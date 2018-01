Rovaniemellä aiotaan maanantaina perustaa paikallisosasto kansalaispuolueelle. Presidenttiehdokas Paavo Väyrysen perustama puolue merkittiin rekisteriin viime kuussa.

Joulukuussa on perustettu myös kansalaispuolueen ensimmäinen paikallisosasto Ouluun. Tässä kuussa on perustettu osastot Jyväskylään, Nurmoon, Helsinkiin ja Uudellemaalle. Rovaniemen osasto on siis kuudes Suomessa.

Puolue pyrkii eduskuntaan seuraavissa vaaleissa.