Kaksi suurta sydänkeskusta riitelee valinnanvapauspotilaiden hoidosta – HUS perää hoitotietoja oikeusteitse

Hoitaja Tiia Suonpää valmistelee kouvolalaista Anssi Tervoa sepelvaltimokuvaukseen Helsingin Sydänsairaalassa Jätkäsaaressa. Sairaalan suurin omistaja on Taysin Sydänkeskus. Potilaita sairaalan tulee eri puolilta Suomea.

Potilaiden oikeus valita hoitopaikkansa on tulehduttanut Helsingin yliopistollisen sairaalan (HYKS) ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) sydänkeskusten välit. Taysin Sydänkeskuksella on sairaala Tampereen lisäksi myös Helsingissä.

Toista vuotta kytenyt kiista kärjistyi muutama viikko sitten, kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymä teki Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valituksen valinnanvapauspotilaiden hoitotietojen luovutuksesta.

– Haluamme potilastiedot Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laskuttamien hoitolaskujen perusteiden ja oikeellisuuden arvioimiseksi, sanoo HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen ylilääkäri Antti Vento.

– Julkisuuslaki velvoittaa, että meidän täytyy nämä tiedot saada, koska olemme maksajan roolissa.

Tays Sydänkeskus on kieltäytynyt potilastietojen luovutuksesta.

– Toimimme omistajamme, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaisesti. Emme voi toimittaa pyydettyjä tietoja tietosuojalain takia, vastaa Tays Sydänkeskuksen ylilääkäri Kari Niemelä.

– Muiden sairaanhoitopiirien kanssa asiassa ei ole ollut mitään ongelmia.

Valinnanvapauttaan käyttävät potilaat maksavat itse vain muutamien kymmenien eurojen asiakasmaksut. Loppulaskun maksaa potilaan kotikunta. Laskutus kulkee sairaanhoitopiirien kautta.

Helsingin sydänsairaalan toiminta ärsyttää hyksiläisiä

Riidan ytimessä on Jätkäsaaressa toimiva Helsingin Sydänsairaala Oy. Sen pääomistaja on Tampereen yliopistosairaalan Sydänkeskus, ja sairaala kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniin. Neljännes Helsingin Sydänsairaalan omistuksesta on sen lääkäriosakkailla.

Helsingissä puolitoista vuotta toiminut sairaala hoitaa valinnanvapauspotilaita. Potilasmäärät ovat kasvaneet nopeasti.

– Syy sairaalan perustamiseen on yksinkertainen. Siellä on paljon kysyntää ja Helsinkiin on hyvät liikenneyhteydet, selittää ylilääkäri Kari Niemelä.

Sydänsairaalan markkinointi on mielestämme ollut aggressiivista Antti Vento

Sydänsairaala kertoo mainosvideossaan, että se tarjoaa kolmannen vaihtoehdon julkisen ja yksityisen hoidon rinnalle.

– Pääset hoitoon käytännössä jonottamatta ja julkisen palvelun hinnoilla, hehkuttaa mainos.

HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen ylilääkäri Antti Vento. Jussi Mansikka / Yle

Toimintamalli on Suomessa ainutlaatuinen. Muut sairaanhoitopiirit eivät ole perustaneet sairaaloita oman alueensa ulkopuolelle.

– Sydänsairaalan markkinointi on mielestämme ollut aggressiivista, arvioi HYKSin Vento.

Ylilääkäri Antti Vento on huolissaan kustannuksista.

– Tällä hetkellä toimenpiteille ei ole olemassa minkäänlaista kustannusten ylärajaa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri laskutti vuonna 2017 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä valinnanvapauspotilaiden hoidosta yli 1,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 laskutus oli puolen miljoonan luokkaa.

HUS jopa jätti syksyllä 2017 Helsingin Sydänsairaalan hoitolaskut maksamatta, koska se ei omasta mielestään saanut riittäviä dokumentteja. Myöhemmin suurin osa hoitolaskuista on maksettu, koska HUS haluaa välttää mahdolliset viivästyskorkovaateet.

Tays Sydänkeskuksen ylilääkäri Kari Niemelä. Jussi Mansikka / Yle

Hoitokustannuksia on vaikea vertailla

Ylilääkäreiden laskelmat sydänpotilaiden hoitokustannuksista ovat kaukana toisistaan. Meilahden tornisairaalan ylimmässä kerroksessa HYKSin ylilääkäri Antti Vento lyö toimittajan eteen kovia rätinkejä.

Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus Vuodesta 2014 alkaen potilaalla on ollut mahdollisuus valita erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Potilaalla on hoitopaikan käytäntöjen mahdollistamissa rajoissa oikeus valita myös häntä hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. Valinnanvapaus ei koske kiireellisesti hoidettavia potilaita. Lähde: STM

– Erot kustannuksissa ovat suuret. Jos lähdetään tekemään potilaalle esimerkiksi pallolaajennusta, niin meidän omana tuotantona se on huomattavasti halvempaa.

– Me pystymme tuottamaan pallolaajennuksen 2800 euron hintaan, kun Taysin sairaalassa se maksaa 4500 euroa.

Taysin Kari Niemelä ei Vennon laskelmista hätkähdä.

– En tiedä, mihin HYKSin laskelmat perustuvat, Niemelä sanoo.

– Kiireettömän hoidon hintavertailussa olemme Suomessa edullisimmasta päästä. Ulkopuolinen taho on auditoinut meidät kaksi kertaa. Tätä juupas-eipäs -hintakeskustelua on julkisuudessa käyty paljon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n mukaan vertailukelpoisia tietoja toimenpiteiden hinnoista eri sairaaloissa ei ole.

Sepelvaltimokuvauksiin pitkät jonot

THL seuraa säännöllisesti kiireettömän hoidon potilasjonoja. Viimeisimmän tilaston mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä varjoainekuvauksiin pääsee nopeammin kuin Pirkanmaalla. Pirkanmaalla mediaaniodotusaika sepelvaltimokuvauksiin on 56 vuorokautta, Helsingissä ja Uudellamaalla 44 vuorokautta.

Sairaanhoitopiirien väliset erot ovat suuria.

Pisimmät jonot ovat Keski-Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä, lähes 70 vuorokautta. Sujuvimmin valtimokuvaukseen pääsee Itä-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa odotusaika on tilaston mukaan vain 12 vuorokautta.

Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä tutkimusta tai hoitoa. Hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen kirjoittavan lääkärin kanssa.

Valinnanvapaus ei koske päivystyspotilaita, jotka hoidetaan aina asuinkunnastaan riippumatta lähimmässä siaraalassa, jossa on asiantuntemus ja valmius potilaan hoitamiseen.

Ohituskaista vai uudenlaista ajattelua?

Taysin ja HYKSin erimielisyys kertoo, kuinka eri näkökulmista julkisen puolen sairaaloissakin valinnanvapautta katsotaan.

Tays Sydänsairaalan viidessä toimipaikassa vuonna 2017 hoidetuista potilaista noin joka kymmenes oli valinnanvapauspotilas. Heidän määränsä on kasvanut nopeasti. Kun vuonna 2016 hoidossa kävi noin 900 valinnanvapauspotilasta, vuonna 2017 heitä oli jo 2500.

Vaikka yhä useampi käyttää oikeutta valita hoitopaikkansa, joukko on vain pieni murto-osa kaikista sydänpotilaista, muistuttaa Taysin Kari Niemelä.

– Tärkeämpää on, että valinnanvapaus synnyttää jännitteen, joka pakottaa meitä kaikkia kehittämään omaa toimintaamme potilaan lähtökohdista.

Provosoiden voi sanoa, että erikoissairaanhoidon toiminta Suomessa on ollut aika kartellimaista. Kari Niemelä

HYKSin Antti Vento epäilee, että nykyisessä valinnanvapausmallissa potilaat eivät ole tasavertaisessa asemassa.

– Tässä järjestelmässä kiireettömän hoidon potilaat pääsevät ehkä nopeammin hoitoon. He käyttävät tavallaan ohituskaistaa, joka maksetaan verorahoilla.

Kari Niemelä haluaa olla "positiivinen häirikkö" ja raivata tilaa uudenlaiselle ajattelulle.

– Vähän provosoiden voi sanoa, että erikoissairaanhoidon toiminta Suomessa on ollut aika kartellimaista. Kenelläkään ei oikein ole ollut tarvetta kehittää toimintaa potilaan lähtökodista. Toivottavasti tämä muuttuu.