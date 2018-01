Miksi kadut ovat pottupeltoa ja autot ajavat urissa? Koneet eivät ole riittäneet runsaslumiseen talveen Kajaanissa

Mistä on kyse? Joulukuun runsaat lumisateet ja leuto sää saivat Kajaanin kadut muhkuraisiksi, vaikka kaupungin koko kalusto oli puhdistamassa katuja lumesta.

Kaupunkilaisilta ja tien käyttäjiltä on tullut runsaasti valituksia kuoppaisista kaduista.

Runsaan lumentulon aikana apuvoimia pyritään saamaan oppilaitosyhteistyöllä KAO:n logistiikkapoulen kanssa.

Katujen auraukset on priorisoitu tarkasti.

Tulevien päivien sääennusteet lupaavat taas lumisadetta. Vaikka eteläinen Suomi on ollut melkein lumeton, niin alkutalvi on ollut Kainuussa toisenlainen.

Tällä hetkellä lunta on Kainuussa lähes koko maakunnassa Ilmatieteen laitoksen tilaston mukaan (siirryt toiseen palveluun) keskimäärin 50–75 senttiä. Runsas lumentulo on aiheuttanut sähkökatkosten lisäksi myös harmia muun muassa katujen kunnossapitoon.

Valituksia on tullut runsaasti perunapeltoa muistuttavista tie- ja katuosuuksista niin ely-keskukselle maanteiden auraamisesta kuin Kajaanin kaupungille taajaman teiden auraamisesta.

– Lunta on jokaiselle yllin kyllin, ja samoin kuoppaisia katuja piisaa, myöntää Kajaanin katupäällikkö Pekka Kolehmainen.

Syyt: leuto sää ja liikenne

Vaikka katujen auraaminen aloitetaan aamulla aikaisin avaamalla keskustan pääväylät, niin silti kadut ovat muhkuraisia. Syynä tähän ovat leuto sää ja liikenne.

– Kun on lämmin keli, niin autosta tippuu lunta ajoradalle ja uutta möykkyä alkaa kertyä sen vanhan möykyn viereen. Aurauksen jälkeen menee tunti tai pari, niin ne ovat saman näköisiä kuin ennen aurausta, sanoo Kolehmainen.

Kainuussa satanut lumi on ollut märkää, ja katujen hoidosta vastaaville sitä on tullut usein epämiellyttävään aikaan eli viikonloppuisin ja öisin. Varsinkin viikonloppuisin toimitaan puolikkaalla miehityksellä eli seitsemän miestä lähteetöihin, kun lumisade sitä vaatii.

Maantien auraamista. Arvo Vuorela / Yle

Kaupunkialueella katujen aurauksen järjestys on mietitty tarkkaan. Runsaan lumisateen jälkeen voi aikaa kulua pitkään ennen kuin oma kotikatu on aurattu. Ensin aurataan pääväylät, linja-autoreitit ja kevyen liikenteen väylät. Samalla tavalla toimitaan myös viikonloppuisin.

– Asuntokadut ja puistopolut aurataan sitten, kun kaikki muut on tehty, toteaa Kolehmainen.

Kunnalliset katuverkot ovat kuntien hoidettavana, mutta maanteiden auraamisesta huolehtivat Liikennevirasto ja ely-keskukset (siirryt toiseen palveluun). Liikenneviraston sivuilta löytyy kartta, mistä näkee (siirryt toiseen palveluun), onko maantie aurattu vai ei.

Osa kaupungeista tarjoaa vastaavanlaisen karttapalvelun, esimerkiksi helsinkiläiset (siirryt toiseen palveluun) ja tamperelaiset (siirryt toiseen palveluun) voivat tarkistaa netistä kotikatunsa kunnon.

Lisää resursseja oppilaitosyhteistyöllä

Normaalisti Kajaanin kaupungin kone- ja autokanta riittää katujen talvikunnossapitoon, mutta kun lunta tulee reilusti, koneita tarvittaisiin lisää.

Konekanta mitoitetaan normitalven mukaan, sillä taloudellisesti ei ole kannattavaa varata kalustoa pahimman tilanteen mukaan. Yleensä kun tarvetta lisäresurssiin on, niin myös urakoitsijoiden koneet ovat tiiviisti töissä eli avun saaminen ei onnistu. Ongelmaan on haettu apua oppilaitosyhteistyöllä.

