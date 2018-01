Poliisi ei tutki Levi Magicia – tieto saavutti Kittilän kunnanhallituksen kahdessa kuukaudessa

Kittilä

Lapin poliisilaitos on lähettänyt Kittilän kunnanhallitukselle virallisen tiedon, että se on päättänyt tutkinnan Levi Magic Oy:tä tehdyistä tutkintapyynnöistä eikä asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.

Kittilän hallintosotkujen taustalla on pitkä sarja tapahtumia Joulukuussa 2013 Levi Ski Resort sekä sen omistajat Levin matkailukeskus Oy ja Kittilän kunta tekevät poliisille tutkintapyynnön Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta. Tutkintapyynnön tekijät syyttävät Palosaarta siitä, että hän olisi vuotanut tietoja yhdelle kilpailijalle miljoonien eurojen arvoisen hissihankkeen tarjouskilpailusta Levillä. Levi Ski Resortin hallitus siirtää Jouni Palosaaren toiseen tehtävään.

Levi Ski Resort sekä sen omistajat Levin matkailukeskus Oy ja Kittilän kunta tekevät poliisille tutkintapyynnön Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta. Tutkintapyynnön tekijät syyttävät Palosaarta siitä, että hän olisi vuotanut tietoja yhdelle kilpailijalle miljoonien eurojen arvoisen hissihankkeen tarjouskilpailusta Levillä. Levi Ski Resortin hallitus siirtää Jouni Palosaaren toiseen tehtävään. Tammikuussa 2014 Kittilän kunnanhallitus antaa asiasta moitteet kunnanjohtaja Anna Mäkelälle.

Kittilän kunnanhallitus antaa asiasta moitteet kunnanjohtaja Anna Mäkelälle. Maaliskuussa 2014 Levi Ski Resortin yhtiökokouksessa kunnan edustajat erottavat koko hallituksen ja nimeävät uusiksi jäseniksi kittiläläisiä kuntapäättäjiä. Levin hissiyhtiön uusi hallitus kutsuu Jouni Palosaaren takaisin toimitusjohtajaksi ja peruu kaikki Palosaareen kohdistuvat tutkintapyynnöt ja vaatimukset.

Levi Ski Resortin yhtiökokouksessa kunnan edustajat erottavat koko hallituksen ja nimeävät uusiksi jäseniksi kittiläläisiä kuntapäättäjiä. Levin hissiyhtiön uusi hallitus kutsuu Jouni Palosaaren takaisin toimitusjohtajaksi ja peruu kaikki Palosaareen kohdistuvat tutkintapyynnöt ja vaatimukset. Huhtikuussa 2014 Lapin poliisilaitoksen mukaan hissikauppajutussa ei ole näyttöä petoksen yrityksestä eikä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa. Kihlakunnansyyttäjä Petteri Perälä jättää syytteen nostamatta, koska syyttäjällä ei ole tässä tapauksessa syyteoikeutta.

Lapin poliisilaitoksen mukaan hissikauppajutussa ei ole näyttöä petoksen yrityksestä eikä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa. Kihlakunnansyyttäjä Petteri Perälä jättää syytteen nostamatta, koska syyttäjällä ei ole tässä tapauksessa syyteoikeutta. Toukokuussa 2014 Kittilän kunta asettaa toimikunnan valmistelemaan kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamista. Syksyllä pitkän prosessin päätteeksi valtuusto erottaa Mäkelän, ja alkaa kiista siitä, onko erottaminen tehty laillisesti.

Kittilän kunta asettaa toimikunnan valmistelemaan kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamista. Syksyllä pitkän prosessin päätteeksi valtuusto erottaa Mäkelän, ja alkaa kiista siitä, onko erottaminen tehty laillisesti. Elokuussa 2014 apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske määrää, että esitutkintaa jatketaan Levin hissikaupoista.

apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske määrää, että esitutkintaa jatketaan Levin hissikaupoista. Marraskuussa 2014 Kittilän kunnanhallitus kieltäytyy käsittelemästä kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisen laillisuusvalvontaa. Valtuuston lainvastaiseen päätökseen yrittää kiinnittää huomiota hallintojohtaja Esa Mäkinen, joka toimii Kittilän vt. kunnanjohtajana.

Kittilän kunnanhallitus kieltäytyy käsittelemästä kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisen laillisuusvalvontaa. Valtuuston lainvastaiseen päätökseen yrittää kiinnittää huomiota hallintojohtaja Esa Mäkinen, joka toimii Kittilän vt. kunnanjohtajana. Tammikuussa 2015 Kittilän kunnanhallitus kieltäytyy uudelleen käsittelemästä Mäkisen esitystä Mäkelän irtisanomisen laillisuusvalvonnasta.

