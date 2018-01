Aiheuttiko päiväkodin sisäilma 5-vuotiaan astman? Helsingissä korjattiin viime vuonna 60 päiväkotia sisäilman takia

Pitkittynyttä yskää, sairastelukierre, astmakohtauksia ja lopulta astmadiagnoosi.

Suvi Pekkonen luettelee listan oireista, joita hänen kolmivuotiaalla Eva-tyttärellään ilmeni tytön aloitettua Helsingin kaupungin päiväkoti Pensselissä toissa keväänä.

Kun tytär sai ensimmäiset astmakohtaukset, hänet vietiin lääkärille, jolle kerrottiin myös päiväkodin sisäilmaepäilyistä. Eva sai astmadiagnoosin. Pekkonen on vakuuttunut, että päiväkodin sisäilmaongelmilla on yhteys tyttären sairastumiseen, vaikka lääkäri ei tätä voinut vahvistaa.

– Yskä oli jatkuvaa, vaikka hän ei olisikaan ollut sairaana. Syytä astmalle ei tietenkään voida sanoa, mutta samaa aikaan päiväkodissamme oli epäilyjä sisäilmaongelmista, Pekkonen kertoo.

Päiväkodin vanhempaintoimikunta oli jo pitkään koettanut painostaa kaupunkia selvittämään sisäilmaepäilyjä. Vanhempaintoimikunnan mukaan selvitystä kylmyydestä, hajuhaitoista ja viemäriongelmista pyydettiin jo alkuvuodesta 2013.

Joulukuussa 2016 päiväkodin tilannetta viimein alettiin tutkia kunnolla. Tuolloin ilmeni esimerkiksi, etteivät ilmastointilaitteet toimineet täydellä teholla. Vanhempaintoimikunnassa mukana oleva Mika Anttila oli tiedosta tyrmistynyt. Myös hänen tyttärensä käy päiväkoti Pensselissä.

– Ainoastaan poistoilmakone toimi osittain. Se teki tilaan valtavan alipaineen, ja kaikki korvausilma tuli rakenteiden läpi, ikkunoiden, elementtien ja ovien raoista, Anttila kertoo.

päiväkoti Kari Ahotupa / Yle

Ongelmia kymmenissä päiväkodeissa

Pensseli on vain yksi esimerkki muiden joukossa. Yli kymmenessä prosentissa Helsingin 450 päiväkodista havaitaan vuosittain jonkin asteisia sisäilmaongelmia.

Helsingin varhaiskasvatuksen sisäilmaryhmän seurannassa on tällä hetkellä noin 60 päiväkotia. Akuutteja sisäilmaongelmia on näistä arviolta 10 päiväkodissa.

– Totta kai se on vakava asia, mutta toisaalta meillä puututaan ongelmiin nopealla aikataululla ja lähdetään aina tekemään tutkimuksia ja nopeita korjaustoimenpiteitä, Helsingin kaupungin rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hildén kertoo.

Meillä on selkeästi ollut liian hidas tahti peruskorjausten tekemisessä. Sari Hildén, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö

Sisäilmaongelmien vuoksi korjauksia tehtiin viime vuonna 60 päiväkodissa. Vuosittain kaupunki käyttää yhteensä noin 10 miljoonaa euroa päiväkotien akuuttien sisäilmaongelmien korjaamiseen sekä päiväkotien peruskorjauksiin.

Hildén toteaa, että Helsinki aikoo tulevaisuudessa nopeuttaa sisäilmaongelmista kärsivien päiväkotien korjausta. Odotukset ovat korkealla, sillä kaupungin uuteen strategiaan on kirjattu, että sisäilma-korjauksia tulee lisätä.

– Meillä on selkeästi ollut liian hidas tahti peruskorjausten tekemisessä. Jatkossa vauhtia on tarkoitus nopeuttaa, jotta rakennukset eivät pääsisi niin huonoon kuntoon, että niissä ehditään kärsiä ongelmista.

Vastuun välttelyä vuokra- ja osaketiloissa

Päiväkoti Pensselin sisäilmasta kerättiin näytteitä viime toukokuussa, jolloin ilmeni muun muassa, että tiloissa oli paljon pölyä, likaa ja viitteitä kosteusvaurioista. Kaupungin mukaan päiväkodin ilmanvaihto ei toiminut oikein eivätkä rakenteet olleet tiiviitä. Oli siis syytä epäillä, ettei kiinteistön sisäilma ollut siinä kunnossa kuin sen pitäisi olla.

Remontti alkoi lopulta viime kesänä päiväkodin kesäsulun aikaan.

Pekkosen Eva-tyttären oireet alkoivat lievittyä, kun tyttö ei kesällä ollut päiväkodissa ja astmaan saadut lääkkeet alkoivat vaikuttaa. Pekkonen on ihmeissään siitä, että asiat tuntuivat etenevän vain vanhempien painostuksen myötä.

– Henkilökunta tuntuu tietävän asioista jopa vähemmän kuin me. Vanhemmat ovat joutuneet taistelemaan, että on lähdetty ylipäänsä selvittämään, mitä ongelmia tiloissa on.

