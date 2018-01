Suomen 50 parasta ravintolaa valittu – Helsinkiläinen Grön ykkösenä, mutta 24 ravintolaa listalla maakunnista

Keittiöpäällikkö Toni Kostianin (kuvassa keskellä) luotsaama Grön on maan paras ravintola tällä hetkellä.

Kuuden vuoden tauon jälkeen ovat alan ammattilaiset valinneet Suomen 50 parasta ravintolaa. Listan ja äänestyksen ovat toteuttaneet hotelli- ja ravintola-alojen media Viisi Tähteä yhdessä Food Camp Finlandin kanssa.

Voittajaksi äänestettiin helsinkiläinen ravintola Grön, jonka on luonnehdittu olevan brutaalin bistron käsitteen ytimessä. Huippuruokaa kierrätysaterimilla ja salin kalusteilla.

Äänestäjät antoivat Grönistä (siirryt toiseen palveluun) seuraavia mainintoja.

"Makumaailmassa samaan aikaan jotakin hyvin tuttua ja silti yllättävää. Todellinen suomalaisten raaka-aineiden, makujen, valmistustapojen ja sesonkien noudattaja.”

”Teki kasvisruoasta ravintolan vetonaulan olematta kasvisravintola."

Suomen ravintola-ala on päätoimittaja Eeropekka Rislakin mukaan muotoutunut viime vuosina enemmän bistrotyyppiseksi, koska taloudellinen taantuma on koetellut huipputason ruokaravintoloita.

– Aikaisempina vuosina fine dining on määrittänyt automaattisesti sijoituksen listan arvostetuimpien ravintoloiden joukkoon. Mutta nyt esimerkiksi kärkiviisikossa on kolme ravintolaa, joita määrittävät muut ominaisuudet kuin perinteinen Michelin-taso. Silti ruoan parhaasta mahdollisesta mausta ei tingitä, mutta ruoka ja ravintolan ilmapiiri ovat rentoja, Viisi Tähteä -verkkomedian päätoimittaja Eeropekka Rislakki perustelee.

50 Parasta Ravintolaa Suomessa -listan ravintoloista 24 on Helsingin ulkopuolelta. Erityisesti Turku ja Porvoo ovat vahvasti edustettuina.

50 parasta ravintolaa -lista

1. Ravintola Grön, Helsinki, Paras ruoka -kategorian voittaja

2. Ravintola Olo, Helsinki

3. Basbas, Helsinki, Paras palvelu ja Paras tunnelma -kategorioiden voittaja

4. Finnjävel, Helsinki

5. Vinkkeli, Helsinki

6. Kaskis, Turku

7. Ask, Helsinki

8. Demo, Helsinki

9. Savoy, Helsinki

10. Ora, Helsinki

11. Palace, Helsinki

12. Chapter, Helsinki, Paras tulokas -kategorian voittaja

13. Lyon, Helsinki

14. Ravintola C, Tampere

15. Mami, Turku

16. Juuri, Helsinki, Paras työnantaja -kategorian voittaja

17. Ravinteli Bertha, Tampere

18. Emo, Helsinki

19. Ravintola Huber, Tampere

20. Shelter, Helsinki

21. Bistro O Mat, Kirkkonummi

22. Mikko Utter, Lohja

23. Bistro Sinne, Porvoo

24. Nokka, Helsinki

25. Sicapelle Wining & Dining, Porvoo

26. Fabrik, Helsinki

27. Tintå, Turku

28. Muru, Helsinki, Paras viinilista -kategorian voittaja

29. Ostroferia, Oulu

30. Kuurna, Helsinki

31. Meat District, Porvoo

32. Aito, Helsinki

33. Kakolanruusu, Turku

34. Spis, Helsinki

35. Sky Ounasvaara, Rovaniemi

36. Wino, Helsinki

37. Ludu, Turku

38. Linnankrouvi, Mustio

39. Tertin Kartano, Mikkeli

40. Kuori, Turku

41. Basbas & Staff Winebar, Helsinki

42. Werner, Helsinki

43. Roux, Lahti

44. 4 Vuodenaikaa, Tampere

45. Storage, Turku

46. Ravintola Hugo, Oulu

47. Gastro Cafe Kallio, Helsinki

48. Gastropub Tuulensuu, Tampere, Paras olutlista -kategorian voittaja

49. Yes, Yes, Yes, Helsinki

50. Local Bistro, Joensuu