Game Of Thrones teki lappilaisesta lumihotellista hitin sosiaalisessa mediassa – Videoilla ja kuvilla miljoonia katselijoita

Lainion Snow Village -lumihotellin alku on kuin satukirjasta ja jatko suoraan tv-sarjasta.

Mistä on kyse? Snow Village rakennettiin Game Of Thrones-teemalla yhteistyössä HBO Nordicin kanssa.

Tv-sarjaa katsotaan yli 170 maassa.

Hotellista tehdyt uutisvideot ovat tavoittaneet miljoonia katselijoita sosiaalisessa mediassa.

Kittilä

Kun saavumme Ylläksen tunturimaisemassa sijaitsevaan Lainion Snow Village-lumihotelliin, on paikalla jo muitakin tv-ryhmiä. Game Of Thrones-teemalla rakennettu lumihotelli on saanut vajaassa kuukaudessa huomattavan suosion sosiaalisessa mediassa ja nyt perässä tulevat tv-yhtiöt hieman raskaammalla kalustolla.

Ranskalainen TF1 on ensimmäinen tv-yhtiö, joka on jo kuvannut tämän vuotiset rakennustyöt ja valmiin lumikylän dokumentiksi, joka näkee ensi-iltansa keväällä 2018.. Tiettävästi useilla muillakin eurooppalaisilla tv-yhtiöillä on samansuuntaisia suunnitelmia mutta sopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu, lumihotellista kerrotaan.

Suosion taustalla on tänä talvena tehty yhteistyö HBO Nordicin kanssa, joka antoi luvan käyttää maailman suosituimmaksi sarjaksi kehutun ja 170 maassa näytetyn Game of Thrones-tv-sarjan hahmoja ja kohtauksia lumi- ja jääveistoksissa. Veistoksista otetut kuvat ovat levinneet sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin ympäri maailmaa.

Muun muassa Vanity Fair-sivuston jakamaa videota on katsottu lähes 6 miljoonaa kertaa ja sosiaaliseen mediaan erikoistuneen brittiläisen LADbiblen julkaisua (siirryt toiseen palveluun) 4,4 miljoonaa kertaa. Lopullinen tavoittavuus nähdään kuitenkin vasta hieman myöhemmin kun kymmenet tuhannet jaot tavoittavat katsojansa. Sosiaalisessa mediassa näkyvyys kertautuu ystäville tehtyjen jakojen kautta.

Lumihotellin sisätiloihin siirtyminen on yllättävä kokemus.

Asiakkaat tipahtivat taivaalta

Lumiset seinärakenteet pehmentävät hotellin äänimaailman kuin huopatossutehtaassa ja huuto kantaa tuskin kolmea metriä. Näihin sisäänmenokäytäviin 17. vuotta lumirakentamista harjoittaneet Kurtakon veljekset, Rami ja Tomi upottavat oman tavaramerkkinsä, sinistä valoa hohtavat jäälohkareet, jotka näyttävät jättimäisiltä jalokiviltä. Ne tuovat tilaan utuisen ja unenomaisen tunnelman.

Kasvojen galleria, Hall of Faces. Raimo Torikka 7 Yle

Kävelemme liukkauden estoksi päivittäin lumetettavaa käytävänpohjaa pitkin syvemmälle hotelliin ja Kurtakon veljeksistä puheliaampi Rami kertoilee alkuajoista, jolloin ensimmäinen, lähinnä lumimuureja käsittänyt 700 metrinen rakennelma nousi Ylläsjärven rantaan vuonna 2001.

Lumikylä oli jo silloin laaja ja näyttävä mutta asiakasmäärä jäi vaatimattomaksi.

Parikymppiset Rami ja Tomi olivat kotatulilla pohtimassa, millä keinoilla joulupukin perässä Lappiin matkustavat brittituristit saataisiin kiinnostumaan Ylläksen lumihotellista, kun ilmassa alkaa kuulua helikopterin säksätystä. Kohta veljeksiä jo haetaan puhumaan englantilaisten herrojen kanssa, jotka olivat juuri laskeutuneet pihalle. Kopterissa istuu brittiläisen matkatoimiston omistaja seurueineen matkalla Ylläkselle.