Kittilän kunnanhallitus kieltäytyy uudelleen käsittelemästä Mäkisen esitystä Mäkelän irtisanomisen laillisuusvalvonnasta. Maaliskuussa 2015 Kittilän kunnanvaltuusto valitsee vt. kunnanjohtajaksi Kolarin kunnanjohtajan Kyösti Tornbergin.

Kittilän kunnanvaltuusto valitsee vt. kunnanjohtajaksi Kolarin kunnanjohtajan Kyösti Tornbergin. Helmikuussa 2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumoaa Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisesta. Kittilän kunta perustaa toimikunnan hieromaan sopua laittomasti erotetun kunnanjohtajan Anna Mäkelä kanssa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumoaa Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisesta. Kittilän kunta perustaa toimikunnan hieromaan sopua laittomasti erotetun kunnanjohtajan Anna Mäkelä kanssa. Maaliskuussa 2016 Valtio aloittaa ns. Lex Kittilän valmistelun.

Valtio aloittaa ns. Lex Kittilän valmistelun. Kesäkuussa 2016 Korkein hallinto-oikeus kumoaa kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisen laittomana. Kunta saa valmiiksi sovintosopimuksen, jonka mukaan kunta maksaa Mäkelälle noin 135 000 euroa. Rahat saadakseen Mäkelän on irtisanouduttava virastaan.

Korkein hallinto-oikeus kumoaa kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisen laittomana. Kunta saa valmiiksi sovintosopimuksen, jonka mukaan kunta maksaa Mäkelälle noin 135 000 euroa. Rahat saadakseen Mäkelän on irtisanouduttava virastaan. Joulukuussa 2016 Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän välinen sovintosopimus joudutaan käsittelemään Kittilän kunnanvaltuustossa uudelleen. Hinta Kittilän kunnalle on noussut yli 140 000 euroon.

Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän välinen sovintosopimus joudutaan käsittelemään Kittilän kunnanvaltuustossa uudelleen. Hinta Kittilän kunnalle on noussut yli 140 000 euroon. Huhtikuussa 2017 Kittilän kunnanvaltuusto valitsee vt. kunnanjohtajaksi Timo Kurulan (kesk.), jota poliisi epäilee mm. virka-aseman väärinkäytöstä.

Kittilän kunnanvaltuusto valitsee vt. kunnanjohtajaksi Timo Kurulan (kesk.), jota poliisi epäilee mm. virka-aseman väärinkäytöstä. Kesäkuussa 2017 Kittilän kunnanvaltuustoon valitaan 11 rikoksista epäiltyä valtuutettua. Heistä viisi valitaan kunnanhallitukseen, eli epäillyillä on enemmistö 9-jäsenisessä hallituksessa.

Kittilän kunnanvaltuustoon valitaan 11 rikoksista epäiltyä valtuutettua. Heistä viisi valitaan kunnanhallitukseen, eli epäillyillä on enemmistö 9-jäsenisessä hallituksessa. Lokakuussa 2017 27 kuntapäättäjää saa syytteen mm. törkeästä luottamusaseman väärinkäyttämisestä. Valtio vaatii syytettyjä pois luottamustehtävistä. Kittilän kunnanvaltuusto päättää, että syytetyt luottamushenkilöt saavat jatkaa muutoin kuin niissä asioissa, jotka liittyvät syytteisiin. Valtiovarainministeriö ilmoittaa, että se aikoo turvautua Lex Kittilään. Vt. kunnanjohtaja Timo Kurula jää lomalle ja virkavapaalle loppuvuodeksi. Kittilän kunnanvaltuusto päättää, että rikossyytteen saaneet kuntapäättäjät voivat jatkaa luottamustoimissaan.

27 kuntapäättäjää saa syytteen mm. törkeästä luottamusaseman väärinkäyttämisestä. Valtio vaatii syytettyjä pois luottamustehtävistä. Kittilän kunnanvaltuusto päättää, että syytetyt luottamushenkilöt saavat jatkaa muutoin kuin niissä asioissa, jotka liittyvät syytteisiin. Valtiovarainministeriö ilmoittaa, että se aikoo turvautua Lex Kittilään. Vt. kunnanjohtaja Timo Kurula jää lomalle ja virkavapaalle loppuvuodeksi. Kittilän kunnanvaltuusto päättää, että rikossyytteen saaneet kuntapäättäjät voivat jatkaa luottamustoimissaan. Joulukuussa 2017 Kittilän kunnanvaltuusto valitsee Sanna Ylinamman vs. kunnanjohtajaksi vuodeksi 2018. Jouni Palosaari saa syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä. Kolme kuntapäättäjää saa syytteen mm. ns. Eilavaaran ensimmäisen laskun maksuun liittyvästä törkeän petoksen yrityksestä. Poliisi vahvistaa, että se tutkii uusia virkarikosepäilyjä, jotka koskevat kevään aikana ja sen jälkeen tapahtuneita päätöksiä, mm. Timo Kurulan valintaa vs. kunnanjohtajaksi huhtikuussa. Kittilän entinen vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg saa syytteen virkarikoksesta.

