Ranska odottaa Britannialta enemmän toimia turvapaikanhakijoiden suhteen

Ranska odottaa, että Britannia ottaa enemmän vastaan turvapaikanhakijoita ja osallistuu rajaturvallisuuden maksamiseen Calas’in alueella, kertoo uutistoimisto Reuters.

Ranskan hallituksen virkamiehen mukaan asia on esillä torstaina, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron keskustelee Britannian pääministerin Theresa Mayn kanssa maiden välisessä tapaamisessa Etelä-Englannissa. Macron matkustaa Britanniaan kaksipäiväiselle vierailulle tällä viikolla.

Britannia ja Ranska tekivät vuonna 2003 kahdenvälisen sopimuksen, joka tunnetaan nimellä Le Touquet -sopimus. Jos Ranska ei saa läpi asettamiaan tavoitteita, Britannian uhkana on, että Ranska voisi purkaa Le Touquet -sopimuksen. Käytännössä purkaminen ei kuitenkaan ole kummankaan osapuolen etujen mukaista.

Pohjois-Ranskan satamakaupunki Calais on maahanmuuttajien viimeinen pysähdyspaikka heidän pyrkiessään Kanaalin yli Britanniaan. Englannin kanaali on kapeimmillaan Calais’nsalmen kohdalla, jossa se on vain 34 kilometriä leveä. Ihmisten tavoitteena on livahtaa Britanniaan menevään lauttaan tai alittaa Englannnin kanaali tunnelia pitkin.

Ranska on käyttänyt tiukempia otteita Calas’in alueella Eurooppaan suuntautuneen voimakkaan muuttoliikkeen jälkeen. Ranska on kiristänyt valvontaa Kanaalin rannikolla ja siirtolaisten Calais'hin rakentama hökkelikylä yritettiin purkaa. Leireillä olleita ihmisiä vietiin Ranskan vastaanottokeskuksiin. Calais’in hökkelikylässä asui enimmillään 7 000–10 000 Britanniaan pyrkijää.

Lähteet: Reuters