– Olivat sieltä ylhäältä katsoneet, että helekatti, ompa erikoisen näköinen rakennelma ja sanoivat lentäjälle, että mennäänpäs tuonne alas katsomaan, että mikä tuo oikein on, Rami Kurtakko kertoo.

Tapaaminen matkatoimiston omistajan kanssa ja seuraavaksi päiväksi sovittu presentaatio onnistuivat, koska jo seuraavana talvena 3000 brittituristia saapui Snow Village -lumihotelliin, jonka sijainti oli kesän aikana siirtynyt Ylläsjärven rannalta Levin ja Ylläksen välimaastoon, Kittilän puolelle kunnanrajaa, Lainiolle, isä Keijo Kurtakon omistamalle 400 hehtaarin maa-alueelle.

– Asiakkaat uuteen lumihotelliin tipahtivat siis käytännössä suoraan taivaalta, kehitysjohtajana toimiva Rami Kurtakko sanoo.

Kulku jatkuu syvemmälle hotelliin ja sama rauhallinen akustiikka säilyy myös ensimmäisessä isossa baaritilassa, jossa puheensorina ei nouse häiritseväksi vaikka jonkun ulkomaalaisen kuvausryhmän lisäksi turisteja on paikalla parikymmentä. Meidät vastaanottaa jättimäinen lohikäärmeen hohtava sininen silmä ja puoliympyrän muotoinen baaritiski.

Sauli Antikainen / Yle

Baarin keskellä kohoaa kohti kattoa tonnien painoinen jäinen lohikäärme, jonka yksityiskohdat ovat loppuun saakka hiotut. Tämän veistoksen jäiset hampaat ovat yksitellen kiinnitetty olennon kitaan ja silmät on valkaistu maidolla.

Raimo Torikka / Yle

Matkailua kolmessa polvessa

Toiseen aulaholviin käydään Game of Thronesin vaakunoilla varustettujen jäisten ruokapöytäryhmien läpi, josta johtavat sinisellä taustavalolla valaistut jäiset portaat Game of Thrones keskeisimmän näkymän eteen: kuninkaan valtaistuinsaliin. Tilan holvimainen rakenne ja jääveistokset tekevät tepposet akustiikalle ja tuovat pelkän kuiskauksen holvin toiselta puolen kuin suoraan korvaan tai pään sisään.

Rautavaltaistuin, Iron throne. Raimo Torikka / Yle

Valtaistuinsalin takaa avautuu käytävä kohti lumihotellin kappelia, jossa pidetään useita hääjuhlia joka vuosi. Nytkin vastaan astelee hääseurue valkoisiin puetun morsiamen ja mustapukuisen sulhasen perässä. Onnittelemme hääparia englanniksi mutta emme huomaa kysyä kansallisuutta.

Rami Kurtakko kertoilee tarinoita häistä ja erityisesti kosimisista, jotka on usein suunniteltu viimeistä yksityiskohtaa myöten. Kaikesta kuulee, että Lapin matkailussa on opeteltu palvelemaan myös maksukykyisiä luksusmatkailijoita ja toteuttamaan heidän villeimmätkin toiveensa.

Kurtakon perheen matkailutoiminnan voidaan sanoa saaneen alkunsa jo Ramin ja Tomin isovanhempien Ylläsjärven pirtistä, jossa matkailijat viettivät aikaa jopa viikkoja keväthangista ja -rinteistä nauttien. Tästä saatu esimerkki teki isä-Keijosta Ylläsjärven ensimmäisiä matkailuyrittäjiä ja hänen visionsa oli myös rakentaa Lainiolle matkailualue.

Keijo-isän odottamaton kuolema vuonna 2005 siirsi kuitenkin yrityksen äidin ja poikien vastuulle täysin yllättäen ja sukupolvenvaihdos tapahtui pakon sanelemana. Alun järkytyksen jälkeen perhe päätti ottaa yritykseen mukaan ulkopuolisia ammattilaisia ja lopulta viitisen vuotta sitten koko osakekanta siirtyi kokonaisuudessaan Lapin suurimman hotelliketjun, Lapland Hotelsin omistukseen.