Kittilän kunnanvaltuusto valitsee Sanna Ylinamman vs. kunnanjohtajaksi vuodeksi 2018. Jouni Palosaari saa syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä. Kolme kuntapäättäjää saa syytteen mm. ns. Eilavaaran ensimmäisen laskun maksuun liittyvästä törkeän petoksen yrityksestä. Poliisi vahvistaa, että se tutkii uusia virkarikosepäilyjä, jotka koskevat kevään aikana ja sen jälkeen tapahtuneita päätöksiä, mm. Timo Kurulan valintaa vs. kunnanjohtajaksi huhtikuussa. Kittilän entinen vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg saa syytteen virkarikoksesta. Tammikuussa 2018 "Lex Kittilän" mukainen selvitysryhmä aloittaa työnsä. Anna Mäkelä on yhä Kittilän kunnanjohtaja, sillä sovintosopimuksesta tehty valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Sanna Ylinamman valinnasta vs. kunnanjohtajaksi valitetaan hallinto-oikeuteen.

Levi Magic Oy:n kiinteistökauppoihin liittyvässä asiassa on tehty useampikin tutkintapyyntö, kaikki vuosina 2016. Tutkintapyynnön ovat tehneet edesmennyt kunnanjohtaja Aarne Nikka, Reijo Paasirova ja Kyösti Tornberg Kittilän kunnan puolesta. Poliisin mukaan kaikki tutkintapyynnöt ovat olleet sisällöltään samankaltaisia.

Tutkinnanjohtajana on toiminut rikosylikomisario Jukka Haataja. Haataja on tehnyt päätöksen, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta eikä esitutkintaa toimiteta. Tutkinta on päätetty jo 3.11.2017 eli yli kaksi kuukautta sitten, mutta Kittilän vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa tuo tiedon kunnanhallitukseen vasta nyt.

Haataja toteaa tutkintapyyntöjen sisällöstä, että kaikilta osin asiassa ei ole menetelty hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Haatajan mukaan Levi Magic -asiassa ei kuitenkaan ole tullut esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella olisi syytä epäillä Kittilän kunnan viranhaltijoiden rikkoneen virkavelvollisuuksiaan tai ylittäneen harkintavaltansa.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Suomen Kuvalehti (siirryt toiseen palveluun).

Yle Rovaniemi ei tavoittanut Sanna Ylinampaa kommentoimaan sitä, miksi asiasta kerrotaan vasta nyt, yli kaksi kuukautta tapahtuneesta.

Lue lisää

Kittilän kuntasotkujen selvitysryhmä aloitti toimensa – ryhmä matkaa Kittilään vasta 16. päivä tammikuuta

Valtiovarainministeriö ottaa Lex Kittilän käyttöön – selvitystyö alkaa vuodenvaihteessa

Kittilän vs. kunnanjohtajaa epäillään virkarikoksesta

Suomen Kuvalehti: Levin hissiyhtiötä johtaa syytteen saanut Jouni Palosaari, ja siksi konsernivalvonta on ongelma Kittilän päättäjille (siirryt toiseen palveluun)

Terttu Utriainen Kittilän tilanteesta: "Jos vuosikausia toimitaan tällä tavalla, ulkomaailmalle sokeudutaan"

Suunnitteilla kahdet uudet potkut – Kittilän valtuuston varapuheenjohtaja ihmettelee salailua

Suomen Kuvalehti: Lainoppineet vaativat Kittilässä syytettyjä kuntapäättäjiä syrjään – "Kunnanvaltuustolla ei ole enää tulkinnanvaraa"

Kittilä-gate: Mitä syytteitä syyttäjä jätti nostamatta ja miksi

Kittilän päättäjille kymmeniä syytteitä virkarikoksista

KRP epäilee 30 henkilöä rikoksista Kittilässä – hissiyhtiön hankinnoista alkanut sotku jatkuu vielä pitkään