– Teemme tiivistä yhteistyötä Kainuun ammattiopiston KAO:n logistiikkapuolen kanssa. Pyrimme tarjoamaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja samalla hyödynnetään heidän konekantaansa, sanoo Kajaanin kaupungininsinööri Matti Nousiainen.

Mutta kuluvan talven tuiskuihin oppilaitosyhteistyötä ei ole pystytty hyödyntämään. Oppilaat ovat vasta koulunsa aloittaneita ja kokemusta katualueiden kunnossapitoon ei ole vielä tarpeeksi. Lisäksi oppilaiden käyttämisessä on aina omat riskitekijät.

Nyt etsitäänkin sellaisia kohteita, joita voidaan tarjota opiskelijoille tehtäväksi. Ja samalla tarjota heille kullanarvoisia työssäoppimispaikkoja.

– Pyrimme etsimään muun muassa suojattuja alueita, kuten parkkipaikkoja, jotka voidaan sulkea yleiseltä liikenteeltä työskentelyn ajaksi. Otamme aina huomioon oppilaiden kokemuksen ja sen, että työt tehdään turvallisesti. Riskejä ei oteta, kertoo Nousiainen.

Aurausviitat ja polanteet ärsyttävät

Vaikka talvi on ollut runsasluminen, niin tähän mennessä tilastojen mukaan aurauslähtöjä on tehty saman verran kuin muinakin vuosina. Kajaanissa talvessa lähtöjen määrä vaihtelee 30–37 välillä, keskimäärin aurauskalusto lähtee liikkeelle 33 kertaa.

– Sitähän ei tiedä vaikka tänä vuonna tulisi uusi ennätys. Katsotaan mitä lopputalvi tuo tullessaan, tuumaa Kajaanin kaupungininsinööri Matti Nousiainen.

Kajaanilaisista osa on ollut näreissään katujen kunnosta. Kansalaisten keskuudessa on herännyt epäilys säästötoimien vaikutuksista katujen auraamiseen, mutta tämä ei pidä paikkansa.

– Rahaa on käytössä saman verran kuin edellisinä vuosina, myös kalustoa on käytössä yhtä paljon, kertoo katupäällikkö Pekka Kolehmainen.

Kainuussa lunta riittää. Niko Mannonen / Yle

Lisäksi kaupunkilaisia on ihmetyttänyt muutama muukin asia: miksi aurausta ei tehdä aurausviittaan saakka ja minkä vuoksi kadulle tulleita polanteita ei poisteta heti?

Kolehmainen toivoo, että aurauksissa mentäisiin aina viittaa myöden. Mutta jossakin vaiheessa viitasta saatetaan irtaantua sen vuoksi, että lumi alkaa työntää kalustoa pois päin tai aurauskaluston eteen tullut este, kuten pysäköity auto.

Polanteiden poistamisessa ja auraamisessa on kysymys resursseista.

– Kun tulee taukoa, niin ryhdytään polanteiden poistoon. Pääväylillä sitä tehdään lähes päivittäin, mutta asuntokaduilla se menee yleensä kevään puolelle. Jos kelit rauhoittuvat ja saadaan kalustoa liikkeelle, niin toivottavasti päästäisiin myös asuntokatuja ajamaan, pohtii Pekka Kolehmainen.

Toivottavasti vielä ensi viikkokin olisi poutakeliä Pekka Kolehmainen

Vaikka katujen kunnossa pidosta on tullut paljon valituksia, on kaupunkilaisilta löytynyt myös ymmärrystä.

– Kun selitämme, miksi emme ehdi heti auraamaan, niin kyllä ihmiset ovat sen myös ymmärtäneet, sanoo Kolehmainen.

Viime päivinä Kajaanissa lunta on tullut vähän ja samalla myös lämpötila on pysytellyt pakkasen puolella. Tämä on mahdollistanut kaduille kertyneiden lumikasojen poistamisen. Mutta vielä on runsaasti kasoja pyöräteillä sekä näkemisen estäviä kasoja risteysalueilla.

– Toivottavasti vielä ensi viikkokin olisi poutakeliä, huokaa Kolehmainen.