitsemän oikein tuo miljoonat tilille, mutta äkkirikastumisella on myös kääntöpuolensa. Anna-Leena Härkösen romaaniin perustuva Kaikki oikein -elokuva tarkastelee pariskuntaa, jonka ihmissuhteet uhkaavat mennä solmuun lottovoiton jälkeen.

Ennen lottovoittoa Eevi puurtaa kauneushoitolassa ilman suurempaa intohimoa, mutta onneksi rakkautta riittää avioliitossa Karin kanssa. Eevin lottovoitto muuttaa arkea ja parisuhdetta nopeasti.

– Eevi ja Kari ovat ihmisiä, joiden elämä muodostuu eräänlaisista pakoista. On mielenkiintoista tutkia, mitä tapahtuu, kun kaikki pakollinen otetaan pois ja ihminen saa kaiken, sanoo ohjaaja Lenka Hellstedt.

Karin roolissa nähtävä Antti Luusuaniemi pitää hahmoaan tavallisena suomalaisena miehenä, joka on tyytyväinen parisuhteeseensa, mutta elättelee vielä nuoruudenhaaveitaan rokkitähteydestä.

– Kuinka moni meistä on sellainen, että jatkaisi omassa ammatissaan, jos lottovoitto tulisi kohdalle. Aamulla on kuitenkin oltava joku syy nousta ylös. Toki se voi olla työn sijaan myös harrastus tai hyväntekeväisyys, pohtii Luusuaniemi.

Ihminen kestää paremmin vastoinkäymistä kuin menestystä

Hellstedtin mielestä draamakomedian tarina on salasyvällinen.

– Tämä tarjosi mahdollisuuden käsitellä sellaista väittämää, että ihminen kestää keskimäärin paremmin vastoinkäymistä kuin menestystä ja ansaitsemattomia onnenpotkuja.

Härkönen käytti romaanissaan taustalla tutkimusta suomalaisista lottomiljonääreistä. Myös elokuvan käsikirjoittajat Hellstedt ja Jenny Dahlström tarkastelivat mielenkiinnolla tutkimusta, joka paljasti hyvin erilaisia tarinoita voittajien elämästä.

– Joillakin elämä muuttuu paremmaksi, mutta kaikilla ei käy niin hyvin. Yhteistä tarinoissa ovat ongelmat, joita voitto aiheuttaa ihmissuhteisiin. Yhteistä on myös pohdinta siitä, kenelle tieto lottovoitosta kannattaa jakaa.

Kaikki oikein -elokuvassa työpaikka ei ole kärkipaikalla miljonäärin elämässä. Marek Sabogal / Solar Film

Voittajia huolettaa erityisesti se, miten tuttujen suhtautuminen heihin muuttuu. Sitä Hellstedt halusi erityisesti ryhtyä tutkimaan.

Luusuaniemen mielestä lotto herättää kaikissa suomalaisissa tunteita.

– Meillä lapsuudessa lauantaina keitettiin nakkeja, käytiin saunassa ja katsottiin lottoa. Ihan kaikki ovat miettineet, miltä tuntuisi voittaa lotossa. Toisaalta ajatuksiin tulee se, miten ottaisi päähän, jos naapuri voittaisi.

Luusuaniemestä on tullut vuodessa elokuvapääosanäyttelijä

Antti Luusuaniemi on viimeisen vuoden sisään tehnyt kolme elokuvapääroolia. Kuudes kerta, Kaiken se Kestää ja Kaikki oikein ovat nopeasti nostaneet Luusuaniemen tapetille. Näyttelijä on pitänyt vapaata Kansallisteatterista elokuvatöitä ja muita projekteja varten.

Luusuaniemen mukaan elokuvapääroolit tuntuvat etuoikeudelta.

– Työt ovat olleet nyt todella erilaisia. Tämä Karin rooli on erityisen läheinen rooli minulle, koska Kari on sympaattinen mies. Tuntui, että hän on enemmän minua kuin moni muu rooli. Kahdella edellisessä elokuvassa roolihahmot ovat olleet jotakin ihan muuta. Tämänkin elokuvan kuvauksiin tulin Kansallisteatterin Macbethista, jossa näyttelin murhanhimoista kuningasta. Tämä oli ihan parasta terapiaa, nauraa Luusuaniemi.