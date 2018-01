Kolmikko avasi 12 kilometriä luistelureittiä lumikolalla, hollantilaiset luistelijat seurasivat perästä

Saimaan alueen vesillä on erikoinen jäätilanne, sillä viimeksi jäätyvät suuret selät ovat monin paikoin vahvimpia. Pienillä järvillä ja lammilla on vähän jäätä ja paljon sohjoa.

Kuluvan viikon pakkanen on vetänyt Saimaan suurimmat selät jäähän. Esimerkiksi Savonlinnan pohjoispuolisella Haukivedellä jäätä mitattiin perjantaiaamun reilut 10 senttimetriä.

– Jäätä on vähintään kymmenen senttiä täältä Oravista Linnansaareen ja edelleen Porosalmella. Hyvää teräsjäätä, mutta äärimmäisen varovainen pitää olla. Pelastautumispuku tai vähintään melontaliivit päälle ja naskalit kaulaan, Oravin kyläkauppias ja luontomatkailuyrittäjä Jukka Laitinen muistuttaa.

Laitinen ylläpitää Haukiveden poikki kulkevaa retkiluistelureittiä Oravin suunnasta. Torstaina Laitinen totesi vaimonsa Marie Louise Fantin ja eräopas Joona Hokkasen kanssa, että jäälle ei koneilla ole mitään asiaa.

Kolmikko tarttui lumikoliin ja aurasi 12 kilometrin taipaleen kolmemetristä uraa Linnansaaren kansallispuiston sivuitse.

– Ensimmäiset hollantilaiset luistelijat tulivat perässä. Jostakin somesta he olivat saaneet tiedon, että täällä on reitti pian valmiina, Jukka Laitinen tuumi.

– Seuraava isompi ryhmä on tulossa Etelä-Suomesta jo viikonlopuksi. Kolattu ura on merkki siitä, että siellä on hyvä luistella. Siellä on ihan peilijääosuuksia matkalla. Kun lumikerros ja härmä saatiin kolalla pois, jää paksuuntuu paljon nopeammin.

Moottorikelkalla avoimen railon yli

Myös retkiluistelureitin tekijät ovat jäiden ja säiden armoilla. Perjantaiaamuna Laitinen hurautti moottorikelkalla railoon, joka avautui kelkan alla 50 metriä. Kelkka ja mies pelastautuivat juuri ja juuri 30-metrisestä hyisestä vedestä riittävän kovan vauhdin ansiosta.

Urakka jatkui lumikolalla, jota kolmikko työnsi retkiluistimet jalassa.

– Vielä hetkeen ei jäälle ole kelkalla, mönkijälle tai traktorilla asiaa. Luistelijoiden kannattaa pitää pelastusliivin lisäksi aina repussa kuiva vaatekerta mukana.

Laitinen pyörittää kyläkauppaa ja luontomatkailuyritystä Oravissa, noin 50 kilometriä Savonlinnan keskustasta. 18 kilometrin luistelureitin ylläpito on jaettu puoliksi Porosalmen yrittäjien kanssa. Kolausurakka on alkutalven ponnistus.

– Kymmenen prosenttia tästä on ehkä bisnestä, loppu on sitä, että halutaan tehdä jotain asioiden eteen.

Haukiveden reitti Oravin ja Rantasalmen Porosalmen välillä on suosittu retkiluistelijoiden keskuudessa. Oravin ja Porosalmen matkailuyrittäjät pitävät reittiä auki yhteistyössä. Vime talvena reitillä kirjattiin 10 000 käyntikertaa.

Asiantuntija pysyy vielä rannoilla

Kulunut talvi on Itä-Suomessa jäiden suhteen erikoinen. Siinä missä Saimaan suuret selät ovat saamassa teräspäisen peitteen, pienet vesialueet kärvistelevät sohjon ja hyhmän alla. Ne jäätyivät jo marraskuun pakkasilla. Muutaman sentin jääkerroksen päälle on satanut kymmeniä senttejä lunta, joka on sulanut suojakeleillä sohjoksi.

– En lähtisi jäälle ollenkaan. Paksun kerroksen alla voi olla ihan ohut jääkierros, joka pettää, vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen Etelä-Savon ELY-keskuksesta kertoo.

ELY-keskukset mittaavat jään paksuutta, mutta tänä talvena jäälle lähdetään näillä näkymin vasta ensi viikon tiistaina.

Myös Oravin matkailuyrittäjä muistuttaa, että jäätilanne on erittäin vaihteleva. Saimaan vesi on korkealla, mikä voi tuoda eteen yllättäviä tilanteita.

– Veden alla voi olla kovia virtauksia, jotka voivat syödä vahvastakin jäästä hetkessä kymmenen senttiä. Virtapaikkoja pitää ehdottomasti varoa, Jukka Laitinen muistuttaa.