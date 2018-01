Työttömälle Satulle ei herunut apuja esittelyvideon tekoon TE-toimistosta – "Ei kaikilla ole älypuhelimia ja välineitä"

Työpaikan hakeminen on nykyään toista kuin aikoinaan. Isossa roolissa on tekniikka – ja tähän on törmännyt myös pitkään työttömänä ollut vaasalainen Satu.