Helsingin kaupungin rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hildén kertoo, että sisäilmaongelmista kärsivien päiväkotien korjausta aiotaan nopeuttaa. Kari Ahotupa / Yle

Hildén sanoo, että Pikku Huopalahdessa sijaitsevan päiväkoti Pensselin tilanteesta tekee erityisen ongelmallisen se, että päiväkoti sijaitsee asunto-osakeyhtiön osaketiloissa. Kaupunki omistaa päiväkotiin oikeuttavat osakkeet, mutta muuten asunto-osakeyhtiön omistaa Sato.

– On hyvä, että tässä vanhemmat ovat olleet aktiivisia. Meillä on ollut poikkeuksellisen paljon haasteita sen vuoksi, että se on osaketilassa oleva päiväkoti. Silloin emme voi suoraan vaikuttaa korjausaikatauluihin ja toimenpiteisiin, Hildén sanoo.

Asunto-osakeyhtiön hoito on järjestetty niin, että yhtiön kunnossapitovastuu on ollut pääsääntöisesti Saton harteilla. Esimerkiksi vastuu tilojen siivouksesta on kuitenkin tilan haltijalla, eli kaupungilla. Satolta todetaan, että kaupungin olisikin aktiivisemmin pitänyt tuoda Saton tietoon tiloihin liittyvät ongelmat.

– Vähän oikaisten voidaan sanoa, että päiväkodin tilat omistaa kaupunki. Kaupunki harjoittaa niissä päiväkotitoimintaa, eli jos siellä on haasteita tai ongelmia, niin totta kai asioiden pitäisi tulla tietoon yhtiön toiselle osakkaalle eli meille, Saton toimitusjohtaja Saku Sipola toteaa.

Tämä on ollut yhtä pompottelua ja taistelua tuulimyllyjä vastaan. Suvi Pekkonen

Kaupungilla on kymmeniä päiväkoteja osake- tai vuokratiloissa. Hildén myöntää, että kaupungin tulisi toimia aktiivisemmin myös näissä tiloissa huomattujen sisäilmaongelmien korjaamiseksi.

– Se on ihan selvää, että meidän täytyy vahvistaa kaupungin edunvalvontaa, jotta ne yhtiöt ja omistajat hoitavat, että tilat ovat kunnossa.

Väistössä kaupungin toisella puolen

Pensselissä viime kesänä alkaneen remontin piti kestää vain kesäsulun ajan, mutta elokuussa vanhemmille ilmoitettiin, että tiloissa on ilmennyt uusia ongelmia ja remontti viivästyy. Lapsille osoitettiin väistötilat toiselta puolelta kaupunkia, Kalliosta.

– Puoli vuotta olemme nyt vieneet lapsia toiselle puolelle kaupunki. Se on hirveä kuormitus lapsille sekä vanhemmille. Jos joutuu kulkemaan julkisilla, niin matkat voivat venähtää yhteensä puoleentoista tuntiin päivän aikana, Anttila toteaa.

Vanhemmat kritisoivat myös kaupungin ja Saton tiedotuslinjaa. Tietoa väistön kestosta ja päiväkodin tilanteesta on vanhempien mukaan pitänyt kaivaa. Osa vanhemmista väsähti jatkuvaan taisteluun ja vaihtoi lastensa päiväkotia viime keväänä ennen remontin alkua. Väistössä oleminen taas rasittaa jäljelle jääneitä.

– On hämmästyttävää, miten näin on voitu toimia. Meille on ilmoitettu useasti ajankohta, jolloin tiloihin pitäisi päästä palaamaan, mutta joka kerta se on peruttu. Tämä on ollut yhtä pompottelua ja taistelua tuulimyllyjä vastaan, Pekkonen huokaisee.

Tuomo Rintamaa / Yle

Saton Sipola myöntää, että tiedotuksen osalta yhteistyön kaupungin kanssa olisi pitänyt olla aktiivisempaa.

– Meidän on hieman hankala ottaa varsinaisesti kontaktia vanhempiin, koska emme ole siihen suuntaan sopimusosapuoli. Viestinnän varmistamiseksi näin on kuitenkin viimeaikoina tehty.

Koska vuokra- ja osaketilojen kanssa asioiden hoitamisessa ilmenee usein ongelmia, kaupunki koettaa siirtää yhä useampia päiväkoteja omiin tiloihinsa.

Jos kaupungin omistama päiväkotitila on niin huonossa kunnossa, että se joudutaan purkamaan ja tilalle rakentamaan uusi, kaupunki pyrkii tekemään uusista tiloista aiempaa suuremmat. Vuosittain kaupunki rakentaa noin 3–4 uutta päiväkotia.

– Tarkoitus on se, että voisimme luopua näistä osake- ja vuokratiloista ja päästä suurempiin yksiköihin, Hildén sanoo.

Vanhemmat ovat edelleen epätietoisia, milloin päiväkotiin päästään palamaan. Viimeisimpien mittausten tulokset on luvattu ilmoittaa vanhemmille järjestettävässä tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 17.1.

Paluuta normaaleihin päivärutiineihin odotetaan malttamattomina.

– Lapset joustavat kyllä, mutta vanhempia tämä kuormittaa valtavasti ja lapset kyllä aistivat, ettei kaikki ole kunnossa, Anttila summaa.