Lapsi sairastaa, mistä netissä löytää luotettavaa tietoa? Kiinnitä huomiota ainakin näihin viiteen asiaan

Lapsi sairastuu ja huoli on kova. Mistä löytää apua ja neuvoja lapsen olon parantamiseksi? Mistä ohjeet siihen, milloin olisi syytä lähteä lääkäriin?

Moni etsii tietoa netistä, kun lapsi sairastuu. Erilaisia näkemyksiä on tarjolla pilvin pimein, mutta mihin tietoihin voi luottaa ja mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota?

Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila ja HYKS:n Lastenklinikalta lastentautien dosentti Pekka Lahdenne kertovat näkemyksensä.

1. Tutkittua, tieteellistä tietoa

Sekä Halila että Lahdenne listaavat turvallisiksi sivustoiksi sairaanhoitopiirien omat nettisivut ja suomalaisen lääkäriseura Duodecimin ylläpitämän terveyskirjaston (siirryt toiseen palveluun).

– Siellä (terveyskirjasto) on lääkäriasiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleja. Sivusto on kansallisesti tunnustettu hyvä terveystiedon lähde, sanoo lastentautien dosentti Pekka Lahdenne.

– Sekä julkisten että yksityisten terveysasemien verkkosivuilta löytää paljon tietoa sairauksista ja siitä, missä vaiheessa pitää hakeutua hoitoon ja missä vaiheessa pärjää kotikonsteilla, sanoo Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila.

Viime syksystä lähtien netistä on löytynyt myös terveyskyla.fi (siirryt toiseen palveluun). Lastentautien dosentti Pekka Lahdenne sanoo, että sivustolla on haluttu vastata vanhempien tarpeeseen saada verkosta tietoa, kun lapsi sairastaa. Yliopistosairaaloiden asiantuntijat ovat koonneet sivustolle tietoja erilaisista sairauksista, niiden oireista ja hoidosta.

Lahdenne on itse viime vuodet keskittynyt uuden Lastensairaalan asiointikanavien kehittämiseen.

– Tekstit on kirjoitettu mahdollisimman selkeiksi, jotta ne ovat kaikkien ymmärrettävissä, sanoo Lahdenne.

Ruslan Shugushev / AOP

2. Keskustelupalstoilta vertaistukea, mutta ei muuta

Keskustelupalstoilla kannattaa olla varovainen, mihin uskoo, muistuttaa Halila. Hänen mukaansa tarinat perustuvat yksittäisten ihmisten kokemuksiin, eikä niistä kannata vetää liian pitkällemeneviä johtopäätöksiä oman lapsen sairastumisesta.

Keskustelupalstoilta saa sen sijaan vertaistukea samaa tautia sairastaneilta, jos diagnoosi on jo selvillä, pohtii Halila. Samoilla linjoilla on Pekka Lahdenne.

– Oma kokemukseni on, että keskustelupalstoihin saatetaan siirtää ääriesimerkkejä, joissa asiat ovat menneet huonosti tai on ollut jotain poikkeavaa ja vakavaa. Siinä sitten huolestutaan turhaan, sanoo Lahdenne.

3. Suosi suomalaista

Lääkäriliiton varatoiminnanjohtajan Hannu Halilan mukaan lääketieteen käytännöissä on kansallisia erityispiirteitä. Siksi hänen mielestä kannattaakin etsiä ongelmaan ohjeita kotimaisilta sivustoilta.

– Esimerkiksi lääkkeiden hoitokäytännöissä ja tautien esiintyvyydessä on kansainvälisiä eroja, hän listaa erityispiirteitä.

4. Ota huomioon tiedon ajantasaisuus

Tietoa eri sairauksien hoitoon on paljon tarjolla, muuta suurempi haaste on pitää tieto ajantasalla, sanoo Halila. Hänen mukaansa viime vuosituhannelta peräisin oleva tieto voi olla jo vanhentunutta. Samaa painottaa Pekka Lahdenne.

– On tärkeää, että sivustolta löytyy tieto, milloin ohjeet on tehty. Lääketiede elää ajassa ja vaikka suuret linjat eivät muutu, niin uutta tietoa tulee ja sitä modifioidaan, sanoo Lahdenne.

AOP

5. Unohda ylisanoilla höystetyt tarinat

Halilan mukaan sivustojen, joilla sairaudenhoitoon liittyvillä keinoilla mahtaillaan, pitäisi herättää lukijassa varoitusmerkkejä. Sivuston ylläpitäjän pitäisi olla helposti löydettävissä.

– Asiallisessa tiedossa suhtaudutaan neutraalisti asioihin, eikä käytetä ylisanoja, sanoo Halila.

Hänen mukaansa ei kannata myöskään luottaa yksittäisten potilaiden kertomuksiin.

– Jos kerrotaan, että potilas parani käyttämällä sitä ja tätä ainetta, niin en suosittele uskomaan. Lääketieteellinen tieto perustuu toistoihin, että ilmiö on todettu isommassa joukossa.

Halilan mukaan suomalaiset osaavat arvioida käytössäolevaa tietoa kriittisesti.

Lahdenne puolestaan toteaa, että hän itse lääkärinä pitää siitä, että vanhemmat ovat perehtyneet vaihtoehtoihin, mikä lasta voi vaivata.

– Jos vanhemmat ovat perehtyneet "tohtori googleen" niin olen pitänyt sitä vain hyvänä asiana, että on kiinnostusta, mikä lapsella on. Lääkärin tehtävänä on sitten selvittää, pitävätkö vanhempien olettamukset paikkansa tai lähteä selvittämään ongelmaa jostakin muusta näkökulmasta, sanoo Lahdenne.