Turun toriparkin rahoittajat pysyvät yhä piilossa – "Kaupunkilaisilla on oikeus tietää hankkeesta aivan kaikki"

Mistä on kyse? Turun kauppatorin alle rakennettavan maanalaisen pysäköintiluolan eli toriparkin rakentamisen valmistelevat työt alkavat maaliskuussa

Ensin häviävät taksiasema ja parkkipaikat, huhtikuussa alkavat arkeologiset kaivaukset ja toukokuussa torimyynti siirtyy ortodoksisen kirkon edustalle

Syksyllä Turun Toriparkki Oy:n koko osakekanta myytiin T-Park Oy:lle, jonka hallituksen puheenjohtaja on kaarinalainen Jari Pölönen

Hän ei suostu vieläkään paljastamaan, kuka toriparkin rahoittaa

Turku

Turkulaiset liikemiehet perustivat vuosituhannen alussa Turun Toriparkki Oy:n (siirryt toiseen palveluun)vauhdittamaan Turun kauppatorin alle rakennettavaa maanalaista pysäköintiluolaa eli toriparkkia.

Syksyllä 2017 yhtiön koko osakekanta myytiin tuntemattomasta summasta kaarinalaisen liikemiehen Jari Pölösen T-Park Oy:lle.

Pölösen tehtäväksi tuli etsiä rahoittajat parkkiluolalle. Ketkä hankkeen lopulta rahoittavat tai onko rahoitus vielä löytämättä, sitä mies ei suostu toistaiseksi kertomaan.

– En kommentoi tätä asiaa millään tavalla, mies vastaa, kun asiaa yrittää häneltä tivata.

Avoimuutta vaaditaan

Turun kauppatorilla ja sen ympäristössä alkavat toriparkin rakentamista valmistelevat työt jo parin kuukauden kuluttua. Turun kaupungin rakennuttamispäällikkö Janne Laine sanoo, että suunnitelmat ovat jo pitkällä.

– Yliopistonkadulta häviävät taksiasema ja parkkipaikat maaliskuun lopulla, ja katu suljetaan liikenteeltä. Huhtikuussa alkavat arkeologiset kaivaukset kauppatorilla. Torikauppa kauppatorilla loppuu toukokuussa ja siirtyy ortodoksikirkon edustalle, Laine kertoo.

Osa Turun päättäjistä on käärmeissään siitä, että kauppatorilla aloitetaan muutostyöt toriparkkia varten jo kahden kuukauden kuluttua, mutta T-Park Oy:n omistaja Jari Pölönen ei suostu kertomaan kuka tai ketkä rahoittavat parkkiluolan rakentamisen.

On hyvin erikoista, että rakennuslupa on hyväksytty, mutta meillä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, kuka rahoittaja on. Niina Ratilainen

Avoimuutta toriparkkihankkeessa (siirryt toiseen palveluun)ovat vaatineet ainakin vihreät, perussuomalaiset ja vasemmistoliitto. Turun toiseksi suurimman puolueen vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Niina Ratilainen sanoo, että salailu toriparkin ympärillä pitäisi lopettaa ja rahoittajien astua esiin.

– On hyvin erikoista, että rakennuslupa on hyväksytty, mutta edelleenkään meillä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, kuka toriparkkihankkeen rahoittaja on, Ratilainen sanoo.

Hänen mielestään yleinen etu vaatii tietoa toriparkin takana olevista tahoista.

– Tämä ei ole mikään yksittäinen tontti, johon rakennetaan taloa, vaan tämä on koko kaupungin keskeisin paikka. Kaupunkilaisilla ja kuntapoliitikoilla on oikeus tietää hankkeesta aivan kaikki. En ymmärrä, minkä takia ei voida avoimesti käydä keskustelua rahoituksesta, Ratilainen sanoo.

"Ei salata mitään"

Jari Pölösen mielestä politiikot ovat sekoittaneet yksityiset ja julkiset hankkeet. Koska toriparkkia tehdään yksityisellä rahalla, päättäjillä ei ole hänen mukaansa oikeutta tietää kaikkea etukäteen.

