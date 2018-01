Hyödynnettiinkö Syyriassa tehdyssä lennokki-iskussa ensimmäistä kertaa parviälyä? Suomalainen ilmasodan asiatuntija kertoo

Sodankäynnin asiantuntijat ovat pitkään varoittaneet, että parvina toimivat miehittämättömät lennokit ovat tulevaisuuden tuhoisa sodankäyntimuoto.

Nyt tuo aika on ainakin entistä lähempänä.

Venäjän puolustusministeriön mukaan yhteensä 13 pienehköä miehittämätönsä ilma-alusta hyökkäsi pari viikkoa sitten kahteen Venäjän tukikohtaan Syyriassa. Droneista eli suomalaisemmin lennokeista kymmenen yritti iskeä Heimeimimin lentotukikohtaan ja kolme laivastotukikohtaan Tartusissa.

Ministeriön lausunnon mukaan Venäjän elektronisen sodankäynnin yksikkö onnistui torjumaan lennokeista kuusi. Ne ohjattiin laskeutumaan poispäin tukikohdasta, ja kolme niistä räjähti maahan osuessaan.

Seitsemän lennokkia ”eliminoitiin” ilmatorjuntaohjuksilla. Tukikohdille tai sotilaille nekään eivät aiheuttaneet vahinkoa.

Lennokkien dataa purkamalla venäläiset kertoivat selvittäneensä, että laitteet oli laukaistu yli 50 kilometrin päässä tukikohdista. Tarkkaa paikkaa ei tiedetä. Teknisesti ne olisi voitu lähettää matkaan jopa sadan kilometrin päästä.

Ministeriön julkaisemissa kuvissa lennokit näyttävät huterasti kokoonkyhätyiltä, mutta ne oli varustettu moderneilla GPS-laitteilla ja sensoreilla, jotka mittaavat korkeutta.

Vielä ei tiedetä, tai ainakaan ei ole kerrottu, kuka lennokit lähetti matkaan. Venäjä on tosin esittänyt epäilyjä, että taustalla on valtio, jossa alan osaaminen on korkealla tasolla. Tämän tulkittiin yleisesti viittaavan Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat on torjunut syytöksen ja kommentoinut, että lennokeissa käytettyä teknologiaa voi ostaa kuka tahansa.

Sodankäynti uudelle tasolle?

Asiantuntijat ovat pohtineet, edustiko Syyriassa tehty isku sodankäynnin uutta vaihetta, jossa joukko miehittämättömiä lennokkeja iskee kohteeseen yhdessä toimien ja niin sanottua parviälyä hyödyntäen.

– En ehkä tässä kohtaa puhuisi parviälystä. Ehkä ennemminkin useista erikseen ohjelmoiduista laitteista, sanoo ilmasotaopin pääopettaja, everstiluutnantti Saku Joukas Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Syyriassa käytetyn kaltaisia lennokkeja on helppo valmistaa kaupan hyllyiltä saatavista komponenteista, eivätkä ne ole järin kalliitakaan. Joukas uskoo, että tällaisten aseiden käyttö tulee jatkossa yleistymään, varsinkin kun tekniikka ja toimintatapa on nyt koeponnistettu.

Joukaksen mukaan kapinalliset ovat jo useiden vuosien ajan käyttäneet lennokkeja esimerkiksi kranaatinpudottajina. Tässä oli kenties kyse vain ensimmäisestä kerrasta, jolloin useita lennokkeja lähetettiin samaan aikaan.

Tällaiset lennokit voidaan vain lähettää matkaan, ei enää ohjailla sen jälkeen – eikä varsinkaan mantereen toisella laidalla sijaitsevalta tietokoneelta.

Yksityiskohta Venäjän puolustusministeriön lennokkikuvasta. Venäjän puolustusministeriö / AOP

Joukas muistuttaa, että vuodenvaihteen tienolla saamaan tukikohtaan tehtiin kranaatinheitinisku, jossa kuoli muutama sotilas ja useita lentokoneita vaurioitui.

Lennokki-isku vertautuu tähän aiempaan iskuun, ja jatkossa venäläiset osaavat varautua myös tällaisiiin iskuihin.

– Samantyyppinen isku tuossa mittakaavassa ei varmaan tule enää onnistumaan.

Terroristien ja kapinallisten ase?

Lennokkien käyttö sopii erittäin hyvin terrorismin ja kapinallistoiminnan kaltaiseen "matalan intensiteetin" toimintaan: iskut voidaan toteuttaa helpolla ja varsin pienellä osaamisella.

Ongelma liittyy tietysti myös terrori-iskuilta suojautumiseen erilaisissa isoissa yleisötapahtumissa. Lennokkien käytön mahdollisuuteen on syytä varautua myös Suomessa. Turvallisuudesta vastaavien on silti pohdittava resurssien suuntaamista ja sitäkin, onko järkevää pitää korkeaa valmiutta, jos ei ole korkeaa uhkakuvaa.

On esimerkiksi iso päätös sulkea GPS-signaali isolta alueelta. Tällöinhän esimerkiksi autojen ja kännyköiden navigointilaitteet eivät toimi.

Toisaalta vaikka lennokki-iskut yleistyisivätkin, tulevat myös vastatoimet yleistymään. Joukaksen mukaan lennokit on melko helppo tehdä toimimattomiksi esimerkiksi GPS-häirinnällä. Häirintälaitteita saa yhtä lailla nettikaupoista.

Syyriassakaan dronit eivät olleet sotilaallisia tuotteita, mikä tarkoittaa, että ne oli kohtuullisen helppo torjua, hän sanoo.

Droniparvet ovat tehneet ensi lentonsa

Suurvallat ovat jo tehneet testejä parviälyä hyödyntävillä minilennokkiparvilla. Niitä on myös käytetty viihde-esityksissä.

Minilennokit muodostavat Yhdysvaltain lipun Lady Gagan esityksessä. Intel Corporation

Tästä esimerkki on viimevuotisen amerikkalaisen jalkapallon loppuottelun eli superbowlin väliajalla nähty Lady Gagan show. Dronien ja parviälyn hyödyntämistä saa hyvän kuvan tästä Youtube-videosta. (siirryt toiseen palveluun)

Taistelutilanteessa aidon parviälyn avulla toimivat lennokit pystyvät keskustelemaan keskenään, etsimään älykkäästi maaleja ja väistämään uhkia. Toisaalta aidot parviälylaiteet ovat kalliita, eikä niitä saa noin vain kaupan hyllyltä.

Joukaksen mukaan parviaseiden torjuminen olisi jo paljon vaikeampaa.

– Ne tulevat muuttamaan pelikentän.

