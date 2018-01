Sipilä rajusti kritisoidusta aktiivimallista: Tässä ei ole tarkoitus kyykyttää ketään

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan presidentinvaalien lopputulos voi vaikuttaa hänen jatkoonsa keskustan johdossa.

Sipilä on todennut olevansa valmis jatkamaan keskustan puheenjohtajana, jos kentältä tulee tukea.

– Se on kokonaisuus ja presidentinvaalien tuloksella voi olla vaikutusta kentän tukeen. Se selviää huhtikuuhun mennessä, kun puoluevaltuuston kokouksessa viimeistään oman ilmoitukseni teen, Sipilä sanoi Yle Radio Suomessa Pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina.

Sipilä painotti keskustan puheenjohtajana, että puolueella on vaaleissa vain yksi ehdokas, vaikka mukana on myös puolueen kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen kansanliikkeen ehdokkaana.

– Suomen keskustalla on vain yksi ehdokas presidentinvaaleissa ja hän on Matti Vanhanen, Sipilä sanoi pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa tehdyllä haastattelutunnilla.

Nykyiset gallupluvut ovat keskustan puoluejohdolle kiusallisia. Ylen viimeisimmässä gallupissa Vanhasen kannatus oli kaksi prosenttia, kun taas loppusuoralla mukaan liittyneellä Paavo Väyrysellä oli neljän prosentin kannatus.

Vanhasen tappio Väyryselle presidentinvaaleissa olisi keskustan puoluejohdolle suuri nöyryytys.

Sipilän mukaan Ylen vaalitentissä viime torstaina koettiin taitekohta Vanhasen presidentinvaalikampanjassa. Sipilä äityi kehumaan Vanhasen suoriutumista.

– Presidentinvaaleissa tehdään päätös aika viime tipassa, pääministeri lisäsi.

Sipilä aktiivimallikritiikistä: "Tämä ei ole mikään leikkaus"

Sipilää tentattiin myös kiistellystä työttömyysturvan aktiivimallista. Vuoden alussa voimaan tullessa aktiivimallissa työttömyysturvaa leikataan, jos työtön ei kolmen kuukauden jaksoissa osoita riittävää aktiivisuutta.

Aktiivimallia on arvosteltu rajusti muun muassa työttömien kyykyttämistä ja alueellista epätasa-arvoisuudesta. Aktiivimallia vastustavalla kansalaisaloitteella on jo yli 125 000 allekirjoittajaa.

Sipilä myös toisti eiliseen tapaan, että uudistuksiin liittyy turhaa pelottelua.

– Tavoitteena on se, että saisimme työttömän edes pieneksi ajaksi töihin työttömyysjakson aikana. Keikkaduuni, olipa se sitten mitä tahansa työtä, on askel kohti unelmaduunia. Kuten STTK:n pääekonomisti on todennut, tämä uudistus tuo lisää rahaa 70 prosentille työttömistä. Tämä ei ole mikään leikkaus, Sipilä muotoili.

– Tässä ei ole tarkoitus kyykyttää ketään, hän jatkoi.

Sipilä antoi viestin myös työnantajille.

– Mitä tämä tarkoittaa työttömän arjessa? Joka toinen viikko pitäisi löytää kolmen tunnin työjakso. Pidän meitä suomalaisia, joilla menee paremmin tai yrityksiä ja työnantajia kyllä lampaina, jos emme löydä 200 000 ihmiselle joka toinen viikko kolmen tunnin työjaksoa.

Suomen suurimman palkansaajajärjestön SAK:n hallitus on maanantaina koolla päättämässä mahdollista vastatoimista aktiivimallille. SAK on arvostellut mallia kovin sanoin. Sen mukaan aktiivimalli nöyryyttää työnhakijoita ja heikentää järjestön luottamusta hallitukseen sopijakumppanina.

– Haastan kaikkia suomalaisia siihen, että pelottelun sijaan lähdemme nyt hakemaan niitä malleja, joilla työtön saa aluksi kolmen tunnin työjakson kahden viikon välein, Sipilä sanoi.

Vuoden ensimmäinen haastattelutunti

Kyseessä oli vuoden ensimmäinen Pääministerin haastattelutunti. Toimittajilla riitti Sipilälle liuta kysymyksiä. Häntä tentattiin presidentinvaalien ja aktiivimallin lisäksi muun muassa EU-politiikasta, sotesta ja perustuslaista.

Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi keskiviikkona, että perustuslakituomioistuin saa tukea presidentti Sauli Niinistöltä. Presidentin mukaan tuomioistuimen perustamista pitää tutkia vakavasti ja rauhassa.

– Tämä on aika ajoin ollut esillä. Itse kannatan nykyistä mallia, perustuslakivaliokuntaa. Se on myös nopea malli. Jos joutuisimme odottamaan tuomioistuimen päätöstä jälkikäteen, se ehkä vaikeuttaisi isojen uudistusten käsittelyä.

Myös Suomi 100 -juhlavuoden vaihtuminen vuoden 1918 sisällissodan muistovuoteen nousi esille.

– Itse korostan muistelemisessa eheyden viestiä. Jos on jotain selvittämättä vielä, niistäkin pitää pystyä tämän vuoden aikana puhumaan.

