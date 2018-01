EU-kriittinen presidentti sai voiton Tšekin presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella – Vaalit ratkeavat tammikuun lopulla

Tšekin presidentinvaalit ratkeavat toisella kierroksella, sillä kukaan ehdokkaista ei ole saanut ensimmäisellä kierroksella vähintään puolia annetuista äänistä.

Istuva presidentti Miloš Zeman sai tänään päättyneissä vaaleissa 38,7 prosenttia annetuista äänistä. Toiseksi tuli maan tiedeakatemian entinen johtaja Jiří Drahoš 26,6 prosentin äänisaaliillaan.

Kolmanneksi eniten ääniä sai entinen diplomaatti Pavel Fischer, jolle kirjattiin 10,2 prosenttia annetuista äänistä. Ensimmäisellä kierroksella presidentinvaaleihin osallistui yhdeksän ehdokasta.

Presidentinvaalien toisella kierroksella kohtaavat Zeman ja Drahoš. 73-vuotias Zeman tunnetaan Venäjä-myönteisenä poliitikkona, joka on myös profiloitunut muslimien maahanmuuton vastustajana. 68-vuotias Drahoš on Euroopan unioniin myönteisesti suhtautuva keskustaliberaali, joka haluaa Tšekin liittyvän euroalueeseen.

Tšekissä presidentillä on verrattain pienet valtaoikeudet, mutta presidentillä on merkittävä rooli mielipidevaikuttajana. Presidentinvaalin toinen kierros on määrä järjestää tammikuun lopulla.

