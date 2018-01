Pienin varauksin pakkasilla koko tammikuu – tiistaina tuulee jopa myrskylukemissa

Pitkään sinnitelleet lämpöiset säät ovat väistyneet ja nyt näyttää siltä, että alkanut pakkasjakso kestäisi koko tammikuun. Jopa ihan etelässä näyttää olevan pakkasta vielä useiden päivien ajan.

Tulevan viikon alku on kuitenkin hyvin tuulinen. Lisäksi tuuli alkaa koventua jo sunnuntaina varsinkin eteläisillä ja läntisillä merialueilla. Tuulisin päivä on tiistai, jolloin merialueilla voidaan puhua myrskystä. Myös aivan pohjoisessa voi tiistaina olla myrskypuuskia. Myrskytuulen raja on 21 metriä sekunnissa.

Sisämaassa tuulen nopeus pysyy navakkana. Sekin tekee ilmasta hyytävän, sillä pakkasta on Etelä-Suomeen luvassa paikoin jopa kymmenkunta astetta ja Lappiin hiukan enemmän.

Yle Uutisgrafiikka

Viikon puolivälin jälkeen satanee lunta

Ennusteen epävarmuutta lisää nyt Suomen yllä olevan korkeapaineen liikkuminen. Jos se antaa periksi, ja matalapaine pääsee vahvistumaan, niin ainakin Etelä-Suomeen voi sataa lunta viikon puolivälin jälkeen.

Ylen meteorologi Toni Hellinen muistuttaa, että loppuviikon sään ennustamista hankaloittaa juuri tuon korkeapaineen liikkuminen.

– Sanoisin silti, että lämpötila todennäköisesti pysyy muutamia asteita pakkasen puolella. Pohjoisessa on varsinkin loppuviikosta selvästi kylmempää.