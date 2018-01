Lääkeväärennökset kulkeutuivat radanvarsikaupunkiin – käyttäjien ikä yllätti poliisin

Riihimäki

Kun vanhempi rikoskonstaapeli Kirsi Autio siirtyi Helsingistä Riihimäelle, odotti työpöydällä pienoinen yllätys. Uusi työ Hämeen poliisin Ankkuri-tiimissä sai vauhdikkaan alun, kun nuorten käyttörikoksia selvittäessä vastaan tulivat Rivatril-pillerit.

– Rivatril on tuttu lääke parin vuoden takaa. Minut yllätti, kuinka nuoria Riihimäeltä löytyneet käyttäjät ovat. Nuorten mukaan pillereitä saa helposti ja ne ovat halpoja, kertoo Kirsi Autio.

Poliisi sanoo yhden Rivatril-pillerin maksavan Riihimäellä 1,50 euroa. Ankkuri-tiimin pöydälle tulevista tapauksista suurimmassa osassa käyttäjät ovat 15–17-vuotiaita nuoria. Nuorin Hämeessä tavattu käyttäjä on ollut 12-vuotias lapsi.

– Nuoren siirtyessä yläasteelle elinpiiri laajenee. Lapsi itsenäistyy ja tulee uusia kavereita. Vanhempien kannattaa pitää "ruokapöytäyhteys" eikä luottaa ainoastaan siihen, että nuoren saa kiinni kännykällä. Vanhemmat ovat järkyttyneet, kun olen soittanut tajuttomasta nuoresta, jonka kanssa vanhemmat ovat puhuneet puhelimessa vain puoli tuntia aiemmin, kertoo Kirsi Autio.

Rentoa, hauskaa, aggressiivista

Rivatrilia käytetään esimerkiksi epilepsian hoidossa, mutta kadulla liikkuu paljon myös väärennettyjä pillereitä. Niiden sisältö voi olla käytännössä mitä tahansa ja vaikutukset jopa hengenvaarallisia. Samasta lääkepurkista voi löytyä niin aitoa kuin väärääkin.

Nuorisolta on takavarikoitu rauhoittavia lääkkeitä ja päihteidenkäyttöön liittyvää välineistöä. Heidi Kononen / Yle

– Rivatril aiheuttaa mukavaa ja sekavaa oloa, mutta käyttäjästä voi tulla myös aggressivinen. Se imeytyy melko hitaasti, ja nopeampaan vaikutukseen tottuneet käyttäjät ottavat sitä sitten enemmän, jonka jälkeen on tullut yliannostus. Imeytymiseen voi kulua kolmekin tuntia, kertoo Autio.

On yksilölllistä, kuinka riippuvaiseksi nuoret tulevat eri päihteistä. Jokainen päihdekokeilu on nuorelle valtava riski, pohtii Kirsi Autio.

– Koskaan et voi tietää jäätkö koukkuun vai et. Se on valtava riski, koska etukäteen on mahdotonta tietää kumpaan ryhmään kuuluu.

Kaikki myydään mikä kaupaksi käy

Nuorten päihteiden käytön varhaisia merkkejä on yllättävä rahanmeno. Jos nuori ajautuu ongelmakäyttäjäksi, alamäki jyrkkenee nopeasti.

– Vanhempien lompakosta lähtee aluksi pieniä summia rahaa, mutta myöhemmin kelpaa myytäväksi kaikki puhelimista perintökoruihin. Kaikki, minkä voi helposti myydä, lähtee.

– Mummon helminauha annetaan välittäjälle suoraan, eivätkä käyttäjät aina edes ymmärrä, että tässä liikkuu rahaa, kuvaa käytön seurauksia Kirsi Autio.

Jos nuori tulee päihteistä riippuvaiseksi, päihteet hankitaan hinnalla millä hyvänsä. Ankkuri-tiimissä on jouduttu kohtaamaan alaikäisiä tyttöjä, jotka myyvät itseään saadakseen päihteitä.

Perhe piilossa

Nuoren päihdekokeilujen ajatellaan usein kuuluvan osaksi nuoruutta ja murrosiän myrskyjä. Siksi perheissä voidaan salailla ja kärsiä pitkään siitä, millaisia tilanteita nuoren päihteidenkäyttö aiheuttaa.

– Monissa perheissä hävetään suotta sitä, millaiseksi elämä on mennyt. On parempi ottaa yhteyttä jo silloin, jos epäilee tai on huolissaan oman nuoren suhteesta päihteisiin, rohkaisee Kirsi Autio.

Yhden perheenjäsenen huumeiden käyttö suistaa koko perheen raiteiltaan.

– Asiat saattavat lähteä pieleen vauhdilla. Niiden korjaaminen myöhemmin kuntoon on paljon vaikeampaa.

Pillerit kulkevat rataa pitkin

Riihimäen sijainti radan varressa näkyy laittomassa lääkekaupassa, uskoo Autio. Pääkaupunkiseudulla pillerikauppaa käydään varsin avoimesti, mutta Riihimäellä kaupat tehdään enemmän käyttäjien kesken.

– On hyvin helppoa mennä junalla Lahteen tai Helsinkiin. Siellä on paljon tarjontaa. Nuoret hakevat itse, tai vanhemmat käyttäjät hakevat ja myyvät nuoremmille saaden siitä pienen voiton, kertoo Kirsi Autio.

Nuorten päihteidenkäyttö ei riipu varallisuudesta, yhteiskuntaluokasta tai perhemuodosta.

– Ihan kaikenlaisiin koteihin on nuoria palautettu. Kannattaa muistaa, että nuoret ovat todella hyviä skarppaamaan kotona, koulussa sekä kaverien tai poliisin edessä. Huijaamiset menevät hyvin läpi, koska käyttäjä kertoo aina sen, minkä vanhemmat haluavat mieluiten kuulla.