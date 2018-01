Tunisian levottomuudet jatkuvat – poliisi käytti kyynelkaasua

Tunisiassa mielenosoitukset ovat jatkuneet sunnuntaina hallituksen uudistuslupauksista huolimatta. Pääkaupungin Tunisin kaduilla on marssinut satoja ihmisiä. Protestit sujuivat aluksi rauhallisesti, mutta poliisi käytti kyynelkaasua kiviä heitteleviä nuoria vastaan.

Uutistoimisto Reuters puhuu sadoista mielenosoittajista, uutistoimisto AP:n mukaan paikalla olisi ollut sunnuntaina yli 2 000 tunisialaista.

Fethi Belaid / AFP

Tunisiassa on ollut mielenilmauksia lähes viikon ajan, ajoittain ne ovat olleet väkivaltaisia. Protestit puhkesivat viime maanantaina useissa kaupungeissa. Mielenilmausten taustalla on tammikuussa kohonneet hinnat ja uudet veronkorotukset.

Lähes 800 ihmistä on pidätetty väkivallasta ja vandalismista syytettyinä. Hallitus lupasi myöhään lauantai-iltana ylimääräsitä tukea köyhille perheille ja muille tukea tarvitseville päiviä jatkuneiden mielenosoitusten jälkeen.

Maassa vietettiin sunnuntaina entisen presidentin Zine El Abidine Ben Alin syrjäyttämisen seitsemättä vuosipäivää. Tunisiassa on ollut jo yhdeksän hallitusta Ben Alin jälkeen, mutta kukaan ei ole pystynyt ratkaisemaan maan taloudellisia ongelmia.

Mielenosoittajat kokoontuivat Tunisian pääkaupungissa Tunisissa perjantaina. Mohamed Messara / EPA

Matkailu on ollut tärkeä tulonlähde maalle. Matkailutulot romahtivat vuoden 2015 tapahtuneiden iskujen jälkeen, eikä tilanne ole vielä korjaantunut aiemmalle tasolleen.

Maan kokonaistyöttömyysaste on yli 15 prosenttia, joillakin alueilla jopa yli neljännes työikäisestä väestöstä on työttömänä. Tunisiassa on myös korkea inflaatio.

Lähteet: Reuters, AP