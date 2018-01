Pääministeri Sipilä vastaa aktiivimallin arvosteluun: "Tähän liittyy pelottelua"

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan aktiivimallin arvosteluun liittyy samanlaista pelottelua, kuin työttömien haastatteluiden lisäämisen yhteydessä vuosi sitten. Sipilä viittaa hallituksen päätökseen muuttaa TE-toimistojen toimintaa viime vuoden alussa niin, että työttömät pyritään haastattelemaan kolmen kuukauden välein.

– Tähän kauteen on liittynyt tällainen pelottelu, että jokaista asiaa käydään läpi hyvin pelonsekaisin tuntein. Esimerkiksi sitä, että työttömiä haastatellaan kolmen kuukauden välein ja tehdään henkilökohtainen työllistämissuunnitelma. Ei siitä kukaan enää puhu, koska se havaittiin hyväksi, Sipilä sanoi keskustan puheenjohtajapäivillä Helsingissä.

Sipilän mukaan työttömyysturvan aktiivimallin tavoitteena on saada jokainen työtön työmarkkinoiden käytettäväksi.

– Tämä on yksi osa niin sanottua kymppilistaa, jossa on useita toimia. Osa toimista helpottaa esimerkiksi työttömästä yrittäjäksi siirtymistä, työttömänä opiskelua ja niin edespäin.

Kymppilistalla (siirryt toiseen palveluun) tarkoitetaan niitä toimia, joihin hallitus sitoutui syksyllä 2016 neuvotelleen kolmikantaisen työryhmän työn pohjalta. Työryhmä ei saavuttanut yksimielisyyttä, mutta hallitus päätti silti ajaa työryhmässä esillä olleita uudistuksia, joihin myös aktiivimalli kuului.

Aktiivimallin vaikutuksia seurataan

Ykkösaamussa vieraillut oikeuskansleri Tuomas Pöysti huomautti tänään, että hallituksen pitää olla valmis tekemään aktiivimalliin korjauksia, jos siinä ilmenee ongelmia. Lakiin liittyy huolia siitä, että kaikille työttömille aktiivisuusvaatimuksen täyttäminen ei välttämättä ole yrityksestä huolimatta mahdollista.

Aktiivimallissa työttömän on tehtävä kolmen kuukauden aikana joko 18 tuntia töitä, ansaittava vähintään 241 euroa omalla yritystoiminnallaan tai osallistuttava viiden päivän ajan työllistämistä edistäviin palveluihin välttääkseen tuen leikkauksen.

Sipilän mukaan aktiivimalliin tehdään muutoksia, mikäli tarve vaatii.

– Jo eduskunnan ponsi velvoittaa meitä siihen, että me katsomme kolmen kuukauden päästä ensimmäisen kerran miten tämä on käytännössä toiminut. Sitten sitä säädetään, jos tarvetta on, Sipilä sanoi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on väläyttänyt aiemmin Ykkösaamussa mahdollisuutta ottaa myös vapaaehtoistyö mukaan aktiivimallin kriteereihin.

Sipilän mukaan asiaa katsotaan tarkemmin kolmen kuukauden kuluttua, mutta hän painottaa tavoitteen olevan ensisijaisesti työllistymisen palkkatöihin.