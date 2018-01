Hollywoodin palkkakiista roihahti taas – lisäkuvauksista miehelle 1,5 miljoonaa, naiselle tonni

Elokuva All the Money in the World kuvattiin osin uusiksi #MeToo-pyörteiden takia. Näyttelijä Mark Wahlberg päätyi lahjoittamaan palkkionsa ahdistelun uhreja tukevaan rahastoon.