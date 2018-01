Kultainen Venla -palkinnot jaettiin tänään – katso lista ehdokkaista ja voittajista

Ajankohtais- ja asiaohjelmasarja

Docventures (Yle TV2, Gimmeyawallet Productions)

Say What (MTV3, Say What Productions)

Urheilu-Suomi (Yle Teema, Yle Kulttuuri & viihde ja Yle Urheilu)

Draamasarja

Aallonmurtaja (C More, Warner Bros. International Television Production Finland)

Myrskyn jälkeen (Yle TV1, Elokuvayhtiö Aamu)

Syke 4. tuotantokausi (Yle TV2, Yellow Film & TV)

Game Show

Haluatko Miljonääriksi (Nelonen, Rabbit Films)

Kaikki vastaan 1 (Nelonen, Banijay Finland)

Stadi vs. Lande (MTV3, Rabbit Films)

Keskusteluohjelma

Efter Nio (Yle Fem, Parad Media)

Sensuroimaton Päivärinta (IL-TV)

Yökylässä Maria Veitola (MTV3, Moskito Television)

Kilpailureality

Junior MasterChef Suomi (Nelonen, EndelmolShine Finland)

Koko Suomi leipoo (MTV3, Warner Bros. International Television Production Finland)

Maajussille morsian (MTV3, FremantleMedia Finland)

Komedia- ja sketsiohjelma

Noin viikon uutiset (Yle TV2, Yle Kulttuuri & viihde)

Pelimies (MTV3, Yellow Film & TV)

Siskonpeti (Yle TV2, Yellow Film & TV)

Lasten- ja nuortenohjelma

Heroes of the Baltic Sea (Yle TV2, Yle Lapset ja nuoret)

Kikattava kakkiainen (Yle Areena & Yle TV2, Gigglebug Entertainment)

Nörtti: Dragonslayer666 (Yle Areena & Yle TV2, Dionysos Films)

Lifestyleohjelma

Jenny+ (Yle TV2, Yle Asia)

Mad Cook Show (Nelonen, Gimmeyawallet Productions)

Strömsö (Yle Fem, Svenska Yle)

Musiikkiviihde

SuomiLOVE (Yle TV1, Warner Bros. International Television Production Finland)

Tähdet, tähdet (MTV3, Moskito Television)

Vain elämää (Nelonen, Banijay Finland)

Seurantareality

Atlantin yli (TV5, Rabbit Films)

Elossa 24h (Yle TV1, ITV Studios Finland)

Iholla (AVA, Moskito Television)

Viihdeohjelma

Hulahula Suomi (Yle TV1, Warner Bros. International Television Production Finland)

Pitääkö olla huolissaan (MTV3, Rabbit Films)

Sohvaperunat (Yle TV2, EndemolShine Finland)

Paras miesnäyttelijä

Mikko Leppilampi (Downshiftaajat 2.tuotantokausi)

Eero Ritala (Onnela)

Mikko Roiha (Myrskyn jälkeen)

Paras naisnäyttelijä

Kaarina Hazard (Myrskyn jälkeen)

Iina Kuustonen (Syke 4. tuotantokausi)

Maria Ylipää (Aallonmurtaja)

Vuoden käsikirjoittaja

Terhi Arola (Syke 4. tuotantokausi)

Miira Karhula (Aallonmurtaja)

Leea Klemola ja Kaarina Hazard (Myrskyn jälkeen)

Vuoden ohjaaja

Leea Klemola (Myrskyn jälkeen)

Mika Kurvinen (Aallonmurtaja)

Jan-Aslak Leino (Kaikki vastaan 1, Haluatko miljonääriksi, Putous 8. tuotantokausi)

Yleisöäänestyksen finalistit: paras esiintyjä

Arman Alizad

Sampo Kaulanen

Jaajo Linnonmaa

Yleisöäänestyksen finalistit: paras TV-ohjelma

Eränkävijät (Yle TV1, NTRNZ Media)

Posse (MTV3, Rabbit Films)

Salatut elämät (MTV3, Fremantle Media)

Elämäntyöpalkinnot myönnettiin teatterineuvos Eila Roineelle ja juontaja Kari Salmelaiselle.