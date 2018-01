Patrian valmistama panssariajoneuvo Jemenin sodassa? – Ulkoministeriö norjalaislehden uutisesta: "Tietenkään se ei ole hyvä tieto"

Puolustusministeri Niinistön avustaja on epäillyt norjalaislehden esiin tuomaa videota pikemminkin mainos- kuin sotavideoksi. Ulkoministeriön mukaan video on todennäköisesti Jemenistä ja riittää näytöksi riskeistä.

Norjan suurin sanomalehti Verdens Gang (siirryt toiseen palveluun) julkaisi torstaina linkin videoon, missä lehden mukaan näkyy myös suomalaisen Patrian valmistama panssaroitu miehistönkuljetusvaunu Jemenin sodassa.

Video on Arabiemiraattien uutistoimiston materiaalia.

Lähetystöneuvos Ilkka Rentola ulkoministeriön asevalvontayksiköstä kertoo, että ministeriössä saatiin tieto asiasta eilen.

Patria myi vuonna 2016 Arabiemiraatteihin 40 AMV 8x8 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua. Arabiemiraatit on mukana Jemenin huthikapinallisten vastaisessa sodassa, mikä on aiheuttanut suurta kärsimystä siviileille.

– Tietenkään se ei ole hyvä tieto, että suomalaisia puolustustarvikkeita on siellä käytössä. Tilanne Jemenissä muuttui varsinkin viime syksynä. Silloin kun lupia myönnettiin Arabiemiraatteihin, tilanne ei ollut niin huono kuin tällä hetkellä, Rentola kommentoi Ylelle.

Rentolan mukaan aseidenvientikieltoa Arabiemiraatteihin ei ole silti tulossa. Hänen mukaansa Jemenin huonontunut tilanne otetaan huomioon ja aseidenvientiä alueelle katsotaan entistä tarkemmin.

Suomen kauppakumppaneita Lähi-idässä ovat Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit, jotka molemmat käyvät sotaa Jemenissä.

– Me olemme seuranneet Jemenin tilannetta tiiviisti. Teemme tapauskohtaisesti harkinnan, kun joku muu vastaava kauppa tulee esiin, Rentola sanoo.

Taas ennätys: Lähi-idästä tuli Suomen aseviennin ykköskohde

Puolustusministeri kiisti syksyllä jyrkästi

Yle ei tavoittanut lomalla olevaa puolustusministeri Jussi Niinistöä (sin.) kommentoimaan asiaa.

Niinistö vakuutti lokakuun lopussa täysistunnossa (siirryt toiseen palveluun), että "mitään Suomen viemiä puolustusteollisuuden tuotteita ei ole käytetty Jemenin sodassa, saati ihmisoikeusrikkomuksissa, kun puhutaan Lähi-idästä".

Niinistön avustaja Petteri Leino on epäillyt videota Twitterissä pikemminkin mainosvideoksi kuin sotavideoksi.

Lähetystöneuvos Ilkka Rentolan mukaan video riittää näytöksi, että kyseisiä ajoneuvoja voidaan käyttää myös Jemenissä – ja hänen mukaansa todennöisesti onkin.

– Tietenkään emme voi sanoa varmuudella, onko tuo kuvamateriaali nimenomaan Jemenin konfliktista vai onko kuvattu otettu Arabiemiraattien alueella. Mutta sillä ei ole olennaista merkitystä. Se kertoo, että Arabiemiraateilla on valmius ja halu käyttää tätä ajoneuvoa myös Jemenissä, ja on myös hyvin todennäköistä, että materiaali on kuvattu Jemenissä, Rentola sanoo.

Patrian liiketoimintajohtaja Mika Kari on myöntänyt Verdens Gangin haastattelussa, että kuvassa näkyy Patrian panssaroitu ajoneuvo.

Suomi harkitsee vientilupia tapauskohtaisesti

Suomi harkitsee tapauskohtaisesti, milloin aseita tai sotilastarvikkeita voidaan myydä. Ulkoministeriö antaa kaupoista lausunnon, joka ei kuitenkaan välttämättä ole sitova.

Käytännössä pienet eli alle miljoonan euron kaupat päättää puolustusministeri ja isommat kaupat menevät valtioneuvoston käsittelyyn.

Rentola totesi Ylen haastattelussa viime syksynä, että "jos käy ilmi, että suomalainen ase viedään Jemeniin, emme sitä hyväksy emmekä anna vientilupaa".

Nyt kyse on tarkalleen ottaen ajoneuvosta eikä aseesta, mutta miten arvioitte nyt tuota lausuntoanne?

– Kyllä tämä on vakava kysymys ja vakava asia. Ulkoministeriössä me arvioimme ulko- ja turvallisuuspoliittista puolta, jolloin tulevat esiin vastaanottavan maan ihmisoikeudet ja konfliktitilanne. Vientitapauksissa, kun päätöstä tehdään, kokonaisharkinnassa tulee esiin myös muita näkökulmia kuten kauppapolitiikka. Näissä asioissa on aika monta toimijaa ja intressiä, Rentola sanoo.

– On aivan selvä asia, että ei ole meidän kannaltamme hyvä, että Suomessa tuotettuja aseita liikkuu maailman konfliktialueilla, hän jatkaa.

Norja keskeytti aseiden viennin Arabiemiraatteihin

Norja ilmoitti viime viikolla, että se keskeyttää toistaiseksi aseiden ja ammusten myynnin Arabiemiraatteihin. Ulkoministeriön asevalvontayksikkö on ollut yhteydessä norjalaisiin.

– Norjassa on käyty aika pitkällinen keskustelu eduskunnassa ja kansalaisjärjestöillä on ollut vahva kampanja jo pitkään vientien rajoittamiseksi tuolle alueelle, Rentola kertoo.

Rentola vakuuttaa, että Lähi-idän tapahtumia seurataan Suomessa tarkkaan, samoin muiden EU-maiden kantoja.

Lupamenettelyssä yritetään myös seurata, etteivät aseet päädy vääriin käsiin, esimerkiksi terroristeille tai rikollisryhmille.

Rentolan mukaan Arabiemiraattien tilanne on sikäli erilainen, että ajoneuvot ovat niillä, joille ne on myytykin: maan puolustusvoimilla.

