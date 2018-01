Pop-antiikkiliike, taidegalleria ja muut kulttuuritoimijat saavat lähtöpassit Jätkäsaaresta – kaupunki irtisanoo vuokrasopimukset huonon paloturvallisuuden vuoksi

Vanhaan satamamakasiiniin ehti muutamassa vuodessa kehittyä tiivis taidegallerioiden ja alakulttuurien keskittymä. Tilat on tyhjennettävä remontin tieltä kesäkuun alkuun mennessä.

Helsingin kaupunki irtisanoo Jätkäsaaressa, Länsiterminaalin läheisyydessä sijaitsevassa L3-satamamakasiinirakennuksessa toimivien yrittäjien vuokrasopimukset. Taustalla on rakennuksen kellaritiloissa viime kesänä tapahtunut pienimuotoinen tulipalo ja sen jälkeen tehdyt palotarkastukset.

– Siellä on tehty vuokralaisten toimesta omia väliseiniä ja vuokra-alueita ja varastokoppeja, jotka eivät välttämättä täytä paloturvallisuusluokituksia. Poistumistiet eivät ole selkeät, sanoo Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan myyntineuvottelija Leena Suikkanen.

Suikkasen mukaan tiloissa täytyy korjata muun muassa palo-osastoinnit, palo-ovet, hätäpoistumistiet ja savunpoistoluukut.

Lars Sonckin suunnittelema, vuonna 1924 valmistunut makasiinirakennus on suojeltu. Kaupunki on etsinyt rakennukselle ostajaa tai pitkäaikaista vuokralaista vuosia, ja makasiinin tiloja on vuokrattu väliaikaisesti.

Vuonna 1924 valmistunut makasiinirakennus L3 sijaitsee Jätkäsaaressa Tyynenmerenkadulla. Vesa Marttinen / Yle

Tiloissa on viime vuodet toiminut muun muassa pop-antiikkiliike Weird Antiques, ravintola Golden Classics, taidegalleriat Huuto, Rankka ja Sic sekä pin up -valokuvastudio.

– Kaikille meille tuli sähköpostitse ilmoitus, että tällaista on tulossa, kertoo Weird Antiquesin Tomppa Kekäläinen.

Galleria Huuto ehti juuri joulun aikaan ennen irtisanomisilmoitusta keskittää toimintansa Jätkäsaareen ja remontoida kaupungin tuella uuden galleriatilan. Gallerian toisesta Uudenmaankadulla sijainneesta tilasta luovuttiin.

Minun piti kerätä itseni ja kertoa uutinen taiteilijoille, jotka ovat täällä talkoovoimin kunnostaneet paikkoja joulutauon aikana. Henni Oksman

Toiminnanjohtaja Henni Oksman kertoo järkyttyneensä saatuaan tiedon vuokrasopimuksen päättymisestä.

– Se tieto pysäytti. Piti olla hetki paikallaan ja miettiä, mitä nyt tehdään. Sen jälkeen minun piti kerätä itseni ja kertoa uutinen taiteilijoille, jotka ovat täällä talkoovoimin kunnostaneet paikkoja joulutauon aikana.

Kaupunkiympäristön toimialan myyntineuvottelija Leena Suikkanen sanoo, että kaupunki pyrkii auttamaan nykyisiä vuokralaisia uusien tilojen etsimisessä.

– Parhaillaan kootaan tietoa siitä, mistä päin ja minkälaisia tiloja heille voidaan tarjota.

Tehtävä ei tule olemaan helppo, sillä makasiinin nykyiset yrittäjät pitävät tilan rosoisuutta ja hyvää sijaintia ainutlaatuisena.

– Me halutaan jotain vähän rokonarpisempaa, vanhaa industrial-tilaa. Tällaista toimintaa ei voi oikein mihinkään moderniin teollisushalliin siirtää, Weird Antiquesin Tomppa Kekäläinen muotoilee.

Paloviranomainen on asettanut L3-makasiinirakennuksen tyhjentämisen määräajaksi kesäkuun alun, jolloin rakennus menee käyttökieltoon ja korjaustyöt aloitetaan.