Valvira tutkii kiisteltyjä hormonihoitoja antaneen lääkärin toimintaa – lääkäri vastasi käymällä mediasotaan Valviraa vastaan

Kuopiossa vastaanottoa pitävä yleislääkäri Ville Pöntynen on ollut viime kuukaudet myrskyn silmässä. Mies on odottanut kuukausia Valvirasta päätöstä siitä, saako hän jatkaa lääkärinä vai rajoitetaanko hänen ammattioikeuksiaan.

Tapauksessa on kyse kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavista potilaista. Muun muassa alan erikoislääkärien eli endokrinologien yhdistyksen kanta on ollut, että potilaita ei tulisi hoitaa pelkällä T3-hormonilla eli niin sanotulla T3-monoterapialla. Sitä pitäisi käyttää yhdessä yleisesti hyväksytyn T4-hormonin kanssa. Liian suuret T3-annokset voivat olla jopa hengenvaarallisia.

Pöntynen oli määrännyt potilaille hoitosuositusten vastaisia annoksia T3-hormonia ja hänen lääkärikollegansa teki hänestä ilmoituksen viranomaisille.

Valviran valvontalautakunta saattaa nyt rajoittaa Pöntysen oikeuksia toimia lääkärinä, kuten on tehty useiden muidenkin kilpirauhaspotilaita hoitosuositusten vastaisesti hoitaneiden lääkärien tapauksissa. Aihe on herättänyt kiivasta keskustelua lääkärikunnassa ja potilasjärjestössä jo vuosia, ja senkin vuoksi Pöntysen tapauksen kehittymistä seurataan mielenkiinnolla.

Jotkut lääkärit ovat menettäneet oikeutensa, koska ovat toimineet vaarallisesti potilaille. Saara Metso

Kantelu piti käsitellä alun perin Valviran valvontalautakunnassa joulukuussa, mutta käsittelyä siirrettiin. Uudeksi päivämääräksi ilmoitettiin maanantai 15. tammikuuta, mutta yllättäen asian käsittelyä lykättiin jälleen. Nyt asia on siirretty helmikuun 5. päivään. Valvira vahvistaa tämän, mutta ei kommentoi keskeneräistä prosessia muuten.

Kuopiolaislääkärin mielestä venyneestä prosessista on ollut haittaa hänen yritystoiminnalleen. Hän sanoo raivanneensa kummallakin kerralla kalenterinsa tyhjäksi, kun on odottanut päätöstä valvontalautakunnasta. Lisäksi hän kokee saaneensa kummallakin kerralla ilmoituksen käsittelyn siirtämisestä viime tingassa.

– Minusta on väärin, kun joudun roikkumaan löyhässä hirressä kuukaudesta toiseen. Päättäisivät nyt jotakin, hän tuskailee.

Yhden miehen julkisuussota

Pöntynen ei ole odottanut viranomaisten ratkaisua hiljaa. Hän on päinvastoin pyörittänyt aktiivista julkisuuskampanjaa, johon kuuluu YouTube-videoita ja ostettuja Facebook-mainoksia. Niissä hän on käsitellyt Valviralta saamiaan kirjeitä ja asiantuntijalausuntoja vahvasti omasta näkökulmastaan. Näin hänen sanomansa on tavoittanut ainakin kymmeniä tuhansia ihmisiä.

– Olen tehnyt näin, koska en luota järjestelmään. En näe mitään muuta mahdollisuutta tuoda asiani esiin kuin julkisuuden. Minun lääkärinoikeuteni ovat pieni asia sen rinnalla, että meillä on tuhansia potilaita, jotka jäävät tällä hetkellä auttavan hoidon ulkopuolelle.

Tämän väittämän tueksi Pöntynen on pyytänyt asiakkailtaan kokemuksia antamistaan hoidoista ja julkaissut netissä kymmeniä sivuja kiittäviä, nimettömiä palautteita. Moni näistä potilaista suhtautuu erittäin kielteisesti Valviraan ja T3-lääkäreitä ilmiantaneisiin kollegoihin.

Potilaskokemusten julkaiseminenkin on epätyypillinen keino lääkärille, sillä vaikka Pöntynen ei ole julkaissut potilaiden nimiä, lääkäreitä sitoo vaitiolovelvollisuus potilaista.

Erikoislääkärien yhdistys: On väärin väittää, että taustalla olisi oppiriita

Pöntysen näkökulma on, että kyseessä on lääketieteellinen oppiriita. Alan erikoislääkäreitä edustavan Suomen Endokrinologiyhdistyksen varapuheenjohtaja Saara Metso kiistää tämän tulkinnan.

Esimerkiksi Endokrinologiyhdistyksessä ei ole Metson mukaan lääkäreitä, jotka antaisivat suositusten vastaisia hormonihoitoja. Osa erikoislääkäreistä kuitenkin suhtautuu Pöntysen kaltaisten lääkärien antamaan T3-monoterapiaan yhdistyksen virallista linjaa suopeammin.

