Kumpi vaikuttaa auton hintaan enemmän, vuosimalli vai ajokilometrit? Lue tästä milloin auto kannattaa ostaa ja milloin myydä

Tammikuu on hyvä aika ostaa mutta huono aika myydä käytettyä autoa.

Parhaiten rahoilleen saa nyt vastinetta, jos käytetyn pääsee ostamaan suoralla kaupalla tai vaihdossa annettava auto on todella edullinen.

Omasta käytetystään saa juuri nyt huonon hinnan muun muassa siksi, että esimerkiksi kolmivuotiaita autoja on lähipäivinä tulossa runsaasti myyntiin. Taustalla on se, että suuri määrä leasingsopimuksia päättyi joulukuussa.

Laakkonen-konsernin vaihtoautoista vastaava kenttäjohtaja Eero Koivula tietää, että liikkeisiin nyt tulevista entisistä leasingautoista "parhaat viedään päältä". Näiden autojen matkamittarissa on yleensä 60 000–100 000 kilometriä.

– Jos autolla on ajettu 60 000 kilometriä, niin siinä on kesärenkaat jo vaihdettu ja talvirenkaat ovat vielä käyttökelpoiset.

Suomen vaihtoautojen hinnankehityksen tuntee tarkimmin informaatiopalveluja autokauppiaille myyvän Autovistan pääanalyytikko Markus Halonen. Hän näkee muun muassa myyntiajoista, mikä liikkuu ja mihin hintaan.

– Esimerkiksi viime kuukausina alle 40 000 kilometriä ajetut autot ovat käyneet melko selvästi nopeammin kaupaksi kuin enemmän ajetut.

Halosen mukaan kysyntä ja tarjonta sanelevat autojen markkinahinnat. Hintojen pitäisi ainakin teoriassa asettua sellaisiksi, että kaikenlaiset autot menevät kaupaksi suurin piirtein yhtä nopeasti riippumatta iästä ja kilometrimäärästä.

Jos siis alle 40 000 kilometriä ajettujen autojen kauppa käy vielä jatkossakin huomattavasti ripeämmin kuin muiden, tasataan markkinoita niin, että näiden hyvin menevien autojen hintoja nostetaan hieman.

Eniten vaihtoautoja Suomessa myy Kamux. Ostojohtaja Tero Törmänen kertoo, että heillä halutuin vaihtoauto on sellainen alle 50 000 kilometriä ajettu, joka jää merkittävästi halvemmaksi kuin uusi vastaava.

– Toinen on edullisemmat alle 15 000 euron autot, joilla on ajettu alle 150 000 kilometriä.

Voi melkein sanoa, että jos on 200 000 ajettu, niin kannattaa ajaa satatuhatta lisää.

Kamuxin Törmäsen mukaan arvon jyrkin lasku alkaa 150 000 ajokilometristä. Laakkosen Eero Koivula on samoilla linjoilla.

Vuosimalli vai ajokilometrit? Ikä näyttäisi vaikuttavan hiukan enemmän auton hintaan

Autovistan pääanalyytikko Markus Halonen vastaa kysymykseen käyttäen esimerkkinä kahden vuoden ikäistä autoa, jolla on ajettu 50 000 km sekä viiden vuoden ikäistä, jolla on ajettu 100 000 kilometriä.

Kuinka paljon henkilöauton hinta laskee keskimäärin, jos ikä lisääntyy kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen ja kilometrit säilyvät 50 000 kilometrissä?

Autovista laskee jatkuvasti ikä-kilometrikäyriä kaikille Suomessa myytäville henkilöautoille ja ottaa niistä painotetun keskiarvon. Painotuksena on malliversion yleisyys markkinoilla.

Kuinka paljon kaksivuotiaan, 50 000 ajetun auton kilometrien tulisi kasvaa, jotta pyyntihinnan odotusarvo laskisi yhtä paljon kuin iän lisääntyminen kahdesta kolmeen vuoteen?

Vastaus on melko tarkkaan 30 000 kilometriä. Kaksi vuotta ajettu auto kilometrein 80 000 km on keskimäärin samanarvoinen kun kolmivuotias kilometrein 50 000 km. Tämä on kaikkien henkilöautojen yleisyydellä painotettu keskiarvo.

Dieselautojen arvo laskee prosentuaalisesti bensa-autoja nopeammin iän kasvaessa, mutta hitaammin kilometrien kasvaessa.

Siksi dieselautolla kilometrien täytyy vastaavassa tilanteessa lisääntyä enemmän, jotta yhtä ikävuotta vastaava vaikutus saavutetaan.

Dieselkäyttöisellä autolla tuleekin ajaa peräti 37 000 km enemmän, jotta arvo alenee saman verran kuin iän vaikutuksesta ikävälillä kaksi ja kolme vuotta.

Kahdessa vuodessa 87 000 km ajettu dieselkäyttöinen henkilöauto on keskimäärin samanhintainen kuin muilta ominaisuuksiltaan samanlainen kolme vuotta ja 50 000 km ajettu auto.

Bensiinikäyttöisellä kaksivuotias ja 76 000 km ajettu on samanhintainen keskimäärin kuin kolmevuotias 50 000 km ajettu.

Molemmilla kuitenkin yhden ikävuoden vaikutus on suurempi kuin keskimääräisten kilometrien vaikutus, sillä autoilla ajetaan kolmantena ikävuotena keksimäärin vähemmän kuin yllä mainitut kilometrilukemat.

Tilanne muuttuu jonkin verran, jos tarkastellaan viiden vuoden ikäistä henkilöautoa, jolla on ajettu 100 000 km.

Nyt ikävuoden vaikutus saavutetaan hieman alemmilla kilometreillä. Kaikille autoille keskimäärin riittää 26 000 km, dieselkäyttöisille 31 000 km ja bensakäyttöisille 22 000 km riittää kattamaan yhden ikävuoden vaikutuksen.

Keskimäärin kuusi vuotta vanha ja 100 000 km ajettu auto on siis samanhintainen kuin 126 000 km ajettu viisivuotias henkilöauto. Vastaavat kilometrimäärät ovat bensakäyttöisillä 122 000 km ja dieselkäyttöisillä 131 000 km.

Halosen vastaus kysymykseen on, että ikä vaikuttaa enemmän.

Yksi ikävuosi vaikuttaa enemmän kuin keskimääräinen ajosuorite välillä 2-3 vuotta ja 5- 6 vuotta. Keskimääräinen ajosuorite putoaa auton iän myötä ja on dieselautoilla suurempi kuin bensiinikäyttöisillä. Ero ei kuitenkaan ole kovin suuri.

Lähde: pääanalyytikko Markus Halonen, Autovista