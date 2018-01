Helsingin poliisi: Useita yhteydenottoja autoilevasta miehestä, joka pyrkii jututtamaan lapsia bussipysäkeillä

Helsingin poliisi on saanut yhteydenottoja autolla liikkeellä olevasta miehestä, joka pyrkii ottamaan kontaktia bussipysäkillä oleviin lapsiin. Yhteydenotoissa tapahtuma-alueiksi on mainittu Maunula, Oulunkylä, Käpylä ja Laajasalo. Ensimmäinen ilmoituksista tuli ennen joulua ja sen jälkeen niitä on tullut kolme lisää.

– Nämä ilmoitukset ovat tulleet hyvin lyhyen ajan sisällä toisistaan ja myös kaupunginosat ovat lähellä toisiaan. Vaikuttaa siltä, että kyseessä on yksi ja sama henkilö, kertoo rikoskomisario Teija Koskenmäki-Karaharju Helsingin poliisilaitoksesta. Poliisi ei kerro tarkemmin miehen tai auton tuntomerkkejä, koska tiedon keruu on vielä käynnissä.

Yhteensä poliisille on tehty neljä ilmoitusta.

"Kerro heti luotettavalle aikuiselle"

Rikoskomisario Koskenmäki-Karaharju muistuttaa, että vanhempien kannattaa kysyä lapsilta ovatko he havainneet tällaista toimintaa.

– Erityisesti nyt, joululoman päätyttyä ja koulujen taas alettua on ihan hyvä käydä läpi lasten kanssa näitä perusasioita, miten toimia missäkin tilanteessa.

Jos lapsi kertoo epäilyttävistä jututtajista, pitää vanhempien ottaa mahdollisimman pian yhteyttä poliisiin. Akuuteissa tilanteissa pitää aina soittaa hätänumeroon. Jos ei ole varma siitä, onko tilanne akuutti vai ei, voi kuitenkin soittaa hätänumeroon 112, muistuttaa Koskenmäki-Karaharju.

Hän muistuttaa myös, että epämiellyttävän tuntuisesta kontaktista pitää kertoa luotettavalle aikuiselle.

– Aikuisen taas pitää välittää tietoa tapahtuneesta poliisille.

Tapauksesta ei ole tällä hetkellä käynnissä rikostutkintaa, vaan poliisi kerää tietoa ja selvittää tapahtumia.

Yllä kuvatunlaisista tilanteista pyydetään ilmoittamaan seksuaalirikosten päivystysnumeroon 0295 47 1612 (arkisin 9–15) tai sähköpostitse osoitteeseen seksuaalirikokset.helsinki@poliisi.fi.