T3-hoitoja ei ole pyritty kehittämään, vaan päinvastoin näitä hoitoja määräävät lääkärit on pyritty nitistämään. Vesa Ilvesmäki

Metso sanoo, ettei Valvira rajoita lääkärin oikeuksia T3-valmisteiden määräämisen vuoksi, vaan potilaiden diagnostiikassa ja hoidossa tapahtuneiden vakavien virheiden vuoksi. Ongelma on, kun T3-annokset nousevat liian suuriksi.

– T3-valmisteita on ihan luvallista kirjoittaa, jos niitä osaa käyttää oikein, oikeille potilaille ja turvallisilla annoksilla. Jotkut lääkärit ovat menettäneet oikeutensa, koska ovat toimineet vaarallisesti potilaille, Tampereen yliopistollisessa sairaalassa työskentelevä Metso sanoo.

Metson kaltaiset endokrinologit syyttävät funktionaalisia lääkäreitä siitä, että he hoitavat kaikkia kilpirauhaspotilaita samalla tavalla, vaikka taustalla on monesti muitakin sairauksia. Metso sanoo nähneensä potilaita, joille hoitosuositusten vastaiset T3-annokset ovat aiheuttaneet haittaa.

– Olen nähnyt potilaita, joiden psykiatrinen sairaus on pahentunut; potilaita, joiden rytmihäiriöt ovat pahentuneet; potilaita, joiden hengitysvajaus on pahentunut, hän luettelee.

"Suuri potilasjoukko on jäänyt heitteille"

Kolikon toinen puoli ovat potilaat, jotka kokevat tulleensa laiminlyödyksi julkisessa terveydenhuollossa. He näkevät Pöntysen kaltaiset lääkärit kiistanalaisine hoitoineen pelastuksena.

Heitä edustaa Suomen kilpirauhaspotilaat ry, joka on pari vuotta sitten isommalle Kilpirauhasliitolle vaihtoehdoksi perustettu potilasyhdistys. Yhdistyksessä on vajaat 600 jäsentä.

Siinä, missä Kilpirauhasliiton kanta T3-monoterapiaan on pohjautunut hoitosuosituksiin, Suomen kilpirauhaspotilaat ry on antanut tukensa myös vastoin suosituksia toimiville lääkäreille. T3-hoitojen puolustajat ovat keränneet muun muassa 14 000 nimen adressin Valviraa vastaan (siirryt toiseen palveluun).

– Ville Pöntynen on Valviran tarkastelemista T3:a käyttäneistä lääkäreistä ensimmäinen, joka on uskaltanut tuoda asiansa julkisuuteen. Häntä on kiinnostanut selvittää ongelmien perimmäiset syyt, käyttäen lähteenään ihmisen biokemiaa. Tämä on peruste potilasjärjestön tuelle, Suomen kilpirauhaspotilaat ry:n Ylelle lähettämässä tiedotteessa mainitaan.

Kokenut endokrinologi Vesa Ilvesmäki sanoo, että kun lääkäreistä on tehty ilmoituksia Valviraan, kentälle on syntynyt pelon ilmapiiri, jonka seurauksena monet erikoislääkäritkään eivät suostu määräämään potilailleen T3-valmisteita.

– Tämän seurauksena suuri potilasjoukko on jäänyt heitteille ja ilman hoitoa. T3-hoitoja ei ole pyritty kehittämään, vaan päinvastoin näitä hoitoja määräävät lääkärit on pyritty nitistämään, Ilvesmäki sanoo.

"Ei aikaa eikä resursseja selvitellä oireyhtymää"

Myös Endokrinologiyhdistyksen varapuheenjohtaja Metso myöntää tässä terveydenhuollon järjestelmän puutteet: perusterveydenhuollossa ei ole riittävästi aikaa eikä resursseja selvitellä oireyhtymää, jonka taustalla ei ole selkeää perinteistä lääketieteellistä sairautta. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on perustettu väsymystyöryhmä ongelmaa ratkaisemaan.

Toisaalta T3-hoitoja kannattavat potilaat suhtautuvat asiaan hänen mukaansa "uskonnollisesti" ja joskus jopa vihamielisesti. Tämän vuoksi kaikki lääkärit eivät suostu puhumaan asiasta julkisuudessa nimellään.

Kilpirauhasen vajaatoimintaan saa lääkitystä jopa 300 000 suomalaista. Keskustelu T3-hoidoista koskee heistä arviolta 5–10 prosenttia – endokrinologit ovat arvioineet, että tuo osuus kilpirauhaspotilaista ei saa helpotusta oireisiinsa pelkästä tyroksiinista.

Juttua korjattu 17.1. 17.30: Tarkennettu kohtaa, jossa puhutaan Valviran vastaisen adressin laatijoista. Aikaisemmassa versiossa sen tekijöiksi mainittiin "Monoterapian kannattajat", nyt tarkemmin "T3-hoitojen puolustajat".