– Silloin, kun on julkisesta hankkeesta kysymys, valtuutetut varmasti tietävät kaikesta. Nyt, kun kyseessä on yksityinen hanke, ei meillä ole mitään tiedotusvelvollisuutta, Pölönen sanoo.

Rahoitus julkistetaan siinä vaiheessa, kun kaikki muut yksityiskohdat ovat kunnossa. Jari Pölönen

– Ei tätä mitenkään salassa tehdä, mutta tietyt asiat kerrotaan tietyssä vaiheessa. Rahoitus julkistetaan siinä vaiheessa, kun kaikki muut yksityiskohdat ovat kunnossa.

Pölönen arvelee voivansa kertoa toriparkin rahoittajat lähiviikkojen aikana. Turun toiselle suurelle vallankäyttäjälle eli kokoomukselle tämä riittää vallan hyvin. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Olli Manni sanoo, että häntä ei tässä vaiheessa edes kiinnosta, kuka toriparkkihankkeen takana on.

– Jos rahoitus on kunnossa, se riittää, että kaupungin ei tarvitse osallistua toriparkin rakennuskustannuksiin, Manni sanoo.

Rahoitus julkistetaan pian

Olli Mannin mukaan toriparkin rakentamisessa on edetty kaikkien suunnitelmien ja sopimusten mukaan. Manni arvelee, että rahoittajat tulevat julkisuuteen heti kun toriparkista tehdyt valitukset on saatu pois päiväjärjestyksestä.

– Pölönen on luvannut, että asiat tulevat kaupunginhallituksen tietoon heti kun päästään työtilanteeseen. Minun käsitykseni mukaan asiat ovat menneet juuri niin kuin on sovittu, Manni sanoo.

Ennen kuin toriparkin varsinainen rakentaminen alkaa, toriparkin rakennuttajien pitää esittää Turulle vakuusselvitys siitä, että rahat hankkeen toteuttamiseen riittävät. Jari Pölönen sanoo, että tämä tulee tapahtumaan muutaman viikon sisällä.

– Esitämme vakuussopimuksen ensin kaupunginhallitukselle ja sitten tulemme julkisuuteen, Pölönen sanoo.

Tuleeko vielä uusi keskustelukierros?

Vihreiden Niina Ratilainen on seurannut toriparkin käänteitä lähes koko elämänsä ajan. Hän sanoo, että asian ympärillä vallinnut hämäryys on ollut kaikki vuodet silmiinpistävää. Ratilainen ei usko, että kaikki on nytkään niin selvää kuin hankkeen puuhamiehet antavat ymmärtää.

– Itse pelkään, että tulee vielä sellainen keskustelukierros, jossa haetaan kaupungilta jotain rahoitusta. Sitä emme voi kyllä hyväksyä, Ratilainen sanoo.

Kokoomuksen Olli Manni tyrmää ajatuksen tyystin.

– Ei pidä paikkaansa. Kaupungin kukkarolle ei tulla. Rakentajalta on oltava selvät vakuudet ennen kuin toriparkki lähtee liikkeelle, Manni sanoo.

Samuli Holopainen / Yle

Yksi asia, joka Turun toriparkissa on pysynyt hämärän peitossa vuosien ajan, on hankkeen hintalappu. On puhuttu miljoonahankkeesta, mutta kovin tarkkoja lukuja ei ole esitetty.

Toriparkin alkuperäinen puuhamies, turkulainen liikemies Heikki Vaiste arvioi muutama vuosi sitten, että kustannukset voisivat olla 50 miljoonan euron tietämissä.

Julkisuudessa onkin ihmetelty sitä, miten 2500 euron osakepääomalla toimiva Jari Pölösen T-Park pystyy moisen jättihankkeen toteuttamaan. Pölönen haluaa korjata väärinkäsityksen.

– En ole koskaan väittänyt, että T-Park rahoittaisi toriparkin rakentamisen. Minun tehtäväni on hankkia rahoitus ja yhteistyökumppanit, joiden kanssa hanke hoidetaan eteenpäin, Pölönen sanoo.