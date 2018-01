Suuri osa Helsingin kadunnimistä on ryövätty muualta Suomesta – erään sotasankarin teot synnyttivät kaupunkiin kokonaisen minimaakunnan

Mistä on kyse? Helsingin kadunnimissä on hyödynnetty runsaasti muualta Suomesta tuttuja paikkoja

Esimerkiksi Puotilan ja Vartioharjun alueella on yli 30 kadun keskittymä, jonka nimet on haettu Kymenlaaksosta

Ruskeasuolla puolestaan on paljon Varsinais-Suomesta tuttuja paikkoja

Helsingin kaupungilta kerrotaan, että kadunnimien suunnittelu lähtee aina alueen ominaispiirteistä ja historiasta

Kotkalainen tai kouvolalainen voi tuntea olonsa hyvinkin kotoisaksi Helsingin Vartioharjussa, Puotilan kupeessa. Sieltä nimittäin löytyy yli 30 kadunnimeä, joihin on haettu mallia Kymenlaaksosta.

– Se on harvinaisen iso kokonaisuus. Asiakirjoihin ei ole jätetty perusteluita, miksi tällaiseen ratkaisuun on päädytty, kertoo nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen Helsingin kaupungilta.

Kadunnimissä seikkailevat esimerkiksi Kouvolassa sijaitseva Liikkala, Kotkan edustan saari Kuutsalo ja Kotkan Karhula-niminen kaupunginosa. Ruotsinsalmentie puolestaan viittaa Kotkan edustalla vuonna 1790 käytyyn Ruotsinsalmen meritaisteluun. Lehtonen arvioi, että koko alueen Kymenlaaksoon viittaava nimistö on peräisin juuri meritaistelun ajoilta.

– Ruotsinsalmentiellä on kytkös alueella sijaitsevaan vanhaan Puotilan kartanoon, sillä Ruotsinsalmen meritaistelussa kunnostautunut vara-amiraali Carl Olof Cronstedt on syntynyt kartanossa. Ja kun alueella on tarvittu paljon muitakin kadunnimiä, niin on lähdetty ammentamaan muutakin nimistöä Ruotsinsalmen ympäristöstä.

Kymenlaaksoon liittyvien nimien lisäksi samalla alueella on kahdeksan katua, joiden nimissä on hyödynnetty Etelä-Karjalasta tuttuja paikkoja. Eteläkarjalaisia paikannimiä löytyy myös Kontulasta.

Ruskeasuolle rakentuu pieni Varsinais-Suomi

Puotilan seutu ei ole poikkeus, sillä monissa muissakin Helsingin kaupunginosissa on hyödynnetty muualta Suomesta tuttuja paikkoja. Lehtonen kertoo, että esimerkiksi Ruskeasuolla on jonkin verran Varsinais-Suomesta tuttuja paikannimiä.

– On Ruskoa, Maskua ja sinne on myös tulossa uutta nimistöä samasta aihepiiristä. Haluamme kytkeä uuden nimistön teemallisesti vanhaan rakenteeseen.

Munkkivuoresta löytyy monia Lounais-Suomesta tuttuja paikkoja kuten Ulvilantie, Porintie, Raumantie, Naantalintie ja Uudenkaupungintie. Mellunmäessä puolestaan on tuntureita ja Lapin maisemia.

– Siellä perusteena on alueen kumpuileva maasto, johon tunturiin viittaavat nimet ovat sopineet hyvin.

Lisäksi Helsingissä on paljon yksittäisiä katuja, joissa on hyödynnetty muualta Suomesta tuttuja kuntia ja kaupunkeja. Munkkivuoresta löytyy Naantalintie, ja esimerkiksi Vallilan ja Alppilan suunnalla on runsaasti muihin maakuntiin viittaavia kadunnimiä.

– Ne ovat aika sekalaisessa järjestyksessä eikä niissä ole oikein logiikkaa. Esimerkiksi Sipoo ja Savo ovat vierekkäin. Niiden lisäksi löytyy Porvoonkatu, Karjalankatu, Loviisankatu ja Viipurinkatu.

Satamaslangia

Katujen virallisia nimiä on suunniteltu Helsingissä lähes 200 vuotta. Lehtosen mukaan tällä hetkellä kaupungissa on noin 3 500 kadunnimeä. Kun uutta aluetta aletaan kaavoittaa ja rakentaa, katujen nimille valitaan jokin tietty aihepiiri.

– Suunnittelu lähtee aina alueen ominaispiirteistä ja historiasta. Etsimme vanhoja karttoja ja selvitämme, mitä vanhaa nimistöä paikalla on ollut käytössä.

Uusia kadunnimiä suunnittelee Helsingissä noin kymmenen hengen nimistötoimikunta. Joskus he haastattelevat myös asukkaita.

– Kysymme, millaisia nimiä heillä on ollut epävirallisessa käytössä. Jos paikassa on tapahtunut jotakin merkittävää tai siellä on sijainnut vaikkapa joku tehdas, nimiä voi ammentaa niistäkin.

Esimerkiksi Sörnäisten sataman kupeessa olevaan entiseen konttisatamapaikkaan on tulossa satama- ja ahtausaiheista nimistöä. Niiden keksimisessä on hyödynnetty satamatyöläisten käyttämää sanastoa.

– Olemme haastatelleet Helsingin satamatyöntekijöitä ja saaneet sitä kautta hauskoja, satamaslangiinkin pohjautuvia nimiä. Alueelle on tulossa esimerkiksi Ahtaajankuja, mutta myös Kraanakuskinkuja tai Koukkupojankuja. Niissä on käytetty ammattinimikkeitä, joita he itse ovat käyttäneet.

Löydätkö tuttuja paikkoja?

Kokosimme alle Helsingin paikannimiä, joihin on haettu mallia muualta Suomesta. Lista ei ole täydellinen, ja nimien jaottelu eri kategorioihin on virkakäytössä olevan nimistörekisterin luokittelun mukainen.

Yle Uutisgrafiikka

Lähde: Helsingin kaupunki