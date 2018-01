Uusi viranomainen suojaamaan Ruotsin vaaleja vaikuttamisyrityksiltä – Löfven: "Pysykää poissa!"

Ruotsiin perustetaan uusi viranomainen, jonka tehtävänä on suojella maata ulkovaltojen vaikutusyrityksiltä. Pääministeri Stefan Löfven kertoi uuden sotilaspsykologisen puolustuksen viranomaisen perustamisesta avajaispuheessaan Sälenin turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa konferenssissa.

– On olemassa ilmiselvä vaara, että ulkopuoliset yrittävät vaikuttaa päätöksentekoomme, pääministeri Stefan Löfven sanoi.

Hän on useaan otteeseen aiemminkin ilmaissut huolensa siitä, että Venäjä saattaa yrittää vaikuttaa Ruotsin valtiopäivävaaleihin. Hän varoitti siitä Sälenissä jo vuosi sitten ja toisti nyt varoituksensa.

– Tiedämme, että vaikutusoperaatioita on käynnissä. Monien raporttien mukaan niiden takana on Venäjä. Mutta emme voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että asialla on muitakin valtioita, Löfven sanoi.

Uuden viranomaisen tehtävänä on puuttua kysymyksiin, jotka liittyvät disinformaatioon, kyberhyökkäyksiin ja tietomurtoihin. Tarkoituksena on taata tiedon ja informaation vapaa kulku avoimessa yhteiskunnassa.

– Sille tai niille, jotka ajattelevat yrittävänsä vaikuttaa maamme vaalituloksiin: Pysykää poissa!

Ruotsin valtiopäivävaalit järjestetään syyskuussa.

Löfven ei sulkenut pois myöskään Ruotsiin kohdistuvan sotilaallisen hyökkäyksen mahdollisuutta. Hän piti sitä kuitenkin epätodennäköisenä.

Stefan Löfvenin avajaispuheesta kirjoittavat muun muassa Sveriges Television (siirryt toiseen palveluun), Sveriges Radio (siirryt toiseen palveluun) ja Aftonbladet (siirryt toiseen palveluun).