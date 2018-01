Naiset ja vähemmistöt sisuuntuivat Trumpin voitosta ja kipuavat nyt USA:n politiikan huipulle – "Tämä on jo trendi"

Trump Towerin edessä New Yorkissa osoitettiin joulukuussa mieltä naisten seksuaalista ahdistelua vastaan.

Yhdysvalloissa ennätysmäärä naisia on pyrkimässä päättäjiksi syksyn vaaleissa.

Jos joku olisi parikymmentä vuotta sitten sanonut Michelle De La Islalle, että hänestä tulee pormestari, hän olisi epäuskoisesti puistanut päätään.

Hän oli tuolloin 19-vuotias yksinhuoltajaäiti, eikä kotiakaan ollut. Suurin huoli oli, missä saisi nukkua vauvansa kanssa seuraavat yöt.

Onneksi nuoren äidin lähellä oli ihmisiä, jotka välittivät, antoivat ruokaa ja luvan nukkua sohvalla. Ihmisten hyvyys muutti vaikeista lähtökohdista ponnistaneen nuoren naisen elämän.

– Nuo ihmiset pitivät minusta niin hyvää huolta, että rakastuin ihmisyyteen. Päätin, että vielä joskus korvaan kaiken sen, mitä minun hyväkseni on tehty, De La Isla kertoo.

Michelle De La Isla on Kansasin pääkaupungin ensimmäinen latinotaustainen pormestari. Yle

Nyt takaisin antamisen aika on tullut. De La Isla johtaa Kansasin osavaltion pääkaupunkia Topekaa seuraavat neljä vuotta.

Pormestariksi nousu oli historiallinen. Koskaan ennen Topekan pormestarilla ei ole ollut latinalaisamerikkalaista taustaa – ja nainenkin on ollut pormestarina tätä ennen vain kerran.

Liikaa sulateltavaa

Kansas sijaitsee keskellä Yhdysvaltoja ja on vankkaa republikaanialuetta. Presidentinvaaleissa Kansas on edellisen kerran äänestänyt demokraattiehdokasta yli 50 vuotta sitten.

Osavaltiossa poliittinen valta on perinteisesti ollut miesten, erityisesti valkoisten miesten käsissä.

De La Isla saikin kuraa niskaansa, kun rohkeni parin kaupunginvaltuustokauden jälkeen asettua pormestariehdokkaaksi lastensa kannustamana.

Vähemmistön edustaja ja vielä nainen. Siinä oli joillekin Topekassa liikaa sulateltavaa.

– Sain sähköpostia, ettei minua voi äänestää, jos omaa hyvän ja vauraan elämän. Minun taustallani ei kuulemma voi ajaa sellaisten ihmisten asioita.

Jalkatyö kannatti

Vaalista tuli tiukka, mutta De La Isla päihitti neljä muuta ehdokasta, miehiä kaikki.

Hän pitää vaalivoittonsa salaisuutena jalkatyötä. Nelikymmenhenkinen tukiryhmä kiersi ovelta ovelle, ja kaikesta päätellen sai uurnille sellaisia ihmisiä, joita vaalit ja äänestäminen eivät yleensä houkuta.

Yhdysvaltalaisnaisten mitta on täyttynyt seksuaalisen ahdistelun osalta. Peter Foley / EPA

De La Isla pitää nyt yhtenä suurimmista velvollisuuksistaan rakastaa yhtä paljon niitä, jotka eivät häntä äänestäneet, kuin niitä, jotka äänestivät.

– Toivon, että jossain vaiheessa ihmiset eivät enää näkisi minua Michellenä, jolla on tietynlainen tausta ja joka on latinonainen. Toivon, että he näkisivät ihmisen, joka välittää tästä kaupungista.

Esimakua tulevasta

Yhdysvaltalaismediassa De La Islan vaalivoittoa on pidetty merkkinä Yhdysvalloissa muhivasta muutoksesta.

Viime syksynä eri puolilla Yhdysvaltoja osavaltio- ja paikallisvaaleissa tuli nimittäin valituksi tukku muitakin ensikertalaisia. Muun muassa ensimmäinen transsukupuolinen osavaltion lainsäätäjäksi Virginiassa, ensimmäinen sikhi New Jerseyssä, ensimmäinen musta pormestari Montanassa.

– Toivon, että nämä kaikki vaalivoitot osoittavat, että ihmiset olisivat halukkaampia osallistumaan ja puolustamaan itselleen tärkeitä asioita, De La Isla pohtii Topekan kaupungintalolla noin kuukausi ennen virkaanastujaisiaan.

Sadattuhannet osallistuivat Naisten marssille Washingtonissa vuosi sitten Trumpin virkaanastujaisten jälkeen. Michael Reynolds / EPA

Trumpin valtaan nostaneista vuoden 2016 presidentinvaaleista jäi monelle suu hämmennyksestä auki. De La Islan mukaan yksi osoitus tästä oli satojatuhansia osanottajia kerännyt Naisten marssi heti Trumpin virkaanastujaisten jälkeen.

– Uskaltaisin arvata, että nämä naiset tunsivat, ettei heidän äänellään ollut vaikutusta. Nyt nämä samat ihmiset tuntevat itsensä voimaantuneiksi ja ovat alkaneet avata suunsa.

Yhdysvaltalaisnaisten mitta on täyttynyt ainakin seksuaalisen ahdistelun osalta. Ahdistelua vastustavan #metoo-liikkeen katsotaan saaneen käyttövoimaa Trumpista.

Naisten vuosi 2018?

Kaikki merkit viittaavat siihen, että naisten esiinmarssi on tapahtumassa alkaneena vuonna myös Yhdysvaltain politiikassa.

Ennätyksellinen määrä naisia on pyrkimässä osavaltioissa johtoasemaan, kuvernööriksi.

Mielenosoittaja Naisten marssilla Washingtonissa vuosi sitten. Justin Lane / EPA

Rutgersin yliopisto laskee, että tänä vuonna ainakin 79 naista (49 demokraattia ja 30 republikaania) pyrkii tai harkitsee pyrkimistä kuvernööriksi. Edellinen ennätys on vuodelta 1994, jolloin kuvernööriksi pyrki 34 naista.

Myös kongressin kukkulalle pääkaupunkiin Washingtoniin on nyt naisilla sekä työntöä että vetoa. Naisehdokkaita on haettu niin demokraatti- kuin republikaanileirissä.

The New York Times -lehden mukaan naisia pyrkii kongressin edustajainhuoneeseen lähes nelinkertainen määrä (siirryt toiseen palveluun)verrattuna edellisvaaleihin, peräti 354. Senaattiin pyrkivien naisten määrä puolestaan on lähes kaksinkertaistunut.

– Ihmiset ovat alkaneet ymmärtää, miten elintärkeää on saada hyviä johtajia valtakunnan joka tasolle. Alamme nähdä tässä jo trendiä, Michelle De La Isla iloitsee.