Veljekset vapautuivat perheyrityksen omistajuudesta ja siirtyivät ensimmäiseksi kahdeksi talveksi Montrealiin rakentamaan Snow Village Canadan. Nuorista suomalaisista lumirakentajista tuli hetkessä median ja yleisön lemmikkejä Kanadassa. Kausi Milanon ja Lyonin korkeudella sijaitsevassa Montrealissa jäi kuitenkin muutamaa viikkoa liian lyhyeksi ja maailman valloitus Kanadasta käsin jäi kahteen talveen.

Winter is here

Matka yhä syvemmälle lumihotellin syövereihin jatkuu kohti huoneita, joita on kaikkiaan 24. Huoneet on rakennettu yleisten tilojen ympärille niin, että niistä haarautuvat käytävät johtavat pienempiin aulatiloihin, joista taas on pääsy neljään tai viiteen hotellihuoneeseen. Huoneet ovat erittäin hiljaiset.

Suiteja on kymmennen. Ne on sisustettu, tai oikeammin veistetty lumeen mitä upeimmilla kuvioilla ja hahmoilla ja valaistu veistoksen yksityiskohtia korostaen. Yksi sviitti on tämän vuoden kysytyin.

Game of Thronesin pelottava Valkoinen vaeltaja-hahmo on koko huoneen päädyn kokoinen ja kaartuu lapikuultavasta jäästä veistetyn parisängyn päälle. Silmät hohtavat sinistä valoa. Hahmo on hurja. Tässä huoneessa nähdyt unet voivat olla ehkä hieman tavallisesta poikkeavat.

Valkoinen vaeltaja vartioi nukkujaa Lainion lumihotellissa. Sauli Antikainen / Yle

Kurtakot kertovat, että lumihotellin ovista on luovuttu, koska osa asiakkaista on kokenut suljetun tilan ahdistavaksi. Nyt oven virkaa toimittaa kaksi veistettyä jääseinäkettä, jotka estävät suoran näkyvyyden mutta päästävät valon sisään ilman että sulkevat tilan. Ja koska lumihotellissa nukutaan makuupusseissa, ei suljettua ovea ole kaivattu.

Lainion tämän talven lumikylä on kooltaan 4500 neliötä. Sieltä löytyy aulatilojen, ruokaravintolan, baarin ja kappelin lisäksi 24 hotellihuonetta. Huoneista kymmenen on viimeisteltyjä suite-huoneita. Tykkilunta lumikylän rakentamiseen on tähän mennessä kulunut 40 000 kuutiota ja jäätä 350 000 kiloa. Painoa koko rakennelmalle kertyy arviolta 18,5 miljoonaa kiloa.

Lumikylä, jonka taustalla kohoaa Ylläs. Raimo Torikka / Yle

Lumihotellin jää on peräisin viereisestä Lainiojoesta ja se on hämmästyttävän läpikuultavaa, virheetöntä ja väriltään sinistä. Jäähän liittyy kokemuksesta opittu taika, joka takaa sen laadun: se nostetaan edellisenä keväänä ja varastoidaan kesäksi.

Veljesten mukaan alkutalvesta jää olisi liian ohutta ja väriltään harmaata, mutta keväällä jään paksuus on jo metrin ja varastoituna kesäksi kylmäkontteihin, jää tiivistyy ja kirkastuu harmaasta sinisävyiseksi.

– Ensi talven rakentaminen on sillä tavalla jo aloitettu, että se alue mistä tuota jää otetaan, sitä on jo alettu pitää puhtaana lumesta, että se jääkuori on tarpeeksi paksu keväällä, tekninen johtaja Tomi Kurtakko kertoo.

Game Of Thrones

Snow Village -lumihotellin tuotantopäällikkö, 25-vuotias Janne Pasma on Game Of Thrones-fani ja katsonut sarjan kaikki jaksot, osan kahteen kertaan. Hän pohti jo yli vuosi sitten, että kehtaisiko esittää työpaikallaan lumihotellin teemaksi joitakin lempisarjansa hahmoja ja kohtauksia.

