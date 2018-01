Suomalaiskeksintö menossa ensin maailmalle, keväällä meilläkin: Pikatesti kertoo 10 minuutissa, jos vedessä on sinilevää

Salossa kehitetty pikatesti on menossa käyttöön ensimmäisenä Australian karjankasvattajille.

Puolikkaan luottokortin kokoinen sinilevää nuuskiva pikatesti on ollut tulollaan jo muutaman vuoden. Asiasta kirjoittaa Ylen ruotsinkielinen Svenska Yle. (siirryt toiseen palveluun) Testin voi tehdä maastossa, koska itse paketti ei ole kummoisenkaan kokoinen kantaa ja aikaa se vie vain kymmenen minuuttia.

Ensin karjan kasvattajille

VTT:n tutkimuskeskus kehitti sinilevätestin yhdessä Turun yliopiston kanssa. Sen jälkeen kuvioihin tuli mukaan salolainen yritys Salofa, joka jatkoi kehitystyötä. Toiveissa oli, että testi olisi saatu markkinoille jo viime vuonna, mutta tuotekehityksessä meni oma aikansa.

Ensi viikolla tuote tuote otetaan käyttöön Australiassa, missä tarve sille on suuri. Uuden Etelä-Walesin osavaltiion hallinnon mukaan sinilevä on yleistä Australian vesistöissä, ja ulkona laiduntavan karjan riski saada sinilevämyrkytys on suuri. (siirryt toiseen palveluun)

Sinilevä voi tuottaa hermomyrkkyä, joka vaikuttaa hermojärjestelmään. Lisäksi se vaikuttaa sisäelimistä maksaan. Sinileväkukinnon myrkyllisyydestä ja määrästä riippuen vain pari kulaustakin voi olla kohtalokasta karjalle. Myrkkyä nauttineet eläimet alkavat oireilla hyvin nopeasti. Aluksi ne saattavat vaikuttaa masentuneilta ja heikoilta, täristä, hoiperrella, lopulta kouristella ja kuolla vuorokauden kuluessa siitä, kun ovat juoneet myrkyllistä sinilevävettä. Ne jotka eivät kuole, kärsivät vakavista maksavaurioista, kerrotaan puolestaan Victorian osavaltion aluehallinnon sivuilla. (siirryt toiseen palveluun)

Tästä syystä karjankasvattajat Australiassa ovat pyytäneet testiä. Heille on tärkeää tietää, jos vedessä on sinilevän kukintojen synnyttämää myrkkyä.

Pikatesti tulee myös Suomen markkinoille keväällä. Kehittäjäyhtiö Salofa toivoo, että se olisi saatavilla ihan tavallisista ruokakaupoista.

Thommy Hellberg esittelee sinilevän pikatestiä Salofan tiloissa Salossa. Peter Petrelius / Yle

Näin se toimii

Salofan hallituksen puheenjohtaja Thommy Hellberg näyttää kuinka testi toimii. Hän ottaa esille yhden pienen muovipullon, joka sisältää poltettua kalkkia. Purkin hän panee vedellä täytettyyn keittimeen ja antaa veden virrata testiputkeen. Vesi alkaa kiehua, kun se joutuu kosketuksiin poltetun kalkin kanssa.

– Odotus kestää kymmenen minuuttia. Testin pitää olla kahdeksan-yhdeksän minuttia yli 70-asteisessa vedessä. Sitten se jakaa ne solut, joissa myrkkyä on, Hellberg kertoo.

Hän ottaa vettä pipetin ja tipauttaa kolme pisaraa testikorttiin. Itse asiassa testi itsessään muistuttaa raskaustestiä. Jonkin ajan kuluttua korttiin ilmestyy rivi, joka kertoo, onko tulos positiivinen. Tällä kertaa se ei ole, koska testissä käytettiin normaalia vesijohtovettä.

– Testiviivan voimakkuus kertoo, kuinka paljon myrkkyä vesi sisältää, Hellberg selventää.