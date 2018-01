Valtatie vielä tunteja kiinni Porissa aamun onnettomuuden takia

Mistä on kyse? Kakkostie suljettiin liikenteeltä aamulla onnettomuuden takia.

Liikenne saadaan kulkemaan todennäköisesti vasta iltayhdeksän jälkeen.

Poliisi ohjaa liikennettä tapahtumapaikalla.

Aamupäivällä onnettomuuden takia suljetun valtatie 2:n avaaminen kestää vielä useita tunteja Porissa.

Päivystävä palomestari Tero Järvelä arvioi, että kaistat Helsingistä Poriin avataan vasta iltayhdeksän aikaan. Porista Helsinkiin menevät kaistat voivat olla suljettuna vielä pidempäänkin.

Rikkihappoa kuljettanut rekka kaatui kakkostielle poikittain perjantaina aamupäivällä Porin Mikkolassa Honkaluodon sillan kohdalla. Auton säiliöstä pääsi vuotamaan jonkin verran rikkihappoa, mutta palokunta tukki vuodon nopeasti.

Yle Uurisgrafiikka

Rekan vetoauton säiliö on jo tyhjennetty rikkihaposta, mutta perävaunua tyhjennetään vielä. Kun rekka on saatu tyhjäksi ja hinattua paikalta, aletaan siivota tietä rikkihaposta ja imeytysaineesta, jolla happoa on kerätty.

Poliisi ohjaa liikennettä. Tienkäyttäjiä kehotetaan edelleen välttämään onnettomuuspaikkaa ja käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.