Hulluna ideana ja maailmoja syleilevänä esityksenä sen odotettiin kaatuvan jo tekijänoikeuksiin mutta lopulta veljekset päättivät kokeilla kepillä jäätä.

Tv-sarjan oikeudet omistavan HBO Nordicin vastaus yllätti, se oli myöntävä. Lumihotellin ilmettä työstettiin yhteistyössä HBO:n kanssa puolitoista kuukautta ja valmista oli joulukuun alussa.

– Ensimmäinen idea ja mielikuva Game Of Thrones-teemasta olivat jäästä rakennettu kuninkaan valtaistuin, jota The Mountain vartioi. Tämän pohjalta lähdettiin suunnittelemaan kaikki sen ympärille.

Pasman mukaan Game of Thrones on visuaalisesti niin vahva sarja, että lupa sen käyttämiseen Snow Villagessa oli täysosuma, ja sarjan fanille unelmien täyttymys.

– Tämä oli kyllä osa unelmien täyttymystä ja oli mahtava päästä suunnittelemaan tällaista. Tämä on huikea juttu, Janne Pasma sanoo.

Lainion Snow Village-lumihotellin tekninen johtaja Tomi Kurtakko, tuotantopäällikkö Janne Posio ja kehitysjohtaja Rami Kurtakko Sauli Antikainen / Yle

Lainion lumihotelli rakennetaan käytännössä vain muutamassa viikossa marras- joulukuun aikana. Isommat työt hoituvat konevoimalla ja rakenteista vastaavat Kurtakon veljekset, mutta lumi- ja jääveistosten tekijät tuodaan ulkoa.

Aikaisemmin nämä ammattilaiset tilattiin paikalle Kiinan Harbinista mutta tänä vuonna yhdeksän ulkomaalaista veistäjää tulivat Ukrainasta, Puolasta, Latviasta ja Venäjältä, josta löytyi kaikkiaan kuusi tekijää.

Lapin matkailun elää tarinoista ja kuvista

Vaikka suurin osa matkailijoista tulee edelleen matkatoimistojen kautta, on omatoimimatkailu lisääntynyt nopeasti myös Lapissa. Matkapäätöksiä tehdään yhä lyhyemmällä varoitusajalla. Siksi kansainvälinen näkyvyys voi tuottaa tulosta nopeasti.

Lainion Snow Village-hotellissa odotukset ovat varovaisen riehakkaat. Osa odottaa jo tämän talven kävijämäärän kaksinkertaistumista, osa hillitsee omaa intoaan ja odotukset ovat "vain muutamassa kymmenessä prosentissa". Siitä ollaan kuitenkin yhtämieltä, että tästä ei ole enää paluuta. Lumihotellin täytyy pystyä täyttämään myös tulevina vuosina asiakkaiden odotukset näyttävyydessä ja palveluissa.

Sosiaalinen media on ollut Lapin matkailulle ja sen markkinoinnille runsaudensarvi. Sen kautta saatu, usein ilmainen näkyvyys ylittää tavoittavuudessaan joskus mielikuvituksenkin rajat. Lapissa esimerkkiä on näyttänyt Jussi Eiramo ja hänen Saariselän kyljessä sijaitseva Kakslauttanen resort, jonka yhden onnistuneen valokuvan on arvioitu tavoittaneen jopa miljardi ihmistä ympäri maailman.

Kiinnostava yksityiskohta Lainion lumihotellissa on myös se, että se sijaitsee vain muutaman sadan metrin päässä 1990-luvun alun Iriadamant -elämäntapaintiaanien Lapin leiristä. Rami Kurtakko muistaa edelleen hyvin käyntinsä leirillä, yhtenä harvoista "ulkopuolisista" vieraista. Ikää tulevalla lumirakentajalla oli silloin rapiat 10 vuotta.

Intiaanien tiipiit ovat Lainiolla vaihtuneet Game of Thrones elämyshotelliksi.