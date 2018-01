Oulu siirsi terveyskeskukset pois ydinkeskustasta – tilalle tulivat yksityiset lääkäriketjut

Lääkäri Roine Huotari on saanut pikkupotilaan Pihlajalinnan vastaanotolle.

Mistä on kyse? Julkiset terveyspalvelut on siirretty Oulussa keskustasta Kontinkankaalle, yliopistosairaalan läheisyyteen.

Yksityiset lääkärifirmat ovat vallanneet Oulun ydinkeskustan.

Yksityisten lääkäriasemien välillä on alkanut hintakilpailu.

Oululaiset purnaavat edelleen yleisönosastoissa ja sosiaalisessa mediassa jonoista julkisissa terveyskeskuksissa.

Oulun ydinkeskustassa ja pohjoispuolella Ideaparkissa aloittanut halvoilla hinnoilla itseään markkinoiva Perusterveys näyttäisi jo vieneen potilaita niin julkisilta terveyskeskuksilta kuin isoilta, yksityisiltä lääkäriketjuiltakin.

Yle Oulun katukyselyssä kansalaiset pitävät julkisia terveyspalveluja sinänsä hyvälaatuisina, mutta jonot koetaan liian pitkiksi.

Terveyskeskusjonoista yksityislääkäriin

Oululainen Hartte Lindgren muistelee tuoreinta, kuuden tunnin jonottamista terveyskeskuksen akuuttivastaanotolle. Hän uskoo, että Kontinkankaan jonoista lähdetään yhä useammin yksityisen halpalääkärin vastaanotolle.

– Kyllä, olen kuullut tästä kolmenkympin yksityisestä lääkäristä. Kaverit kertovat, että heti oli päässyt sisään lääkärille, Lindgren sanoo.

Kontinkankaan asiakasmäärät kasvavat koko ajan. Ritva Kuorilehto

Marja-Liisa Orava kertoo, että on joskus kyllästynyt jonottamaan terveyskeskuksessa ja antanut poistuessaan vuoronumeronsa jollekin naapurille. Oulun yliopistollisen keskussairaalan ja Tuiran terveyskeskuksen hoitoa hän pitää sinänsä hyvänä.

– En ole kuullut 33 euron lääkäriasemasta, se on taas ihan uutta. Kyllähän sekin on kova raha eläkeläiselle. Mutta kyllä, kun tarve on ja ei jaksa odottaa terveyskeskukseen, niin kaikkia konsteja täytyy käyttää.

Halpalääkärissä maksu on noin kympin enemmän kuin ensimmäiset kolme terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyntiä Oulun kaupungin hyvinvointikeskuksissa, joissa taksa on 20,60 euroa.

Julkiset lääkäripalvelut pois keskustasta

Yksityiset lääkäri- ja laboratoriopalvelut ovat lisääntyneet nopeasti Oulun keskustassa kaupungin siirrettyä julkiset terveyskeskuspalvelut kolmisen vuotta sitten Kontinkankaan hyvinvointikeskukseen.

Kaupungin palvelut on kuitenkin löydetty hyvin, sanoo palvelupäällikkö Ritva Kuorilehto Kontinkankaan hyvinvointikeskuksesta. Hän arvioi, että ydinkeskustan yksityisten lääkäripalvelujen lisääntymisellä ei ole ollut havaittavia vaikutuksia Kontinkankaalle.

Kuorilehto muistuttaa, että ruuhkaisina päivinä akuuttivastaanotoille voi mennä myös muihin kaupungin hyvinvointikeskuksiin ilman ajanvarausta. Jonotusajat näkyvät kaupungin nettisivuilta.

– Ruuhkaisinta on näin influenssa-aikoina ja yleensäkin alkuviikkoisin, Ritva Kuorilehto sanoo.

Jono Oulun Kontinkankaan akuuttivastaanotossa. Kati Teirikko / Yle Oulu

Oulun kaupunki kehittää hyvinvointikeskusten vastaanottopalveluja odotusaikojen lyhentämiseksi. Alkanut vuosi tuo Kontinkankaalle lisää hoitajaresursseja vastaanottotyöhön ja psykiatrisiin mielenterveyspalveluihin. Kuorilehdon mukaan esimiehet seuraavat koko ajan jonojen kehittymistä ja siirtelevät henkilöresursseja joustavasti ruuhkaisimpiin paikkoihin.

– Kontinkankaan asiakasmäärät kasvavat koko ajan. Toimialueen asukasluku on 55 000, lisäksi 2 000 ihmistä on siirtänyt terveyspalvelunsa Kontinkankaalle omalta alueeltaan, Kuorilehto toteaa.

Yksityinen osti kaupungin tilat

Keskustan terveyskeskukselta tyhjentyneissä tiloissa on nyt tarjolla Coronaria-ketjun hyvinvointipalveluja. Oulun keskustassa palvelevat myös esimerkiksi Attendo, Mehiläinen ja Terveystalo.

Uusin tulija on Pihlajalinna, joka on juuri avattu entisissä Anttilan tavaratalon tiloissa. Junaradan itäpuolella, keskustan tuntumassa toimii Pihlajalinnan vastikään ostama Caritas Lääkärit.

Laboratorio- ja diagnostiikkapalveluissa Oulussakin hinnoilla kilpailee kansainvälisen Synlabin omistukseen kesällä siirtynyt Cityterveys, jolla on jo 26 toimipistettä eri puolilla Suomea.

Kuntaliitos siirsi julkiset palvelut

Oulun ydinkeskustaan sijoittuneen Pihlajalinna Oyj:n tuore toimitusjohtaja Riikka Moilanen muistaa tarkasti Oulun kaupungin perustelut keskustan terveyskeskuspalvelujen lakkauttamiselle. Hän oli pitkään Oulun johtavia luottamushenkilöitä ja toimi vielä viime vuonna kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Pihlajalinna on avannut täyden palvelun lääkärikeskuksen myös Ouluun, Rotuaarille. Paulus Markkula / Yle

Moilasen mukaan sote-palvelujen siirto pois keskustasta Kontinkankaalle liittyi viiden vuoden takaiseen suurkuntaliitokseen. Sen seurauksena viiden kunnan terveyspalveluja ryhdyttiin tiivistämään kustannustehokkaaksi ja niitä keskitettiin kuuden hyvinvointikeskuksen perustalle.

– Yksityisten lääkäriketjujen muodostamaa kilpailuasetelmaa ei tässä yhteydessä pohdittu. Itselläni ei tuossa vaiheessa ollut mitään tietoa mahdollisesta siirtymisestäni Pihlajalinnan palvelukseen, Moilanen kertoo.

Pihlajalinnalle on tärkeää keskeinen sijainti. Moilasen mukaan Oulun keskustan parkkipaikat ja saavutettavuus jopa kävellen tai julkisella liikenteellä palvelee parhaiten oululaisia ja maakunnan asukkaita.