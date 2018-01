Venäjällä kerätään nimiä riippumattomille presidenttiehdokkaille – "Putin on ollut vallassa liian kauan"

Venäjän presidentinvaaleihin on pyrkimässä suuri joukko riippumattomia ehdokkaita. Mediajulkkis Ksenija Sobtšak tuntuu herättäneen varsinkin nuorten aikuisten vaali-innon.

Moskova

– Toverit, tulkaa antamaan allekirjoituksenne ja tukenne presidenttiehdokas Ksenija Sobtšakille, kehottaa nuori mies megafonin kanssa Petrovka-kadulla Moskovan keskustassa.

Ohi on kävelemässä pariskunta, ja saman tien mies tokaisee.

– Se ei olisi Putinille, mennään!

Pariskunta katoaa ovesta sisään presidenttiehdokas Ksenija Sobtšakin kampanjapäämajaan.

Daša Hižnjak kävi ystävineen antamassa allekirjoituksensa Sobtšakin ehdokkuudelle. Grigori Vorobjov

Sisältä löytyvät pitkät pöydät, joiden ääressä kymmenkunta vapaaehtoista vastaanottaa ovesta tulijat, tarkistaa heidän passinsa ja antaa listan allekirjoitettavaksi.

– Annoin allekirjoitukseni Sobtšakille, koska hän on ainoa, joka taistelee korruptiota vastaan. Korruptio on valloillaan maassamme, eikä kukaan ole puuttunut siihen, perustelee Alla Vladimirovnaksi esittäytyvä nainen.

Hyvässä vauhdissa

Kansalaisten allekirjoituksia pitäisi saada kokoon 300 000, jotta riippumaton ehdokas Sobtšak täyttäisi vaalikelpoisuuden Venäjän maaliskuisissa presidentinvaaleissa.

Eikä hän ole ainoa. Kaikkiaan peräti 15 riippumatonta ehdokasta kerää nyt allekirjoituksia ympäri Venäjää, mukaan lukien istuvan presidentin Vladimir Putinin tukijoukot.

Putin ilmoitti joulukuussa asettuvansa ehdolle tukijayhdistyksen avulla, ei valtapuolue Yhtenäisen Venäjän ehdokkaana.

Sobtšakin joukkue on hyvässä vauhdissa.

– Olemme aikataulussa. Koossa on enemmän kuin 50 000 nimeä, kertoo kampanjapäämajan päällikkö Igor Malašenko.

Nuorten äänet kuuluviin

Intoa Sobtšakin tukijoilla tuntuu riittävän. Ovi käy tiuhaan, vaikka olemme paikalla keskellä arkipäivää. Useimmat ovesta tulijat ja vapaehtoiset allekirjoitusten kerääjät ovat nuoria aikuisia. Heitä 36-vuotias itsevarma televisiotoimittaja ja mediajulkkis Sobtšak puhuttelee.

Daša Hižnjak (kolmas oik.) sanoo pitävänsä Sobtšakin tavasta aktivoida äänestäjiä. Grigori Vorobjov

Daša Hižnjak on saapunut paikalle kolmen ystävättärensä kanssa.

– Tämä on hyvä mahdollisuus nuorille saada äänensä kuuluviin. Meillä on erilainen tapa ajatella kuin tällä hetkellä vallassa olevilla. Vladimir Vladimirovitš (Putin) on ollut vallassa liian pitkään, Hižnjak perustelee.

Tässä Levada-tutkimuslaitoksen haastattelemat sosiologit näkevät Sobtšakin mahdollisuuden. He uskovat, että nuori ehdokas voisi saada jopa seitsemän prosenttia maalisvaalin äänistä.

Se olisi venäläisvaaleissa jo varteenotettava tulos. Kampanjapäämajan päällikkö Malašenko muistuttaa, että Venäjällä vaalit eivät ole länsimaisittain demokraattiset.

Jopa Sobtšakia itseäänkin huhutaan Kremlin projektiksi.

Mediapersoona Ksenija Sobtšak innostaa nuoria. Sergei Chirikov / Epa

– Meillä on vaalit ilman todellista valintaa. Tärkeämpää meille kuin voitto on puhua erilaisella kielellä Venäjän politiikassa kuin tähän asti, Malašenko sanoo.

Putinin vahvuus

Tuoreimpien mielipidemittausten mukaan Putin nauttii nyt 67 prosentin kannatusta. Luku on kova, mutta paljon pienempi kuin heti Krimin valtauksen jälkeen, jolloin Putinia tuki peräti 80 prosenttia kansasta.

Moskovan Valkovenäjän juna-asemalla (Belorusskaja) odotushallin laidalla, suuret julisteet julistavat ”Vahva presidentti, vahva Venäjä”. Kyse on Putinin tukijoiden ständistä, jossa vapaaehtoiset Pavel ja Svjatoslav päivystävät ohikulkevia työmatkalaisia.

Vapaaehtoiset Svjatoslav ja Pavel (oik.) keräävät nimiä Putinille moskovalaisella juna-asemalla. Grigori Vorobjov

– Me emme ole kaduilla agitoimassa kansaa, mutta vastaamme mielellämme kysymyksiin, jos joku lähestyy meitä, he selittävät taktiikkaansa.

Sukunimiään nuorukaiset eivät kerro, eivätkä myöskään kuinka monta allekirjoitusta 300 000:sta on jo koottu. Ljubov Strogova antoi allekirjoituksensa jo edellisenä päivänä mutta kertoo tänäänkin mielellään miksi tukee Putinia.

– Mielestäni Putin on tehnyt hyväksemme paljon. Ero 90-luvun ja tämän päivän välillä on kuin yö ja päivä. Ja onko meillä oikeasti vaihtoehtoa, hän kysyy.